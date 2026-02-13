『ドラゴンクエストウォーク』りそなグループ B.LEAGUE 2025-2026シーズン「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス」でのコラボ試合詳細を発表
株式会社スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』（対応機種：iOS／Android）において、愛知県名古屋市で開催されるリアルイベント「DQウォーキング＜中部＞」開催を記念して近接の「IGアリーナ」で行われる「りそなグループ B.LEAGUE 2025-2026シーズン第33節 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス」を「ドラゴンクエストウォーク」コラボ試合として開催することをお知らせいたします。
「ドラゴンクエストウォーク」コラボ試合について
コラボ試合では一部の演出が「DQウォーク」仕様になるほか、ホームチームである「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の試合演出としてコラボを記念してデザインされたユニフォームを着用した催しなども実施される予定です。
その他、コラボグッズ販売や試合を観戦された方全員に観戦記念特典として「DQウォーク」ゲーム内アイテムもお渡しいたします。
- 開催日程：2026年4月18日（土）・4月19日（日）[2日間]
- 試合開始：16:05（開場13:00）予定
- 試合会場：IGアリーナ（愛知県名古屋市北区名城一丁目2-22）
- 参加方法：B.LEAGUE公式チケットサイトおよびIGアリーナチケットサイトにて観戦チケットをご購入ください（※）
※「DQウォーキング＜中部＞」のイベント参加パスをご購入頂いたお客様にはお得な観戦チケットをご案内いたします。
- コラボ試合特設サイト：https://sqex.to/YmtdW(https://sqex.to/YmtdW)
コラボ記念を記念したユニフォームが登場
コラボ試合開催を記念して「DQウォーク」コラボ記念ユニフォーム（RED ver. ・ BLUE ver.）の2種類が登場し、販売も予定しています。
「DQウォーク」コラボ記念ユニフォーム（RED ver.）
「DQウォーク」コラボ記念ユニフォーム（BLUE ver.）
※これらのユニフォームはコラボ試合の各種演出やプロモーション等での着用を予定しています。
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ×DQウォーク コラボグッズ
オンラインショップおよび当日会場物販にて「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」と「ドラゴンクエストウォーク」のコラボグッズを販売いたします。
コラボ試合用のキャラクターとして登場する「スラミチ（バスケットボールバージョン）」と「DDスライム（ダイヤモンドドルフィンズスライム）」がデザインされたグッズにご注目ください。
DDスライム（ダイヤモンドドルフィンズスライム）
スラミチ（バスケットボールバージョン）
- コラボ記念ユニフォーム受付期間
2026年2月16日（月）より予約受付開始！
※事前にご注文頂くとコラボ試合当日までにコラボ記念ユニフォームがお手元に届きます
- コラボグッズ販売期間
会場販売：2026年4月18日（土）～4月26日（日）
オフィシャルオンラインショップ：2026年4月21日（火）～4月26日（日）
※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了となります
※4月18日・19日の会場販売にて完売となった商品はオンラインショップでの販売は実施いたしませんので予めご了承ください
※オンラインショップの販売開始日時は変更となる場合がございます
- オフィシャルグッズショップはこちら
https://www.bleague-shop.jp/dd/
※ユニフォーム・グッズ等のデザインは予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。
コラボ試合・観戦記念特典について
コラボ試合では、一部の演出が「DQウォーク」仕様になるほか、場内にDQフォトスポットなども設置予定です。また、観戦されたすべてのお客様にDQウォークゲーム内アイテムをお渡しいたします。
※過去のリアルイベントでの写真です。
・DQウォークコラボ開催
当日の一部演出・映像が「DQウォーク」仕様になるほか、会場内外では「スラミチ」のフォトスポットやコラボ記念ユニフォーム展示、各種サイネージ等での演出などをお楽しみ頂けます。
- 観戦記念特典
名古屋ダイヤモンドドルフィンズコラボユニフォームを「DQウォーク」内で装備できる【「DQウォーク」ゲーム内アイテム「DDコラボユニ」】を来場者全員にプレゼントいたします。
※装備デザインはコラボを記念して制作されたBタイプ（赤）になります。
※「「DQウォーク」ゲーム内アイテム DDコラボユニ」は、コラボ試合入場時に受付にて「プレゼントのじゅもん」の書かれた用紙をお渡しします。
IGアリーナについて
2025年7月にグランドオープンした、最大17,000人収容の国内最大級のアリーナ。世界水準の設備でスポーツと音楽両方が楽しめる会場です。
IGアリーナは、市営地下鉄「名城公園駅」から直結の好アクセス。今回の「DQウォーキング」会場の名城公園内にあり、「d CARD LOUNGE」では上質なグルメもお楽しみ頂けます。
＜DQウォークコラボ試合＞りそなグループ B.LEAGUE 2025-2026シーズン「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 滋賀レイクス（4/18・19開催）」の観戦チケットは、3月2日より名古屋ダイヤモンドドルフィンズ公式ファンクラブ会員から順次「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」公式チケットサイトにて販売開始予定です。（3月5日12:00からは「IGアリーナチケットサイト」でも販売します。）
- チケット購入サイト
https://bleague-ticket.psrv.jp/games/DD(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/DD)
https://ig-arena.venue-ticket.jp/(https://ig-arena.venue-ticket.jp/)
※コラボ試合のチケットは3月5日より一般販売開始
DQウォーキング＜中部＞イベント参加パス明日より販売開始！
2月14日（土）より『ドラゴンクエストウォーク』リアルイベント「DQウォーキング＜中部＞」のイベント参加パスを先着にて販売開始いたします。
- 販売期間（すべて先着受付）
2月14日（土）12:00 ～ 3月15日（日) 23:59 予定
※期間限定・数量限定の販売です。なくなり次第販売終了となります。
- チケット購入サイト
スクウェア・エニックスe-STORE 販売サイト：https://sqex.to/ghVP9(https://sqex.to/ghVP9)
【DQウォーキング＜中部＞開催概要】
- 開催日程：2026年4月18日（土）・4月19日（日）[2日間]
- 開催時間：09:30～15:30
- 開催場所：名古屋城／名城公園／ IGアリーナ（愛知県名古屋市）
- 参加方法：イベント参加パス（有料）のご購入
- イベント公式X：https://x.com/DQWevent
- 公式WEB：https://sqex.to/nOKAJ
【イベント参加パス（概要）】
ご購入の際はイベント公式サイトにて詳細ご確認のうえ、ご購入ください。
- ウォーキングパス優：6,930円（税抜6,300円）
※名古屋城の観覧料を含む
ウォーキングイベントに参加するためのスタンダードパス。ウォーキング陣羽織・ラダトーム付き。
- ウォーキングファミリーパス：8,910円（税抜8,100円）
※名古屋城の観覧料（受付された人数分）を含む
中学生以下のお子様を含む最大4名が一緒に利用できるファミリー向けパス。ファミリー専用エリア利用のほか、各来場記念品が人数分ついています。
※中学生以下のお子様を含まない場合、本パスは利用できません。
※イベント限定「ウォーキング陣羽織」はつきません。
※中学生以下の名古屋城の観覧料は無料です。
- ウォーキングパス特：18,480円（税抜16,800円）
※名古屋城の観覧料を含む
専用来場記念品の他、各種オプションが付いた特別なパス。ゲーム内アイテム「金シャチの兜【金】」のほか、ウォーキング陣羽織・ロト付き。
今回の取組について
今回の取り組みは、2025年9月に名古屋市が策定した「名城エリアにぎわい共創基本構想」に基づき、株式会社スクウェア・エニックス、名古屋市観光文化交流局観光交流部観光推進課、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、IGアリーナが連携して実施するもので、官民連携では初の試みとなります。名古屋城・名城公園・IGアリーナを舞台に、スポーツ、エンターテインメント、観光を融合させた回遊体験を提供します。
「ドラゴンクエストウォーキング」動画公開中
『ドラゴンクエストウォーク』のリアルウォーキングイベント 「ドラゴンクエストウォーキング」開催についてお知らせする動画を公開中です。ぜひご覧ください。
https://youtu.be/7lw0tUjoOg4
ドラゴンクエストウォーク公式サイト：https://www.dragonquest.jp/walk/
公式X：https://x.com/DQWalk
スラミチのへや：https://x.com/SuramichiRoom
公式youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCtceiniicYEsbAVuWy-Bi0Q
株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,500万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億700万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）