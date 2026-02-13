『島の駅イマバリ 原宿出張所』が原宿に期間限定オープン！

株式会社エースクリエイティブ

「ユーモアで世界を変える！」をミッションに、愛媛県の地域価値最大化を目指す株式会社エースクリエイティブ（本社：愛媛県松山市北条辻、代表取締役：秋山真哉、以下エースクリエイティブ）は、当社関連会社株式会社SUPER MARKITと連携し、ポップアップショップ「島の駅イマバリ 原宿出張所」を開催します。

◯今治を代表して、ハラカドへ。

本イベントでは、今治市内事業者3社が特設販売スペースを設け商品を販売します。

今治を代表して上京する３事業者の意気込みをあらわしたキービジュアルとなっています。

（左：IKEUCHI ORGANIC株式会社 製造課 神野昌己、中：C-BOYS FARM代表 淺間 教志、右：アリスタ・木曽 代表 野間照博）特設販売スペース出展者

※事業者の店頭対応日時は異なりますが、商品は会期中いつでもご購入いただけます。

IKEUCHI ORGANIC株式会社

（公式サイト：https://www.ikeuchi.org/ ）

今治発のオーガニックタオルブランド。世界最高水準の環境基準と品質を追求し、「風で織るタオル」で知られるサステナブルなものづくりを展開。

注目商品：サウナタオル

一枚で「洗う・拭く・巻く」が完結する、サウナ愛好家に支持される人気商品です。

C-BOYS FARM

（公式サイト：https://www.c-boys-farm.com/ ）

瀬戸内海に浮かぶ大三島で柑橘を育てる農家。農薬を使わずに栽培した、カワイイ(皮良い)レモンをはじめ、柑橘ジュースなど、瀬戸内の太陽と海風が育んだ旬の柑橘を原宿で体験いただけます。

注目商品：レモン

農薬・化学肥料不使用。皮まで安心して使える、香り高いレモン。

株式会社アリスタ・木曽

（公式サイト： https://www.aristakiso.com/ )

1962年に創業した「くろふね菓舗」の銘菓「ラムリン」を承継したアリスタ・木曽。

注目商品：ラムリン

ラム酒をたっぷり染み込ませたカステラが特徴で、芳醇な香りとしっとりとした食感が魅力の老舗銘菓です。

本イベント３つの見どころ

【見どころ１.】地元人気店とのコラボ商品を先行リリース

本イベントのオープンにあわせて開発された、地元人気店・ブランドとのコラボレーション商品を先行発売します。

ご当地グルメ「焼豚玉子飯」で知られる人気店「白楽天」のTシャツやアクリルキーホルダー等、今治推しにはたまらないラインナップです。

ローカルブランドTee

商品名：ローカルブランドTee （左から）ラムリン / C-BOYS / 白楽天

販売価格：3,500円（税込）

ローカルブランドアクキー

商品名：ローカルブランドアクキー （左から）ラムリン/C-BOYS / 焼豚玉子飯（白楽天） / 今治タオル / 愛媛海産（EHIME KAISAN）

販売価格：500円（税込）

＊店頭に設置のカプセルトイ販売機でのみの販売となります。

【見どころ２.】今治産柑橘の詰め放題

しまなみ海道・大三島で1970年からみかん問屋を営む「ホリ田ヤ」が直送する柑橘の詰め放題を開催します。参加料は1,500円（税込）。

定番品種から、市場では高級品種として扱われる今が旬の柑橘まで、今治産柑橘を心ゆくまでお楽しみいただけます。

【見どころ３.】人気の商品もセレクト

特設コーナー以外にも、今治で人気の商品をセレクトしたコーナーも展開します。

えひめのみかんジュース（伯方果汁株式会社）

愛媛県伯方地方で太陽の光をいっぱいに浴びた温州みかんをギュッとしぼった、天然果汁100％の無添加ストレートジュースです。

販売価格：400円（税込）

柑橘の雫 飲むゼリー（のま果樹園）

柑橘の濃厚なうまみと爽やかさをそのまま閉じ込め、ぷるんとした食感と口の中でとろけるようなのどごしが楽しめます。

販売価格：400円（税込）

焼豚玉子飯のたれ（白楽天）

愛媛県今治市のソウルフード「焼豚玉子飯」発祥のお店白楽天。

創業当時から受け継がれる秘伝の味。

あの今治名物焼豚玉子飯がご家庭で！

販売価格：1,080円（税込）

鶏卵饅頭（一笑堂）

厳選された国産小豆で漉餡を手作り。卵で練った生地の中に自家製漉餡が詰まっています。

素朴な味で食べやすく、上品な一口サイズ（直径約2cm）です。

販売価格：1,296円（税込）

伯方の塩ソックス・ロング（伯方塩業株式会社）

「は・か・た・のしお♪」のCMでおなじみ、「伯方の塩」で知られる塩の製造・販売を手がける、今治を代表する企業。

今回は、焼塩に加え、大三島工場ショップの新商品「伯方の塩ソックス」を販売予定。

販売価格：600円（税込）

雲ごこち フェイスタオル (株式会社丸山タオル)

今治タオルの高い品質基準をクリアした日本製フェイスタオル。

その名の通り、“雲のようにやさしさ”を感じるほどのふわふわの肌触りで、顔や手を拭くたびに極上の感触を実感できます。

販売価格：1,100円（税込）

コンテックスの履くタオル mix（3色）（コンテックス株式会社）

タオルと同じ上質な糸を編み上げ、タオルと同様の設備で天然水を使い洗い加工を行った靴下です。 通常の靴下の生産工程には無いこのひと手間によって、吸放湿性に優れた蒸れにくい、 まるで『履くタオル』のようなやさしい履き心地の靴下が生まれました。

販売価格：1,430円（税込）

炊き込みご飯の素 鯛めし（株式会社愛媛海産）

鯛一尾をまるごと豪快に炊き込む愛媛の郷土料理「鯛めし」。

瀬戸内海で獲れた天然真鯛を鮮度の良いうちに捌いて焼き上げた真鯛と焼きアラから取った濃厚な出汁を合わせました。

販売価格：1,296円（税込）

イベント期間中Instagramキャンペーン実施

(1) アカウントフォローでステッカープレゼント

「なんかいいな、今治。」(@iina_imabari)公式 Instagram アカウントをフォローいただいた方に、 「島の駅 イマバリ」オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

【参加方法】

・Instagram にて「なんかいいな、今治。」公式アカウントをフォロー ・会場スタッフにフォロー画面をご提示

【特典】先着 1,000 名様に「島の駅 イマバリ」オリジナルステッカーをいずれか 1 枚プレゼント

(2) 写真を投稿して、今治特別セットを抽選でプレゼント!

「島の駅 イマバリ」に関する投稿をしていただいた方の中から、抽選で愛媛の鯛めし・蛸めし&今治タオルの ギフトセットをプレゼントいたします。



【投稿条件】

・投稿内に「島の駅」の写真を投稿(売場/商品/詰め放題など)

・本文または写真に @iina_imabari をメンションしてフィード投稿

【投稿期間】2026 年 2 月 20 日(金)～2 月 26 日(木)23:59 まで

【当選発表】2026 年 3 月 6 日(金)

※当選された方へは Instagram のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

【当選人数】10 名

【賞品】愛媛の鯛めし・蛸めし&今治タオルのギフトセット

イベント概要

イベント名：島の駅イマバリ 原宿出張所（なんかいいな、今治。）

開催期間：2026年2月20日（金）～2月25日（水）※6日間

営業時間：11時～19時

場所：渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」3F れもんらいふオフィス

主催：今治ブランド戦略会議（会長：徳永繁樹 今治市長）

「#ツナガルバリナイトTOKYO」を同時開催

イベント期間中の2月21日には、関東圏在住の若者世代向けの交流会として#ツナガル

バリナイトTOKYOを初開催します。今治に縁のある方、今治推しの方々が集まり、今

治を盛り上げるためのイベントです。

イベント名：#ツナガルバリナイトTOKYO

開催日時：2026年2月21日 17:30～19:30 （開場17時）

場所：東急プラザ原宿「ハラカド」3F HOW’z

参加対象：概ね35歳までの今治市出身者、今治にゆかりのある方、今治に興味関心

のある方

＊詳しくは、今治市のホームページをご確認ください。

https://www.city.imabari.ehime.jp/iiimabari/tsudoi/barinight/

＊当イベントは先着順による事前申込制となっていますのでご注意ください。

（参加申込みフォーム）https://logoform.jp/form/7LMq/1390597

■関連会社情報

株式会社SUPER MARKIT

「ヒト・モノ・コトの価値を最大化し、ユーモアで新しい可能性を創造したい。」を

ビジョンに、エンタメを活用したマーケティング支援をする会社。

https://supermarkit.jp/

■会社概要

社名：株式会社エースクリエイティブ

設立: 2014年4月22日

資本金： 300万円

代表取締役： 秋山 真哉

所在地：799-2430 愛媛県松山市北条辻1170-7

TEL：050-3152-1821

MAIL : info@acecreative.co.jp

事業内容： マーケティング、デザイン、SNS企画・運用、イベント企画・運営、

オリジナルグッズ企画制作・販売、他