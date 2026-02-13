【ロイズ】ビスケット×チョコレートのおいしさ重なる「ビスショコラ」など、ギフトにもおすすめのスイーツを2月17日に発売。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、2026年2月17日より、「ビスショコラ」や「ロイズプチギフト[スイートワルツ]」など、日頃の感謝やちょっとした気持ちを伝える、春の贈り物におすすめの商品をロイズ通信販売・ロイズ直営店にて期間・数量限定で販売開始いたします。

▼ビスショコラ【期間・数量限定】

ザクザクビスケットと味わい深いチョコレートをひとつに

"ビスショコラ"はその名の通り、ビスケットとチョコレートのおいしさがひとつになった一枚です。刻んだアーモンドがふんだんに入った香ばしくザクッとした食感のビスケットに、相性ぴったりのナッティな香りを持つカカオでつくったコクのあるミルクチョコレートを合わせました。一口二口で食べられるサイズながら、厚みのあるチョコレートとビスケットの組み合わせは食べ応えがあります。

商品名：ビスショコラ

内容量：9枚

価 格：税込783円(本体価格725円)

▼ロイズプチギフト[スイートワルツ]【期間・数量限定】

気持ち春めく限定プチギフト

お花のモチーフが描かれた上品なデザインのボックスに、ロイズラスクやチョコレートウエハースなど4種類の味わいを詰め合わせました。春のちょっとしたご挨拶などに使いやすいプチギフトです。

商品名：ロイズプチギフト[スイートワルツ]

内容量：4種/計11個

価 格：税込756円(本体価格700円)

▼ロイズハッピープチセット【期間・数量限定】

動物たちとお花のチョコレートを集めたプチセット

北海道・新千歳空港にあるロイズ チョコレートワールドで人気の、フクロウとリスのロイズポップチョコと、色とりどりのロイズフラワーチョコを、動物たちが描かれたかわいらしいパッケージに詰め合わせました。

商品名：ロイズハッピープチセット

内容量：3種/計10個

価 格：税込837円(本体価格775円)

▼メッセージを添えて贈れる ピュアチョコレート【期間・数量限定】

ピュアチョコレート[ひとことメッセージ]

ちょっとした気持ちを添えられるひと箱

パッケージにデザインされたカカオに自由にメッセージを書き込めるボックスに人気のピュアチョコレート[ホワイト]、[キャラメルミルク]、[フルーティミルク]、[マイルドビター]の4種類を詰め合わせました。ちょっとした気持ちを伝えるのにぴったりなひと箱です。「どうもありがとう。」・「ほんのお礼です。」のメッセージが入ったボックスもご用意しております。

商品名：ピュアチョコレート[ひとことメッセージ]・[どうもありがとう。]・[ほんのお礼です。]

内容量：各4種/計20枚

価 格：各税込783円(本体価格725円)

※ロイズ直営店では通年販売しています（品切れの場合あり）。

▼ロイズコレクション[スイートイエロー]【期間・数量限定】

特別なギフトを、大切な方に

陽だまりに咲くお花をイメージした温かみのある雰囲気のボックスに、バトンクッキーやフルーツバーチョコレートをはじめ、ロイズの人気商品を10種類計66個と、バリエーション豊富に詰め合わせました。大切な方や、いつもお世話になっている皆様へ、たくさんの感謝を込めて贈りたいひと箱です。

商品名：ロイズコレクション[スイートイエロー]

内容量：10種/計66個

価 格：税込5,940円(本体価格5,500円)

■ロイズ通信販売

●「ビスショコラ」・「ロイズプチギフト[スイートワルツ]」・「ロイズハッピープチセット」・「ピュアチョコレート3種」のご注文期間：2026年2月17日正午頃（予定）～4月12日

（お届け希望日：2026年2月20日～4月16日）

●「ロイズコレクション[スイートイエロー]」のご注文期間：2026年2月17日正午頃（予定）～5月31日

（お届け希望日：2026年2月20日～6月4日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

公式オンラインショップ：https://www.royce.com(https://www.royce.com/)

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



■ロイズ直営店

上記商品は2026年2月17日より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/ ）でご確認ください。



※諸事情により、発売日は変わる場合がございます。

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com(https://www.royce.com/)

【Instagram ＠royce_jp】https://www.instagram.com/royce_jp/

【Instagram ＠royce.chocolate_jp】https://www.instagram.com/royce.chocolate_jp/

【Facebook】 https://www.facebook.com/chocolate.royce

【LINE公式アカウント】https://lin.ee/kQaeuHU