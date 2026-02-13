【男女1000人に聞いた】この人がデザインした家具を使ってみたいと思う芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■この人がデザインした家具を使ってみたい芸能人は誰？

部屋に置く家具を選ぶとき、デザインは大切なポイントのひとつです。

もし芸能人が手がけた家具があったら、どんな人のものを使ってみたいと思うでしょうか。センスのよさや暮らしへのこだわりなど、人それぞれにイメージする魅力がありそうです。

ということで今回はTOKYO RECYCLE imptionと共同で、全国の男女1000名を対象に「この人がデザインした家具を使ってみたいと思う芸能人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとTOKYO RECYCLE imptionによる調査」である旨の記載

・TOKYO RECYCLE imption（https://tokyo-recycle.net/）へのリンク設置

「この人がデザインした家具を使ってみたいと思う芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月26日 ～ 2026年1月29日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「この人がデザインした家具を使ってみたい!」と思う芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

この人がデザインした家具を使ってみたいと思う芸能人ランキング！

◆第1位 ヒロミ 182票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・テレビでよくリフォームをしていて、家具などもすごくセンスがいいと思うので。（40代・女性）

・DIYが得意なのでセンスのよさそうな実用視点のものをデザインしそうだから。（40代・男性）

・要望を丁寧に聞き、もっとこうしたら便利だろうと工夫をしてくれそうだから。（40代・女性）

・八王子リフォームがすごいから。（20代・男性）

・質実剛健で、素朴な家具を作りそう。（40代・女性）

1位は「ヒロミ」さんでした。

テレビ番組でのDIYやリフォーム企画が親しまれており、そのセンスに期待する声が多く集まったようです。実際に手を動かしてものづくりをする姿が印象に残っている方も多く、見た目だけでなく使いやすさにもこだわった家具を作ってくれそうというイメージが広がっています。

◆第2位 所ジョージ 158票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・世田谷ベースが好きだから。遊び心がありそう。（30代・女性）

・オシャレでセンスがよいので素敵な家具をデザインして貰えそう。（20代・女性）

・「世田谷ベース」に代表される、アメリカンヴィンテージやガレージ風のスタイルが魅力。型にとらわれない自由な発想の家具は、置くだけで生活が楽しくなりそう。（50代・男性）

・ものすごく使い勝手のいい家具をデザインしてくれそうなので。（40代・男性）

・繊細かつ遊び心を持つ人なので目で見ても楽しい家具をデザインしてくれそう。（50代・男性）

2位は「所ジョージ」さんでした。

世田谷ベースのイメージやファッションへのこだわりから、インテリアのセンスにも期待する方が多かったようです。

アメリカンヴィンテージな雰囲気や遊び心のあるデザインに惹かれる声が目立ち、見た目の楽しさと使いやすさの両方を大切にした家具を作ってくれそうと感じる方が多いようでした。

◆第3位 木村拓哉 42票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・センスがよさそうだしかっこいい家具を作ってくれそうに思ったから。（30代・男性）

・服のセンスがよいからそのセンスを信じます。（50代・女性）

・おしゃれでこだわりがありそうだから。（60代・男性）

・スタイリッシュなものにしてくれそう。（50代・男性）

・モダンでシンプルなデザインが似合うから。（60代・男性）

3位は「木村拓哉」さんでした。

ファッションセンスのよさやスタイリッシュな印象が、家具デザインへの期待につながっているようです。シンプルでモダンな中にも、かっこよさが感じられる家具を作ってくれそうという声が多く見られました。

◆第4位 GACKT 41票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・一流らしいから。（40代・男性）

・強い美意識を持っておりこだわりの家具を置いてそうだから。（60代・男性）

・好みに合うデザインになりそうだから。（30代・男性）

・日本にはないものを作ってくれそう。（50代・男性）

・独特のセンスと使いやすさがありそうって思えたので。（40代・男性）

4位は「GACKT」さんでした。

こだわりの強さや美意識の高さから、細部まで作り込まれた高級感のあるデザインを期待する方が多いようです。素材選びや質感にも力を入れた、存在感のある家具をイメージする声が見られました。

◆第5位 北川景子 36票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・センスがよさそうだし、使いやすそう。（50代・女性）

・ママタレントとして、痒い所に手が届く様な便利な家具を作ってくれそう。（40代・女性）

・シンプルでつかいやすそう。（60代・女性）

・合理的な考え方の人なので、使いやすいものを作ってくれそう。（40代・女性）

・上品なデザインの家具を作りそうだから。（50代・男性）

5位は「北川景子」さんでした。

上品で落ち着いた印象があり、シンプルでもセンスのよさが感じられるデザインを期待する声が多く見られました。あわせて、暮らしの中で使いやすい形や動線にも目を向けた、実用性のある家具を作ってくれそうというイメージもあるようです。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～同率第8位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 杏 30票

・ナチュラルだけどセンスがあると感じるデザインをしてくれそう。（40代・女性）

・素朴でシンプルなものをデザインしそう。（30代・女性）

・センスがよくて、母目線で使いやすいものを作って下さりそうだから。（40代・女性）

第7位 米津玄師 25票

・絵が上手くてセンスがあるから。（40代・女性）

・多才で色んな才能があるから、家具のデザインもおしゃれそう。（30代・女性）

・アルバムジャケットを見てすごいと思ったから。（60代・男性）

同率第8位 天海祐希 24票

・センスのよいデザインをしてくれそうだから。（50代・男性）

・シンプルで実用的な家具をデザインしそうだから。（40代・女性）

同率第8位 タモリ 24票

・細かいところにこだわって作りそうです。（30代・男性）

・実用的な家具を作りそうだから。（50代・男性）

・家具への造詣が深そう。（50代・男性）

第10位 菅田将暉 23票

・おしゃれな服やこだわりがあるので、どんな家具を作るか気になる。（30代・女性）

・ファッションセンス抜群で、ちょっとクセのある個性派スタイルが魅力。（60代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

1位は「ヒロミ」さんで、テレビ番組でのDIYやリフォーム企画を通じて見せる技術力とセンスのよさが高く評価されていました。2位は「所ジョージ」さん、3位は「木村拓哉」さんでした。

テレビや雑誌などで見せるライフスタイルやファッションのこだわりから、多くの方から注目を集めていました。

センスのよい家具を選びたい、ヴィンテージやデザイナーズ家具が気になる方は、ブランドやヴィンテージ家具を専門的に扱うショップに相談してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとTOKYO RECYCLE imption」である旨の記載

・TOKYO RECYCLE imption（https://tokyo-recycle.net/）へのリンク設置

【TOKYO RECYCLE imptionについて】

運営会社：Kio合同会社

住所：〒157-0071 東京都世谷区千歳台2丁目46-10 1F

電話番号：0120-987-565（買取予約専用）

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作