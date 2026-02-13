＜助成先公募＞第2回「Tethys基金～石垣島・海の教育事業助成～」募集開始（2026/2/13～4/13）

「Tethys基金」の目的

公益財団法人日本フィランソロピック財団

持続可能な未来を築くためには、私たち一人ひとりが環境保全に取り組むことが不可欠です。気候変動の抑制、海洋資源の維持、陸域生態系の保護などに努めるとともに、環境問題に関する次世代への教育が求められます。

かけがえのない豊かな自然環境を次の世代へとつなげるための教育・啓発的活動を支援することを目的に設立されました。

以下リンクから募集要項・応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000345.html

■助成対象

石垣島に住む人たちに対して、石垣島の海の環境を守り、次の世代へつなげる教育や啓蒙を施す事業

※本公募の「石垣島の海」は石垣島に海岸があり、石垣島からアクセス可能である範囲とします。

※助成対象となる事業例、対象範囲の詳細は、募集要項をご確認ください。

■助成金額

助成総額：1,000万円（予定）

１件あたりの助成金額：50万円～300万円

採択件数：3-5件程度（予定）

助成対象期間：2026年9月１日～2027年8月31日

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2026年2月13日（金）

公募締切：2026年4月13日（月）17:00

採択結果通知：2026年7月下旬（予定）

■応募方法

・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/