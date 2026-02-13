『メタファー：リファンタジオ』と『クレール・オブスキュール：エクスペディション33』のコラボバンドルがセール初登場！Steam Sale 開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを中心として、期間限定で特別価格にて販売するSteam Saleを開催中です。

今回、世界中で高い評価を獲得している『メタファー：リファンタジオ』と『クレール・オブスキュール：エクスペディション33』という2タイトルのコラボバンドルが、セールと同時に販売を開始します。こちらのバンドルは、それぞれの販売価格から、さらに10%のバンドル割引きでご購入いただけます。

セガから、『ソニックレーシング クロスワールド』が40％オフ、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が70%オフでラインナップされています。

また、『Football Manager 26 』が33%オフとなっています。

アトラスから、『ペルソナ３ リロード』が60%オフで販売されます。

セールは2026年2月26日（木）までの期間限定開催です。

Steam Sale 開催中

https://www.sega.jp/special/sale/

