ヘラルボニー主催、3回目の開催となる国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2026 Presented by 東京建物｜Brillia」に計16社がパートナーとして参画！

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニーが主催する国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2026 Presented by 東京建物｜Brillia (ヘラルボニー・アート・プライズ ニーマルニーロクプレゼンティッド バイ トウキョウタテモノ ブリリア )」に、計16社に参画いただくことが決定いたしました。





プラチナパートナーとして東京建物株式会社、ゴールドパートナーとして株式会社三井住友フィナンシャルグループ、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、株式会社ジンズ、セイコーエプソン株式会社、株式会社サンゲツ、貝印株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、シルバーパートナーとして株式会社乃村工藝社、株式会社パイロットコーポレーション、アビームコンサルティング株式会社、株式会社LIXILに参画いただきます。





またメディアパートナーとして、株式会社ヒット、株式会社ハースト婦人画報社、株式会社ニッポン放送、株式会社ニューステクノロジーに参画いただきます。

ヘラルボニーは、障害のある方がひとりの作家としてその才能が評価され、さらなる活躍の道を切り開いていけるようにとの思いを込め、2024年1月31日「異彩（イサイ）の日」に国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2024（ヘラルボニー・アート・プライズ）」を新たに創設。今年は3回目の開催となり、77の国と地域から1,342名のアーティスト、総数2,943点の作品応募が寄せられました。

パートナー企業の皆様には、国内外の障害のあるアーティストが創造力を披露し、その活動やキャリアが社会へとひらかれていくという本アワードの趣旨に共感いただき、参画いただいています。

HERALBONY Art Prizeでは、企業を単なる支援者としてではなく、作家の挑戦と未来に向き合い、共に次の可能性を育んでいく存在として位置づけ、「Partner」という呼称を用いています。また、パートナー企業が選出する「企業賞」を設けており、受賞作品は企業とのコラボレーションを通じて、社会へと広がる機会を創出してきました。

HERALBONY Art Prize 2025 「JR東日本賞」受賞作品「つながる風景」（作家・生田梨奈子氏）がJR盛岡駅在来線コンコースに登場 （撮影：菅原結衣）

企業賞の受賞に伴う授賞式への参加や、企業との共創イベントへの登壇などの機会を通して、「初めてスーツを着た」「初めて飛行機に乗った」「初めて日本を訪れた」といった体験が、作家の表現をひらき、次の作品へとつながっていく数多くの物語が生まれています。

HERALBONY Art Prizeは、パートナー企業の皆様とともに、そうした一つひとつの体験が未来の創作へと結実していく場を、これからも育んでまいります。

HERALBONY Art Prize 2025 授賞式の様子｜企業賞受賞作家とパートナー企業の皆様（撮影：橋本美花）



本年度の「企業賞」はプラチナパートナーの東京建物株式会社、ゴールドパートナーの株式会社三井住友フィナンシャルグループ、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、株式会社ジンズ、セイコーエプソン株式会社、株式会社サンゲツ、貝印株式会社、東日本旅客鉄道株式会社より授与されます。受賞した作品は、その企業のサービス・プロダクト・事業のいずれかに採用される予定です。

※企業賞の数や企業は変動する可能性があります。

※企業賞の詳細は「HERALBONY Art Prize 2026」の特設ウェブサイトや公式SNSで随時発表予定です。

■パートナー企業一覧

【PLATINUM PARTNER】

東京建物株式会社





【GOLD PARTNERS】

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

株式会社ジンズ

セイコーエプソン株式会社

株式会社サンゲツ

貝印株式会社

東日本旅客鉄道株式会社





【SILVER PARTNERS】

株式会社乃村工藝社

株式会社パイロットコーポレーション

アビームコンサルティング株式会社

株式会社LIXIL







【MEDIA PARTNER】

株式会社ヒット

株式会社ハースト婦人画報社

株式会社ニッポン放送

株式会社ニューステクノロジー





【PR / EVENT PARTNER】

株式会社サニーサイドアップ

▪️展覧会情報

受賞者及びファイナリストの作品が一堂に集結する展覧会の開催を予定しています。

会期：2026年5月30日（土）～6月27日（土）

展覧会「HERALBONY Art Prize 2025 Exhibition Presented by 東京建物｜Brillia」撮影：鈴木 穣蔵

特設ウェブサイト

日版：https://artprize.heralbony.jp/

英版：https://artprize.heralbony.jp/en/

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。ライフスタイルブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、東京都中央区銀座2丁目5‐16銀冨ビル2階受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/