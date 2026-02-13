【島根スサノオマジック】新井 翔太 選手 特別指定選手登録のお知らせ

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック※こちらの画像は全日本大学バスケットボール連盟よりお借りしている画像も含まれますので転載等の再利用はできません。

いつも島根スサノオマジックに熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、現在、青山学院大学に在籍している新井 翔太 選手をりそなグループB.LEAGUE2025-26シーズンの特別指定選手として登録することが決定しましたので、お知らせいたします。

新井選手の特別指定選手としての活動期間は、2月13日(金)～6月30日(火)までとなります。

なお、現在リーグ出場登録の手続き中のため、2月14日(土)、15日(日)に開催される第23節 シーホース三河戦には出場いたしません。また、B.LEAGUE自由交渉選手リストからは2月13日(金)15:00に抹消されます。

プロフィール

■生年月日

2004年3月2日

■出身

東京都

■身長/体重

172cm / 72kg

■背番号

5

■ポジション

PG

■経歴

実践学園高校

青山学院大学

新井 翔太 選手からのコメント

この度、特別指定選手として加入することになりました、青山学院大学の新井翔太です。

まずは、特別指定選手として迎え入れてくださった、島根スサノオマジックの関係者の方々に心より感謝をしています。

とても歴史のある島根スサノオマジックのチームの一員として活動できるとこをとても嬉しく思います。自分の役割を果たして、チームにいち早く貢献できるように頑張ります。

応援よろしくお願いいたします。



