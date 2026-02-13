【超ときめき(ハート)宣伝部 10th Anniversary記念】カプセルトイ『超ときめき(ハート)宣伝部 ダイカットピンズ』＆@Loppi・HMV受注生産限定グッズ第2弾の発売が決定！
▶超ときめき(ハート)宣伝部 @Loppi・HMV受注生産限定グッズ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251225108/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251225108/)
2025年4月より、結成10周年イヤーに突入したスターダストプロモーション所属の6人組アイドルユニット「超ときめき(ハート)宣伝部」。このたび、デビュー10周年記念企画として、カプセルトイ『超ときめき(ハート)宣伝部 ダイカットピンズ』と@Loppi・HMV受注生産限定グッズ第2弾の発売が決定いたしました。
カプセルトイ『超ときめき(ハート)宣伝部 ダイカットピンズ』は、全国の HMV（16店舗）、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて、2026年2月13日(金)より順次販売いたします。ダイカットピンズは、“喫茶店”コンセプトの店員風衣装を着たメンバーたちの写真を使用したデザインで、全6種類となります。
また、gashacoco（ガシャココ）店舗の池袋、名古屋ゼロゲート、心斎橋BIGSTEPのPOP UPスペースでは、超ときめき(ハート)宣伝部のポスターやパネル展示・MV放映などの限定展開も実施いたします。各店無くなり次第終了となりますので、ぜひお近くの店舗へご来店ください！
さらに、2026年1月に発売され、お客さまよりご好評をいただいている@Loppi・HMV受注生産限定グッズ第2弾の発売も決定！全国のHMV店舗／HMV&BOOKS online／全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppiにて2026年2月13日(金)より受注受付を開始いたします。
@Loppi・HMV受注生産限定グッズ第2弾では、2026年1月17日(土)発売の『超ときめき(ハート)宣伝部10th ANNIVERSARY くじ』で使用された衣装および2026年3月4日(水)発売のニューアルバム『ときめきえがお』の衣装を使用したフレームマグネット、アクリルチケット、3連キーチャームが発売となります。受注生産限定グッズとなりますので、こちらもお見逃しなく！
超ときめき(ハート)宣伝部の記念すべき10周年をHMV・ローソンと共にお祝いしましょう！
カプセルトイ『超ときめき(ハート)宣伝部 ダイカットピンズ』概要
“喫茶店”コンセプトの店員風衣装を着たメンバーたちの写真を使用したダイカットピンズ（全6種類）が、HMV16店舗、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて2026年2月13日(金)より順次発売されます。
■商品名：超ときめき(ハート)宣伝部 ダイカットピンズ（全6種）
サイズ：約W25×H25mm
材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄
価格：1回 500円（税込）
■発売日：2026年2月13日(金)より順次販売
■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント
■取り扱い店舗
・HMV（16店舗）
・gashacoco（ガシャココ）
・ガシャポンのデパート
・その他カプセルトイコーナー
※gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートでは取り扱いのない店舗もございます。
取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2026年2月13日現在の情報]
https://prtimes.jp/a/?f=d34304-650-4a76dc0d5a842484abc6cb39e825d6df.pdf
※販売店舗は予告なく変更する場合があります。
※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。
品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。
『超ときめき(ハート)宣伝部 ダイカットピンズ』発売記念 限定展開詳細
『超ときめき(ハート)宣伝部 ダイカットピンズ』カプセルトイ発売を記念し、gashacoco（ガシャココ）3店舗のPOP UPスペースにて、超ときめき(ハート)宣伝部のポスターやパネル展示・MV放映などの限定展開を実施いたします。
・実施期間：2026年2月13日(金)～2月19日(木)
※gashacoco心斎橋 BIGSTEPは2月18日(水)・19日(木)が全館休館日となりますので、2月13日(金)～2月17日(火)までの実施となります。
※期間終了後も、商品の在庫がある限りカプセルトイの販売は継続いたします。
・実施店舗
gashacoco 池袋
東京都豊島区東池袋1-41-6
池袋菊邑ビル 1F・B1F
gashacoco 名古屋ゼロゲート
愛知県名古屋市中区栄3-28-11
名古屋ゼロゲート 1F
gashacoco 心斎橋BIGSTEP
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14
心斎橋BIGSTEP 1F
超ときめき(ハート)宣伝部 @Loppi・HMV受注生産限定グッズ第2弾 概要
2026年1月17日(土)発売の『超ときめき(ハート)宣伝部10th ANNIVERSARY くじ』で使用された衣装および2026年3月4日(水)発売のニューアルバム『ときめきえがお』の衣装を使用した@Loppi・HMV受注生産限定グッズを発売いたします。
■販売場所：全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi／HMV&BOOKS online／HMV店舗（HMV record shop除く）
■受付期間：2026年2月13日(金)12:00～3月8日(日)23:59
■お渡し日：2026年4月30日(木)より順次
グッズおよびご購入についての詳細は、以下の各購入ページよりご確認ください。
▶@Loppi・HMV&BOOKS onlineでの購入：https://www.hmv.co.jp/news/article/251225108/
※購入ページは、2026年2月13日(金)12:00に更新されます。
▶HMV店舗一覧:https://www.hmv.co.jp/store/list/
※HMV店舗は各店舗の営業時間に準じます。
グッズ詳細- フレームマグネット（全6種）／各1,000円(税込)
- アクリルチケット（全1種）／各2,000円(税込)
- 3連キーチャーム（全6種）／各2,000円(税込)
▶グッズの詳細・注意事項・ご購入は以下よりご確認ください。
https://www.hmv.co.jp/news/article/251225108/
※特設ページは、2026年2月13日(金)12:00に更新されます。
※4月中旬より順次お届けを予定している@Loppi・HMV受注生産限定グッズ第1弾（アクリルブロック・ミニタペストリー）やその他の商品と同じカートに入れてご購入いただくことは出来ません。
超ときめき(ハート)宣伝部 ニューアルバム『ときめきえがお』
■発売日：2026年3月4日(水)
▶超ときめき(ハート)宣伝部 ニューアルバムのご予約はこちら
https://www.hmv.co.jp/news/article/250922115/
▶超ときめき(ハート)宣伝部オフィシャルサイト：https://toki-sen.com/
(C)Stardust Promotion,Inc.