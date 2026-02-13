『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』開催決定！
サミー株式会社
（左から）UNIQUE PACHISLOT シャングリラ・フロンティア 夜襲のリュカオーンver. / UNIQUE PACHISLOT
シャングリラ・フロンティア 墓守のウェザエモンver. / 天運決闘 ～クソゲーハンター、運ゲーに挑まんとす～
寺井一択（スクープTV） 道井悠
れんじろう Biju おぼ
サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、2026年3月21日（土）ベルサール秋葉原にて『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』を開催いたします。
▶『シャングリラ・フロンティア』とは
数多の作品を生み出してきた小説投稿サイト「小説家になろう」にて、2017年より連載中の硬梨菜による大人気WEB小説。
小説の書籍化を待たずしてコミカライズ化された本作は、第47回講談社漫画賞の少年部門を受賞し、「週刊少年マガジン」の読者アンケートでは史上初の四冠達成！
誰もが持ちうるゲーム体験を通じ、新感覚の冒険を描く本作は、かつての思い出に浸る大人たちと、テクノロジーの最先端で生きる若者たちに、新たな冒険の興奮を呼び覚ましている。
1人のクソゲーハンターが、神ゲーに挑む、至高のゲーム×ファンタジー冒険譚、開幕！！
▶『シャンフロ × P-SPORTS inサミー春のファン祭』実施概要
【日程】
2026年3月21日(土） 11時～18時
※スケジュールは変更になる可能性がございます。
【会場】
ベルサール秋葉原 1F
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル
【実施内容】
・シャンフロ × P-SPORTS イベント専用機体験
・サミー商店でのオリジナルグッズ販売
・m HOLD’EMブースでのポーカー体験
・お子様が楽しめるアトラクションも用意
【出演者（敬称略）】
〈MC〉
人気インフルエンサーも多数参加予定！
※出演者は、変更となる場合がございます。
【特設サイト】
https://www.sammy.co.jp/japanese/Psports_sha_fr/
※情報は随時更新予定