【新刊情報】命の重みと人間と犬の絆を考えるノンフィクション『捨て犬・きららとネリかあさん』(今西乃子・著／浜田一男・写真)発売！ 累計部数50万部突破「捨て犬・未来＆きらら」シリーズ最新刊！

「捨て犬・未来＆きらら」シリーズ20周年・累計50万部突破の人気シリーズ最新刊！

おかげさまで、今西乃子先生の「捨て犬・未来＆きらら」シリーズは、累計部数50万部を超え、一作目の『命のバトンタッチ 障がいを負った犬・未来』から20周年になります。

今西先生のパートナーだった「未来」は、2023年に他界しました。「きらら」は「未来」の妹分にあたる同居犬で、やはり保護犬です。「きらら」は、母犬の「ネリ」、きょうだい犬の「マル」とともに捨てられていたのです。

今回のお話では、「きらら」の母犬ネリが、飼い主さんの結婚相手を見定めるエピソードが出てきます。このエピソードを通じて、犬と人間の信頼関係の絆、そして、その信頼関係が築き上げた「幸せ」が描かれます。

●内容紹介

「ゆれるシッポの子」として知られる、きらら。実は、きららも捨て犬でした。一緒に捨てられていたおかあさん犬・ネリとは、一度は離ればなれに--

けれど、運命はふたたび二匹を引き合わせます。

ネリかあさんは、やさしい飼い主・アキコさんに引き取られ、安心できる暮らしの中で新しい人生を歩みはじめます。

しかも、アキコさんの結婚相手はネリかあさんが決めたのです！

犬と人間の信頼関係の絆、そして、その信頼関係が築き上げた「幸せ」を事実をもとに丁寧に描いた一冊。

巻頭カラーページ動物愛護センターに収容された時の親子（きらら・マル・ネリかあさん）奇跡の再会！アキコさんの結婚式でも一緒のネリかあさん

📖POINT

・捨て犬から始まる、希望のノンフィクション

・人と動物の信頼関係を考えるきっかけに

・小学校中学年～高学年の読書にもおすすめ

●書誌情報

書名：捨て犬・きららとネリかあさん

今西乃子・著

浜田一男・写真

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：Ａ5変型判 128ページ

配本日：2026年2月16日

発売日：2026年2月18日

ISBN：978-4-265-84069-4

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10155227.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/SzYHF81LYig

●著者プロフィール

今西乃子（いまにし のりこ）

1965年、大阪市岸和田市生まれ。児童書のノンフィクションを手がけるかたわら、小・中学校などで「命の授業」を展開。『ドッグ・シェルター』（金の星社）で第36回日本児童文学者協会新人賞を受賞。

著書に『さようなら、捨て犬・未来』『犬にかまれたチイちゃん、動物のおいしゃさんになる』（ともに岩崎書店）などがある。日本児童文学者協会会員。公益財団法人日本動物愛護協会常任理事。

ホームページ http://www.noriyakko.com

写真♦浜田一男（はまだ かずお）

1958年、千葉県市原市生まれ。東京写真専門学校（現東京ヴィジュアルアーツ）Tokyo Visual Arts 卒業。二年間広告専門のスタジオでアシスタント。1984年、独立。1990年、写真事務所を設立。

第21回日本広告写真家協会（APA）展入選。現在、企業広告・ＰＲ、出版関係を中心に活動。世界の子ども達の笑顔や日常生活をテーマに撮影している。

ホームページ http://www.mirainoshippo.com

●きららと未来の元気なすがたを見てね！きらきら未来チャンネルはここから！

https://www.youtube.com/channel/UC7Fi5DnEt0EfNMJ53xVuSug

●累計50万部、大人気 捨て犬・未来＆ きららシリーズ

『命のバトンタッチ 障がいを負った犬・未来』

『しあわせのバトンタッチ 障がいを負った犬・未来、学校へ行く』

『捨て犬・未来と子犬のマーチ もう、安心していいんだよ』

『東日本大震災・犬たちが避難した学校 捨て犬・未来 命のメッセージ』

『捨て犬・未来と捨てネコ・未来』

『捨て犬・未来、命の約束 和牛牧場をたずねて』

『捨て犬・未来、天国へのメッセージ』』

『捨て犬・未来とどうぶつのお医者さん』

『捨て犬・未来、しあわせの足あと』

『捨て犬・未来ときらら、イノシシにであう！』

『さようなら、捨て犬・未来』

『ゆれるシッポの子犬・きらら』

『子犬のきららと捨て犬・未来 まあるい、まあるい、ふたつのシッポ』

『ねだんのつかない子犬 きららのいのち』

『子犬のきららと捨て犬・未来 ゆれるシッポ、ふんじゃった！』

『カメにのった捨て犬・未来！─とっとこ「いのち」と、のんびり「いのち」』

『かがやけいのち！ みらいちゃん

