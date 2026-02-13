『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』開催決定！

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、2026年3月21日（土）ベルサール秋葉原にて『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』を開催いたします。

▶『シャングリラ・フロンティア』とは

数多の作品を生み出してきた小説投稿サイト「小説家になろう」にて、2017年より連載中の硬梨菜による大人気WEB小説。

小説の書籍化を待たずしてコミカライズ化された本作は、第47回講談社漫画賞の少年部門を受賞し、「週刊少年マガジン」の読者アンケートでは史上初の四冠達成！

誰もが持ちうるゲーム体験を通じ、新感覚の冒険を描く本作は、かつての思い出に浸る大人たちと、テクノロジーの最先端で生きる若者たちに、新たな冒険の興奮を呼び覚ましている。

1人のクソゲーハンターが、神ゲーに挑む、至高のゲーム×ファンタジー冒険譚、開幕！！

▶『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』実施概要

【日程】

2026年3月21日(土） 11時～18時

※スケジュールは変更になる可能性がございます。

【会場】

ベルサール秋葉原 1F

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル

【実施内容】

・シャンフロ × P-SPORTS イベント専用機体験

（左から）UNIQUE PACHISLOT シャングリラ・フロンティア 夜襲のリュカオーンver. / UNIQUE PACHISLOTシャングリラ・フロンティア 墓守のウェザエモンver. / 天運決闘 ～クソゲーハンター、運ゲーに挑まんとす～

・サミー商店でのオリジナルグッズ販売

・m HOLD’EMブースでのポーカー体験

・お子様が楽しめるアトラクションも用意

【出演者（敬称略）】

〈MC〉

寺井一択（スクープTV） 道井悠

〈生配信〉

れんじろう Biju おぼ

人気インフルエンサーも多数参加予定！

※出演者は、変更となる場合がございます。

【特設サイト】

https://www.sammy.co.jp/japanese/Psports_sha_fr/

※情報は随時更新予定