VCFUKUOKA 2026シーズン新体制と前半戦に挑むレースを公開

地域密着型サイクルロードレースチーム「VC FUKUOKA」は、2026年シーズンのチーム体制、および前半戦のUCIレース参戦計画を決定いたしました。

2023年に誕生した「ツール・ド・九州」に呼応し、UCIコンチネンタルチームとしての歩みを開始したVC FUKUOKAは、「福岡に根ざした地域密着」と「世界を魅了するチーム」の両立を掲げ、活動の幅を広げ続けています。

1. 2026年シーズン チーム体制

今シーズンは、全日本王者経験を持つ実力派・山本大喜選手をはじめとする強力な新戦力を迎えました。

新規加入選手

山本 大喜（やまもと まさき）

TEAM UKYOより移籍

主な実績：

2021年 ツアー・オブ・ジャパン 個人総合 3位

2023年 全日本選手権ロードレース 男子エリート 優勝

2023年 ツールド熊野 総合2位

2024年 全日本選手権ロード 男子エリート 3位

2024年 おおいたアーバンクラシック 2位

脚質：パンチャー

住田 悠人（すみた ゆうじん）

AVENTURA VICTORIA RACINGより移籍

※2026年3月より加入

※法政大学自転車競技部と並行して活動を行なう

主な実績：

2025年 都道府県ポイント 3位

2025年 東日本実業団ロードE1 3位

2025年 大磯クリテリウムE1 優勝

2025年 石川U19チャンピオンシップ 優勝

2025年 高石杯 優勝

2025年 浦安クリテリウムE1 2位

継続選手

2. 2026年前半戦：トルコ・スペイン海外遠征計画

- 向川 尚樹- 横塚 浩平- ベンジャミ・プラデス- 阿部 源- 辻野 壱哉- ジェラルド・レデスマ- 本多 晴飛- 木村 純気- 石原 悠太

2月から4月にかけ、トルコとスペインを舞台とした過酷なUCIレースに参戦します。

目的：ベテランエースの背中から若手選手が本場の技術と精神を吸収し、次世代の「福岡の星」として飛躍するきっかけとします。

強化：3月中旬には現地で2週間のトレーニングキャンプを実施。欧州の優れた環境でチーム力の底上げを図ります。

遠征のハイライト：スペイン・カタルーニャ

3月21日に開催される「CLÀSSICA TERRES DE L’EBRE (UCI 1.1)」は、チームのエース、ベンジャミ・プラデスの故郷であるスペイン・アルカナルが舞台となります。

参戦スケジュール

3. シーズン目標：UCIポイント130ポイントの獲得

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40844/table/125_1_062ad80266198ed2ea9894d26f31b37d.jpg?v=202602141251 ]

今回の遠征での具体的な目標として、130ptのUCIポイント獲得を掲げます。

ランキングを上昇させることで、国内およびアジアでの優位性を確立し、後半戦の主要レースへの出場権獲得を確実なものにします。

2026シーズン 使用機材

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40844/table/125_2_7e94f1bc7a0e07fbb59ea6fc4f9ce0a8.jpg?v=202602141251 ]