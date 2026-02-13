菅原ジェネラリスト、船舶管理プラットフォーム「MARITIME 7」船員労務管理を導入

株式会社ザブーン

株式会社ザブーン（本社：東京都港区、代表取締役 戸高克也）は、当社が開発・運営する船舶管理プラットフォーム「MARITIME 7」の一機能である船員労務管理を、株式会社菅原ジェネラリスト（本社：香川県丸亀市、代表取締役 菅原 範明）に導入したことをお知らせいたします。





■ MARITIME 7 船員労務管理機能

船舶の運航において、船員の勤怠データや乗船履歴などは紙やExcelで個別に管理されているケースが多く、情報の分散や集計作業の煩雑さが課題となっていました。

今回導入いただいた「MARITIME 7」の船員労務管理機能により、船員の勤怠情報に関するあらゆる情報をクラウド上で一元管理できるようになります。これにより、以下のような効果が期待されています。

■ 株式会社菅原ジェネラリスト様 導入の背景

- 勤怠データの一元化と集計自動化： 複雑な労働時間の集計を自動化し、勤怠データをクラウドで一元管理することで、正確な管理と業務効率化を実現します。- 各種船員法の遵守とコンプライアンス強化： 法令に基づいた労務管理をサポート。アラート機能により、超過労働などを未然に防ぎます。- 高齢船員にも使いやすいシンプルなUI/UX： デジタル機器に不慣れな方や高齢の船員でも直感的に操作できるよう、見やすさと使いやすさを追求したデザインを採用しています。- 現場の声による進化： 実際の現場の意見を積極的に取り入れ、頻繁なアップデートを行うことで、常に実務に即した使い勝手を提供します。

この度、当社では船員労務管理体制のさらなる高度化と業務効率化を目的として、ザブーン様が提供する「MARITIME 7」船員労務管理機能を導入いたしました。

「MARITIME 7」は、船員情報・勤怠データ・乗船履歴をクラウド上で一元管理できるだけでなく、船員法をはじめとした各種法令への対応や長時間労働の未然防止など、コンプライアンス強化にも寄与する機能を備えており、導入を決定いたしました。

また、デジタル機器に不慣れな船員でも直感的に操作できる設計や、オフライン環境下でも利用できる点は、現場と管理部門双方の負担軽減につながるものと期待しております。

本システムの活用により、ヒューマンエラーの防止、業務効率化、そして船員がより安心して働ける環境づくりを推進し、安全かつ効率的な船舶運航体制の構築に努めてまいります。

■ 株式会社ザブーンについて

「船舶管理のスタンダードをつくる」をビジョンに、内航・外航船向けに、クラウド型船舶管理プラットフォームを提供し、DXによる船舶運航の効率化に貢献しています。

インターネット環境のない船舶や、電波状況の悪い海域でもオフライン利用が可能な仕組みを構築し、2022年の初回リリース以降、10,000名を超える船員の皆様にご利用いただいております。

今後は海外展開にも注力し、日本発の船舶管理プラットフォームとしてさらなる進化を目指して参ります。

本件に関するお問い合わせ先

<製品やサービス関するお問い合わせ>

https://zabooon.com/contact

<メディア、報道関係者様からのお問い合わせ>

pr@zabooon.com

会社概要

会社名:株式会社ザブーン(ZABoooN, Inc.)

代表者:戸高克也

所在地: 東京都港区新橋1丁目11-2 I/O Shimbashi 6F

事業内容:MARITIME 7の開発・運用

会社HP:https://zabooon.com

連絡先:pr@zabooon.com

採用状況

現在、株式会社ザブーンでは事業拡大に伴い、人材採用を強化しております。

詳しくは以下をご確認ください。

採用情報はこちら↓

https://herp.careers/v1/zabooon