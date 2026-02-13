『都市伝説解体センター』発売一周年！一周年記念イラスト公開の他、サイン会実施、謎解き企画、新作LINEスタンプの販売など周年情報を公開！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下「集英社ゲームズ」）は、本日2026年2月13日で一周年を迎えた『都市伝説解体センター』において、記念イラスト公開の他、様々な新情報をお知らせいたします。

『都市伝説解体センター』開発の墓場文庫によるサイン会の実施のほか、一周年記念特製謎解き企画、新作LINEスタンプの販売情報などの新情報を公開いたしました。

『都市伝説解体センター』発売一周年記念 きっきゃわー氏描き下ろしイラスト」公開！

『都市伝説解体センター』発売一周年を記念し、墓場文庫きっきゃわー氏が、記念イラストを描き下ろしいたしました。発売から一周年を経て、なお魅力が深まる「Fabulous!」な世界観を表現していただきました。

これにあわせて、『都市伝説解体センター』発売一周年記念特設サイトもリニューアル！ぜひご覧ください。

■発売一周年記念特設サイトはこちら

https://umdc.shueisha-games.com/1st_anniversary/

『都市伝説解体センター』発売一周年記念 全国解体大巡廻 墓場文庫4人のサイン会実施が決定！

『都市伝説解体センター』発売一周年記念 全国解体大巡廻を記念して、墓場文庫4人によるサイン会を開催いたします。

「全国解体大巡廻 東京会場」にて「解体新書&アートブック」をご購入された方のうちサイン会参加抽選に当選された方(150名予定)が対象となります。

サイン会への参加をご希望される方は、詳細をよくお読みの上ご参加ください。

＜サイン会開催日時・場所＞

・開催日：3月1日(日)

・タイムスケジュール：第1部 12:00～13:15 / 第2部 14:45～16:00

・会場：有楽町マルイ 8F イベントスペース「SPACE 6」

https://www.0101.co.jp/086/access/

・持ち物：サイン会参加券、購入いただいた「解体新書&アートブック」、本人確認書類

・集合時間：「サイン会参加券」に記載

<参加に関するご案内>

・2026年2月20日～サイン会当日の3月1日12:00までに「解体新書&アートブック」をご購入いただき、購入当日物販会場にて抽選にエントリーください。

おひとりで複数冊購入いただいた場合は、当たりが出た時点で抽選終了となります。

＜参加に関する注意事項＞

・サイン会参加抽選は、「解体新書&アートブック」1冊につき1回参加可能です。

・多くの方にご参加いただけるよう、サイン会への参加はお1人1回までとさせていただきます。

・サイン会は、当選したご本人のみ参加可能です。参加券をお受け取りになられましたら、その場で本人確認書類ご提示の上、お名前を参加券にお書きいただき、サイン会当日に必ずご持参ください。

・参加する回は第1部または第2部からお選び可能ですが、各回無くなり次第終了となります。

・参加順は参加券の付番順通りにならない場合がございます。予めご了承ください。

・サインはご購入いただいた「解体新書&アートブック」に墓場文庫4人全員から書かせていただきます。必ず当日ご持参ください。

お持ち込みいただいたグッズや色紙へのサインはお受けいたしかねますのでご了承ください。

・墓場文庫のサインとともに、お客様のお名前もしくはハンドルネームが記入されます。

公序良俗・常識から外れた文言についてはご遠慮いただいております。

＜ご注意事項＞

・本サイン会に関わる景品・特典・サインアイテム他・抽選券等は、

全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

・墓場文庫との握手など、接触行為はご遠慮いただいております。

・会場スタッフの指示に従って頂けない場合、イベントへのご参加をお断りする場合がございます。

・許可無く撮影、録音、録画は固く禁止させていただきます。

・集合時間を過ぎますとご参加いただけない場合がございます。お時間には余裕をもってご来場ください。

・墓場文庫へのお手紙・プレゼントのお預かりが可能となります。

食品類は受け取りができないため、お断りさせていただきます。

また、スタッフにより中身を確認させていただく場合がございます。予めご了承ください。

トシカイくんからの挑戦！謎解き企画を実施！

一周年を記念して、トシカイくんからの挑戦が届きました。見事謎が解ければ、一周年記念イラストのプリントコードとX(旧Twitter)のアイコンををプレゼント！

謎解きはこちらから挑戦いただけますのでぜひ奮ってご参加ください。

URL : https://umdc.shueisha-games.com/1st_anniversary/

『都市伝説解体センター』公式LINEスタンプ第二弾の制作が決定！

大好評の『都市伝説解体センター』公式LINEスタンプが、第二弾の制作が決定！

第一弾には登場しなかったキャラクターが勢揃い…!?

詳細は後日のお知らせいたしますので、続報ををお楽しみに！

一周年を記念して20%OFFセールの開催が決定！

発売から一周年を記念して『都市伝説解体センター』全プラットフォーム20%OFFセールを開催いたします。お買い求めやすい価格となっておりますので、まだプレイしていない方はぜひこの機会にお楽しみください。

■セール期間

PlayStation(R)5：2026年2月11日（水）0時～2月25日（水）23時59分

Nintendo Switch(TM)、Steam(R)：2026年2月13日(金) 0時～2月25日（水）23時59分

『都市伝説解体センター』概要

2025年2月13日に発売された『都市伝説解体センター』は、インターネット上に飛び交ういくつかの都市伝説をテーマに、推理ミステリーのようなシナリオと、サイケデリックなピクセルアートで紡ぐ、連続ドラマ形式のミステリーアドベンチャーゲームです。

「誰もが楽しくクリアできるゲームを目指して」クリエイターチーム・墓場文庫と集英社ゲームズが並走して開発された本作は、幅広いゲームファンのみなさまから大きな支持をいただくことができました。「日本ゲーム大賞2025」優秀賞のほかグローバルでも数々のアワードを受賞し、そのクリエイティブや内容はゲーム業界のみならず、様々な分野においても話題となりました。

■対応機種：Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / Steam(R)

■ジャンル：ミステリーアドベンチャー

■発売日：2025年2月13日 （好評発売中）

■プレイ人数：1人

■言語：日本語,英語,韓国語,中国語(繁体字),中国語(簡体字),フランス語,イタリア語,ドイツ語,スペイン語,ロシア語,ブラジルポルトガル語,ヒンディー語,アラビア語

■発売：集英社ゲームズ

■開発：墓場文庫

■コピーライト：(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『都市伝説解体センター』特設サイトURL： http://umdc.shueisha-games.com/

■『都市伝説解体センター』 My Nintendo StoreURL： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000073247

■『都市伝説解体センター』PlayStation(R) StoreページURL： https://www.playstation.com/ja-jp/games/urban-myth-dissolution-center/

■『都市伝説解体センター』Steam(R)ページURL： https://store.steampowered.com/app/2089600/_/

■クリエイタープロフィール

墓場文庫

日本のゲームクリエイターチーム。ミステリーに精通したメンバーが中心となり、アドベンチャーゲームを制作している。新しい表現としてのドット絵が特徴。代表作は『和階堂真の事件簿』シリーズ。Google Play Indie Games Festival 2021にて、集英社ゲームクリエイターズ CAMP賞を受賞したことで、集英社ゲームズと『都市伝説解体センター』を開発。同作にて日本ゲーム大賞2025 優秀賞を受賞。