TBSグループのマンガボックスが配信するラブコメ『婚約者が浮気しているようなんですけど私は流行りの悪役令嬢ってことであってますか？』が累計部数100万部を突破！

株式会社マンガボックス





株式会社マンガボックス（本社：東京都港区、代表取締役：安江 亮太、以下マンガボックス社）が配信する『婚約者が浮気しているようなんですけど私は流行りの悪役令嬢ってことであってますか？』（原作：コーヒー牛乳／漫画：ヤマトイヌル）が累計部数100万部を突破しました。

本作は、2022年4月より電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」で連載を開始。大好きな婚約者の幸せを願い、彼と他の令嬢との恋を“史上最高の悪役令嬢”として盛り上げようとする、ローズの奮闘を描いた物語です。思わず応援したくなるローズのまっすぐで愛らしいキャラクターと、婚約者の兄・リチャードとのじれったい恋模様が、女性読者を中心に幅広い層から支持を集めており、2026年3月16日には「ピッコマ」での単行本13巻の先行配信も控えております。

今後マンガボックス社としては、より多くの読者に本作をお楽しみいただき、また作品の世界をより愛していただけるよう、TBSグループをはじめ様々な会社様と連携しメディアミックス展開や販促展開を行っていく予定です。



■ 作品紹介

タイトル：婚約者が浮気しているようなんですけど私は流行りの悪役令嬢ってことであってますか？

原作：コーヒー牛乳

漫画：ヤマトイヌル

出版社：株式会社マンガボックス

コピーライト：(C)コーヒー牛乳・ヤマトイヌル/マンガボックス



■ ストーリー

侯爵家の長女、ローズ・アディール。婚約者である第三王子・リヒトを慕い、彼にふさわしい王子妃となるべく努力してきたが、リヒトが他の令嬢と恋に落ちる瞬間を目撃してしまう。ローズは深く傷つきながらも、今の自分の立場がまさに流行りの「悪役令嬢」であることに気づく。



「大好きなリヒト様を応援するためにできることは、悪役令嬢として立ちはだかり、二人の恋を燃え上がらせることでは…！？」失恋の涙をこらえ、リヒトの新しい恋を応援するべく奮闘するローズ。そんな彼女に手を差し伸べたのは、リヒトの兄・リチャードだった…！果たしてローズは”史上最高の悪役令嬢”になれるのか！？

■著者コメント

原作 コーヒー牛乳先生

----------------------------------------------------

100万部達成おめでとうございます！

原作の小説を書いていた頃には想像もしていませんでした。感無量です。

何より、ヤマトイヌル先生をはじめ、本作に力を注いでくださった方々、本作を手に取ってくださった読者の皆様のおかげです。これからも楽しんでいただけましたら幸いです。

漫画 ヤマトイヌル先生

----------------------------------------------------

『婚約者が浮気しているようなんですけど私は流行りの悪役令嬢ってことであってますか』100万部突破おめでとうございます！

ひとえに原作のコーヒー牛乳先生、担当編集さん、および携わっていただいた関係者の皆様、そしてお読みいただいた読者の皆様のおかげです。今後とも本作を楽しんでいただけますと幸いです！



■ 関連リンク

・マンガボックス作品ページ

『婚約者が浮気しているようなんですけど私は流行りの悪役令嬢ってことであってますか』

https://www.mangabox.me/reader/225365/episodes/102748/(https://www.mangabox.me/reader/225365/episodes/102748/)

・マンガボックス公式Ｘ

https://x.com/Manga_Box(https://x.com/Manga_Box)



■ お問い合わせ先（メディア・業界関係者向け）

株式会社マンガボックス

担当：須藤・村中・崎山

E-mail：press@mangabox.jp

TEL：050-1751-2885

■ 本リリースに関する注意事項

※累計部数は紙コミックス及び電子書籍の販売実績を基に算出したものです。

※リリース内の素材をAI学習に利用することは固くお断りしております。



■ コピーライト

(C)コーヒー牛乳・ヤマトイヌル/マンガボックス