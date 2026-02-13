【島根スサノオマジック】新井 翔太 選手 特別指定選手登録のお知らせ
株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック
新井 翔太 選手からのコメント
とても歴史のある島根スサノオマジックのチームの一員として活動できるとこをとても嬉しく思います。自分の役割を果たして、チームにいち早く貢献できるように頑張ります。
いつも島根スサノオマジックに熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。
このたび、現在、青山学院大学に在籍している新井 翔太 選手をりそなグループB.LEAGUE2025-26シーズンの特別指定選手として登録することが決定しましたので、お知らせいたします。
新井選手の特別指定選手としての活動期間は、2月13日(金)～6月30日(火)までとなります。
なお、現在リーグ出場登録の手続き中のため、2月14日(土)、15日(日)に開催される第23節 シーホース三河戦には出場いたしません。また、B.LEAGUE自由交渉選手リストからは2月13日(金)15:00に抹消されます。
プロフィール
■生年月日
2004年3月2日
■出身
東京都
■身長/体重
172cm / 72kg
■背番号
5
■ポジション
PG
■経歴
実践学園高校
青山学院大学
この度、特別指定選手として加入することになりました、青山学院大学の新井翔太です。
まずは、特別指定選手として迎え入れてくださった、島根スサノオマジックの関係者の方々に心より感謝をしています。
とても歴史のある島根スサノオマジックのチームの一員として活動できるとこをとても嬉しく思います。自分の役割を果たして、チームにいち早く貢献できるように頑張ります。
応援よろしくお願いいたします。
■リリース
https://www.susanoo-m.com/news/detail/id=18159