『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』開催決定！

サミー株式会社（本社：東京都品川区　代表取締役 社長執行役員 COO：星野　歩）は、2026年3月21日（土）ベルサール秋葉原にて『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』を開催いたします。




▶『シャングリラ・フロンティア』とは


数多の作品を生み出してきた小説投稿サイト「小説家になろう」にて、2017年より連載中の硬梨菜による大人気WEB小説。


小説の書籍化を待たずしてコミカライズ化された本作は、第47回講談社漫画賞の少年部門を受賞し、「週刊少年マガジン」の読者アンケートでは史上初の四冠達成！


誰もが持ちうるゲーム体験を通じ、新感覚の冒険を描く本作は、かつての思い出に浸る大人たちと、テクノロジーの最先端で生きる若者たちに、新たな冒険の興奮を呼び覚ましている。


1人のクソゲーハンターが、神ゲーに挑む、至高のゲーム×ファンタジー冒険譚、開幕！！



▶『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』実施概要


【日程】


2026年3月21日(土） 11時～18時


※スケジュールは変更になる可能性がございます。



【会場】


ベルサール秋葉原 1F


〒101-0021　東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル



【実施内容】


・シャンフロ × P-SPORTS イベント専用機体験



（左から）UNIQUE PACHISLOT シャングリラ・フロンティア 夜襲のリュカオーンver.　/　UNIQUE PACHISLOT
シャングリラ・フロンティア 墓守のウェザエモンver.　/　天運決闘 ～クソゲーハンター、運ゲーに挑まんとす～

・サミー商店でのオリジナルグッズ販売


・m HOLD’EMブースでのポーカー体験


・お子様が楽しめるアトラクションも用意



【出演者（敬称略）】


　〈MC〉



　　　　　　　寺井一択（スクープTV）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道井悠

〈生配信〉



　　　　　れんじろう　　　　　　　　　　　　　　　　　Biju　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おぼ

人気インフルエンサーも多数参加予定！


※出演者は、変更となる場合がございます。



【特設サイト】


https://www.sammy.co.jp/japanese/Psports_sha_fr/


※情報は随時更新予定