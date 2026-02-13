冒険の数だけ「ヨシ！」がある「Wizardry」×「仕事猫」ポップアップショップ決定！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、世界中のファンに愛される名作RPG「Wizardry」とイラストレーター・くまみね氏による人気キャラクター「仕事猫」のコラボポップアップショップ「Wizardry SHOP ～仕事猫の《迷宮》出張所～」を、2月20日～3月15日の間、書泉ブックタワーおよび書泉グランデにて開催することをお知らせいたします。

本ポップアップでは、仕事猫とのコラボグッズのほか、「Wizardry」および3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』の新作グッズも先行発売いたします。

冒険の数だけ「ヨシ！」がある「Wizardry SHOP ～仕事猫の《迷宮》出張所～」

緊張感あふれる「Wizardry」の世界に、仕事猫が迷い込んだ!? 彼らの迷宮探索を描いた動画シリーズ「#Wizardry仕事猫日報」はSNSで大きな話題となり、ユーザーの共感・反響を得ました。

今回のポップアップショップでは、冒険者なら誰もが経験した「あるあるの瞬間」を、仕事猫がシュールでかわいらしく再現。面白くも可愛くも、普段使いできるグッズラインナップを多数取り揃えています。

さらに、おなじみ「Wizardry」ロゴをあしらった新作グッズや、シリーズ最新作である3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』の冒険者グッズも本イベントで先行販売いたします。





◆開催情報

◎ポップアップショップ

「Wizardry SHOP ～仕事猫の《迷宮》出張所～」





◎開催場所

書泉ブックタワー（秋葉原）

書泉グランデ（神保町）





◎開催期間

2026年2月20日（金）～2026年3月15日（日）





◎「Wizardry」×「仕事猫」コラボグッズ

- アクリルスタンド（8種） 各\1,320（税込）- アクリルお守り（5種） 各\880（税込）- アクリルコースター（5種） 各\880（税込）- トレーディング缶バッジ（8種）各\550（税込）- クリアファイル \660（税込）- Tシャツ（2種） 各\4,950（税込）- トートバッグ \3,300（税込）- マフラータオル \3,300（税込）





◎「Wizardry」グッズ

- ロゴTシャツホワイト ver. \3,850（税込）- ロゴトートバッグ \3,850（税込）- マッピング方眼ノート \1,650（税込）- ロゴマグカップ \3,300（税込）- ロゴアクリルキーホルダー \1,100（税込）- ロゴパーカー Lサイズ \7,700（税込）





◎『Wizardry Variants Daphne』グッズ

- 伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.3（8種） 各\1,980（税込）- 伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.1 Another Ver.（8種） 各\1,980（税込）- 伝説の冒険者アクリルスタンド Vol.2（5種） 各\1,980（税込）- キャラクターアクリルスタンド：ルルナーデ \1,980（税込）- Bath Powder（2種） 各\1,980（税込）- 認識表メタルタグ：鉛等級 \1,320（税込）





◎特設サイト

https://wizardry.info/news/shigotoneko/

税込2.000円以上の購入でゲット！ 店舗別の限定購入特典も

ポップアップショップ開催期間中、対象商品を税込2,000円お買い上げごとに、フレーバーテキスト付き描き下ろしキャラクターカードをランダムで1枚プレゼントいたします。

２つの会場を巡って、ぜひ特典コンプリートを目指してください。

「仕事猫」とは

くまみね氏作の猫のキャラクター「電話猫」から派生した猫たち。

食い扶持を稼ぐために労働に前足を染めている。

トラブルの痕を見ても、「上手く立ち回らなかったからで、その点自分は大丈夫」と思う猫が多め。

「Wizardry（ウィザードリィ）」とは

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。

当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコムについて

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/