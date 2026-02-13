江戸時代に漂着したUFO！？　国立公文書館で資料展示

独立行政法人国立公文書館

独立行政法人国立公文書館（所在地：東京都千代田区、館長：鎌田 薫）は、享和３年（１８０３）２月、常陸国（茨城県）に漂着した「うつろ舟」を描いた挿絵を収めている『弘賢随筆（ひろかたずいひつ）』の原本を、令和８年２月２８日（土）～３月１３日（金）の間、展示いたします。この機会に、ぜひ実物をご覧ください。

うつろ舟とは？

享和３年（１８０３）２月２２日、常陸国に漂着したとされる舟です。漂着したのは、現在の茨城県神栖市波崎舎利浜（しゃりはま）ではないかと言われています。『弘賢随筆』の挿絵では、舟はUFOのような形で描かれています。そのほか、資料の記述によれば、記号のようなものが舟中に書かれ、長さは３間（約５．５メートル）あり、上はガラス障子で、底には鉄板がはめられていたといいます。中には水と食糧、そして一人の女性が乗っており、２尺四方（約６０センチ四方）の箱を持っていたとのことです。

『弘賢随筆』について

『弘賢随筆』は、幕臣で蔵書家としても知られる屋代弘賢（やしろひろかた、１７９４～１８７０）の手もとにあった雑稿を取りまとめ、全６０冊に綴ったものです。その原稿の大部分は、弘賢の友人たちが持ち寄ったものです。不思議な出来事や変わった噂などが数多く収録されています。

デジタル展示「漂流ものがたり」のご紹介

国立公文書館では、遠方にお住まいの方にもお楽しみいただけるよう、約３０のデジタル展示を館ホームページ上で公開しております。

デジタル展示「漂流ものがたり」には、うつろ舟のほかにも、日本に漂着した舟に関する記録が。１８世紀のはじめ頃に三河国（愛知県東部）に漂着した舟の積荷は、直径が二寸三分（約６．９センチ）の甲（かぶと）など、ミニチュアサイズのものだったといいます。

また、漂流先でアメリカ船に救助され、アメリカへ渡ったジョン万次郎やロシアへと渡った大黒屋光太夫に関する記録など、日本から異国への漂流に関する資料もご紹介しております。

ぜひ以下のURLからご覧ください。

デジタル展示「漂流ものがたり」：https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/hyoryu/index.html

うつろ舟の図を使用したダブルポケットファイルのご紹介

国立公文書館東京本館１階のショップでは、オリジナルグッズを販売しております。現在、新商品として、『弘賢随筆』のうつろ舟の図を使用したダブルポケットファイル（A５サイズ）を販売中！雑誌にも取り上げられた売れ筋グッズです。郵送販売にも対応しております。

そのほか販売中のグッズや郵送販売の流れは、以下のURLからご確認ください。

国立公文書館HPショップページ：https://www.archives.go.jp/guide/shop/index.html

【『弘賢随筆』（うつろ舟） 原本展示 開催概要】

ポケットファイル表面ポケットファイル中面

開催期間 ：令和８年２月２８日（土）～３月１３日（金）

※３月１日（日）、８日（日）は休館

開催地 ：国立公文書館 東京本館常設展示室

〒１０２-００９１ 東京都千代田区北の丸公園３-２

アクセス ：東京メトロ東西線 竹橋駅下車 １ｂ出口 徒歩５分

開催時間 ：午前９時１５分～午後５時００分