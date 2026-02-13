「湘南爆走族POP-UP -走り屋たちの帰還祭 Since 1982-」追加巡回にて新商品が登場！！

株式会社アニメイトホールディングス

80年代に連載された吉田聡による走り屋たちの青春漫画『湘南爆走族』。誕生40年を超えても変わらぬ人気を誇り、さらに初代を描く最新作「湘南爆走族 ファースト フラッグ」の連載開始で、今もなお熱い注目を集める。そんな“湘爆”の熱きファンの期待に応えて昨年全国三都市で開催されたPOP UP STOREは各地で大盛況を博し、追加巡回が決定。2026年、再び新たな街へと疾走を開始します。この度、その追加巡回にあわせて発売となる新商品情報が公開です！

■POP-UP詳細：https://www.movic.jp/shop/pages/shobakupopup.aspx

【主催】株式会社ムービック

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

＜受注生産商品＞湘南爆走族 ファースト フラッグ ミストグラフ

【価格】

33,750円（税込）

【受注期間】

2026年2月21日(土) ～ 2026年5月10日(日) (※各会場にて受注)

【商品名】

アクリルスタンド 初代 マコ&シゲ

【価格】

1,760円（税込）

上記に加え、上野会場からは更に新商品が追加されます！

こちらの詳細は続報にて。お楽しみに！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

※通販での販売は、POP-UP終了後に予定しております。詳細は今後お知らせいたします。

更に…

3月19日(木)より開催となる上野会場、海老名会場では吉田聡最新刊『湘南爆走族 ファースト フラッグ 第6巻』(3月18日発売・秋田書店刊)の発売を記念し、POP-UP会場限定の特典をプレゼントいたします！こちらもどうぞお見逃しなく！！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

＼＼PR応援店舗大募集／／

ただいま、関東圏内でポスターを掲示し盛り上げてくださる店舗様を大募集しております！

掲示後のポスターはプレゼントいたします。

【お申し込み条件】

１. 関東圏内の店舗様

２. お店に掲示いただいたポスターの写真を、Xでご投稿いただける店舗様

【お申し込み方法】

応募フォームより必要事項をご記入の上、ご応募ください。

■応募フォーム：https://business.form-mailer.jp/fms/fc2121e7328179

お申し込み期限は【2026年2月23日】まで！

沢山のご応募お待ちしています。

「湘南爆走族POP-UP -走り屋たちの帰還祭 Since 1982-」

あの時の思い出と共に、ぜひ会場へお越しください。

■権利表記：(C)Satoshi Yoshida

■『湘南爆走族』PR公式X：https://x.com/yoshidaworkinfo

■『湘南爆走族POP-UP -走り屋たちの帰還祭 Since 1982-』 公式特設サイト：

https://www.movic.jp/shop/pages/shobakupopup.aspx

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。