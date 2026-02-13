『ペルソナ』シリーズ30周年記念「P30th × 大丸松坂屋 ポップアップショップ」大丸東京店にて3/6(金)から、大丸梅田店にて3/4(水)から開催！

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（代表取締役社長 : 宮上光喜）は、『ペルソナ』シリーズの30周年を記念したスペシャルポップアップ「P30th × 大丸松坂屋 ポップアップショップ」を東京・大阪の2会場で開催いたします。

本イベントでは、『ペルソナ』シリーズの世界観からインスパイアされたアパレル、服飾雑貨、フレグランスなど、多彩なアイテムを展開。P30th限定デザインのオリジナルジャケットをはじめ、各シリーズの印象的なビジュアルを大胆に落とし込んだグラフィックTシャツや、新規描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズなど、30周年を彩るにふさわしい豊富なラインアップでご用意いたします。

大丸東京店では3月6日（金）から3月17日（火）まで、大丸梅田店では3月4日（水）から3月17日（火）まで、約2週間にわたり各店のイベントスペースにて開催。

百貨店ならではの上質な空間で、『ペルソナ』シリーズの魅力を詰め込んだ期間限定の特別な展開をお楽しみください。

特設サイト :https://caltla.com/pages/p30thPERSONA 30th Anniversary × DAIMARU MATSUZAKAYA

■ アイテムラインアップ（一部抜粋）

P30th オリジナルスタジアムジャンパー \38,500 tax inP30th ヴィンテージ風Tシャツ 各\7,700 tax in

ベルベットルームモチーフ ボーダーニット〈P5R〉 \22,000 tax inレザータッチポーチ〈コロマル〉 \2,750 tax in

オリジナルグラフィックスカーフ〈A〉 \4,400 tax inP30th アクリルスタンド 各\1,980 tax in

P30th ルームディフューザー 各\7,700 tax inペルソナ３ リロード ベルベットルームモデル オリジナルウォッチ \27,500 tax in

※掲載写真は製作中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■ ポップアップショップ 開催概要

【大丸東京店】

開催期間: 2026年3月6日（金）～2026年3月17日（火）

開催場所: 大丸東京店 3階 イベントスペース

【大丸梅田店】

開催期間: 2026年3月4日（水）～2026年3月17日（火）

開催場所: 大丸梅田店 1階 イベントスペース

【オンラインストア 受注期間】

3月4日（水）12:00 ～4月30日（木）14:59

※商品によってお届け時期が異なります。ご了承ください。

■ ノベルティ情報

「P30th × 大丸松坂屋 ポップアップショップ」にて、3,300円(税込)以上お買い上げ毎に、オリジナルクリアカードをプレゼントいたします。

※店頭でご購入いただいたお客様のみ対象となります。

※特典は数がなくなり次第終了となります。

※掲載写真は製作中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■ 公式サイト・SNS

Official Site https://caltla.com/pages/p30th

Official X https://x.com/project_caltla

Official Instagram https://www.instagram.com/project_caltla

(C)ATLUS. (C)SEGA.