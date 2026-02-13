＼ ２月２２日は「猫の日」／今だけ！アムールトラ親子との特別な時間 ケニア号に乗ってじっくりと親子に出会えるツアーを開催

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２月２２日の「猫の日」にちなみ、２０２６年２月２１日（土）～２月２３日（月・祝）の３日間、朝のケニア号に乗ってじっくりと親子に出会えるツアーを開催します。

アムールトラ親子には大好きな雪と氷をプレゼントし、アニマルエデュテイナーのレクチャー付きで親子の様子を観察します。今だけの親子の姿にぜひ会いに来てください。

【 猫の日特別企画 「アムールトラ親子」に出会う朝のケニア号ツアー について】

- 開催日２０２６年２月２１日（土）～２月２３日（月・祝）- 時間午前１０時２５分～午前１０時５５分※午前１０時１０分より、ケニア号乗場にて受付を行い ます。- 参加費３，０００円／組 ※１組４名まで- 定員２８組／日 ※定員に達し次第、受付を終了いたします。購入方法：Terravieにてイベント当日午前１０時１０分まで販売（先着順）イベントチケットはこちら :https://terravie-app.com/２月１３日午前１０時より販売開始- 内容・ケニア号でサファリワールドに入場し、朝の動物たちの様子を観察します・アムールトラの親子に雪と「２２２」の形の氷をプレゼント。ケニア号は親子前を約１０分間かけてゆっくり走行します。 ※動物の位置によって見えにくい場合がございます。・アニマルエデュテイナーによるレクチャー付きでサファリワールドをお楽しみいただけます。・参加者には限定ステッカーをプレゼントします。（１回の参加につき、おひとり１枚）ケニア号

※動物の体調や天候によって内容を変更、または中止する場合がございます

※ケニア号への乗車は受付順で順次ご案内いたします。

＼イベント開催期間限定！「トラグッズ」と「トラパン」をケニア号乗場にて販売！／

トラグッズを身に着け、トラパンを食べながら巡るツアーは、楽しさ倍増すること間違いなしです！☆彡

販売場所：ケニア号乗場および降場

販売時間：開園～午前１１時００分まで

※イベント参加者以外の方もご購入いただけます

※数には限りがございます。おひとりあたりの個数制限がございます。

【アムールトラの子どもについて】

【世界と協力し、アムールトラの繁殖に取り組む】

トラグッズ販売トラパン- 出生日２０２５年７月１５日- 頭数３頭（オス２頭、メス１頭）- 親情報父親：２０１７年６月１５日 ハーゲンベック動物園生まれ（８歳）※２０２５年７月９日に神戸市立王子動物園へ搬出母親：２０１８年５月 ２日 ソウル大公園生まれ（７歳）

アムールトラは中国東北部～シベリアに生息するトラで、野生での生息数は５００頭程度と言われており、世界動物園水族館協会（WAZA）が国際種管理計画（GSMP）の対象種にアムールトラを選定し、世界中の動物園が協力して種の保存に取り組んでいます。

国内で飼育されている個体だけでは、遺伝的多様性を保ちながら種を保存していくのは難しく、国際種管理計画に基づき、オスを２０１９年にドイツのハーゲンベック動物園から、メスを２０２２年に韓国のソウル大公園からそれぞれ受け入れ、２０２４年５月の２頭の誕生、２０２５年７月に４頭の赤ちゃんの誕生に至りました。

〈アドベンチャーワールド アムールトラ飼育・繁殖について〉

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40302/table/1107_1_67b0c628eae09291fb42f1b59bdc4ab0.jpg?v=202602141251 ]

・繁殖数：９回の出産で、計２２頭の⾚ちゃんが誕生し、９頭育成

・飼育数：７頭（オス３頭・メス４頭）

【アムールトラについて】

- 分類食肉目ネコ科- 学名Panthera tigris altaica- 英名Amur Tiger- 生息地中国東北部～シベリア- 食性アドベンチャーワールドでは馬肉や牛肉を与えています。- 繁殖約１００日の妊娠期間の後、１度の出産で１頭～６頭の子を出産します。生まれたてのトラは体重１kg 前後で目も開いておらず、未熟な状態で産まれます。幼獣は生後１０日前後で目が開きますが、その後の離乳や狩りの訓練など、生きていく術を身に着け、母親から独立できるまでは２年程かかる場合があります。- 寿命飼育下での寿命は２０～２５年です。- 特徴アムールトラは最も北に生息するトラです。単独行動で、６０～１００平方キロメートルもの広い縄張りを持ち、一晩に１０km以上、時には４０kmも歩き回って狩りをする夜行性の肉食獣です。トラの毛皮や骨は、装飾品や漢方薬の材料として高値で取引され、密猟が多くなり、アムールトラの個体数が減少しました。国際自然保護連合（IUCN）はアムールトラを絶滅危惧種（EN）に位置づけました。アムールトラ

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」】

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。