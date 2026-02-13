「令和の虎・Nontitle」で話題の年商100億起業家・野口功司が仕掛ける、経営塾『野口塾』第3期が始動！

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司、以下CBTS）は、YouTube番組「令和の虎・Nontitle」への出演や年商100億円規模のビジネスを築き上げた経営者として注目を集める代表・野口功司が主宰する、経営者向け超実践コミュニティ『野口塾』の第3期生募集を開始いたしました 。

今期より、さらなる利便性向上のため独自の新プラットフォームへと完全移行。年商10億円未満で足踏みしている経営者の事業を、次のステージへと爆発的に加速させます。

■なぜ、年商10億円未満の経営者が今、野口功司に集うのか？

野口塾の詳細を見る :https://cbt-s.com/noguchi-salon/

多くの社長が直面する「売上の停滞」「組織のバグ」「孤独な決断」。これらを打破するのは、単なる教科書的な理論でも、根拠のない「勘」でもありません。100億の壁を越えるために必要なのは、不変のビジネス理論と、膨大な実戦経験に裏打ちされた「勝負を決する判断力」です。

1. 現役100億社長の視座がもたらす、圧倒的な「経営の解像度」

野口は、7度の転職を経て一代で年商100億円のITグループを築き上げた現役のトップランナーです 。『令和の虎・Nontitle』などのメディア出演で見せる、事業の本質を瞬時に射抜く鋭い分析力は、自らがビジネスの最前線で舵を取り続けているからこそ成せる業。その100億規模の視座から経営に潜む「バグ」を直接指摘し、事業成長を爆発的に加速させます。

2. 独自プラットフォーム移行で実現する「超・密着型サポート」

第3期からは、会員専用の独自プラットフォームへ移行いたします。これにより、従来の環境よりも秘匿性を高め、野口本人への「壁打ち（経営相談）」や、メンバー間でのディープな情報交換が、よりスピーディーかつ濃密に行える環境を構築しました。

■第3期『野口塾』が提供する、突き抜けるための「3つの処方箋」

【デバッグ】野口功司によるオンライン壁打ち（月1回）

経営者が抱える「誰にも言えない悩み」に対し、野口が直接回答。理論と経験則を総動員し、事業モデルの欠陥を修正（デバッグ）することで、停滞していた成長を再始動させます。

【インプット】80講座を超える圧倒的な「経営の教科書」を全公開

100億を創る「勝利の方程式」を網羅した講義動画は既に80講座を超え、他に類を見ない充実度を誇ります。組織論、マーケティング、資金調達など、野口が実際に積み上げてきた多岐にわたる経営ノウハウを体系的に学習可能です。

【コネクト】「伝説の経営者」を招くシークレット勉強会

野口の圧倒的な人脈を使い、メディアで話題のトップ経営者をゲスト講師として招致することがあります。通常では会うことすら叶わない成功者から、経営の裏側を直接学ぶことができます。

■主宰：野口功司からのメッセージ

本サロンの目的は、優秀な経営者を育成し「日本経済の復興」に寄与することです。少子高齢化やインフレという課題に対し、生産性を高め、賃金・税収を増やすリーダーを100人、1,000人と輩出することで、日本の明るい未来を切り拓きます。

ビジネスの成功には人柄や努力だけでなく、「儲かる仕組み（勝利の方程式）」の理解が不可欠です。本サロンでは、全国CBTサービスを一代で築き、「令和の虎・Nontitle」等でも活躍する野口功司が、その方程式を直接伝授します。

「学習」「交流」「Q&A」のすべてを網羅。野口の持つ広範な人脈との繋がりや、志を共にする仲間との出会いを提供します。私たちと共に、日本経済を再生させる次世代の起業家を目指しましょう。

■第3期 募集要項

募集開始：2026年2月5日より受付中

サービス開始：2026年4月1日（独自新プラットフォームにて）

ご利用料金：年間 240,000円（税抜）

入会審査：コミュニティの質を維持するため、厳正な入会審査（アンケート形式）がございます。

■野口 功司 プロフィール

詳細・お申し込み :https://cbt-s.com/noguchi-salon/

株式会社CBTソリューションズ 代表取締役

1973年生まれ、宮崎県出身。宮崎大学工学部卒業後、96年富士ソフトABC株式会社に入社。株式会社オラクル、他外資系を中心に転職7回を経て、2009年、資格・検定に関するマーケットを成長させるビジネスを行う、株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズを設立。ITを駆使し、試験業界を牽引。年商100億を達成し成長中。ベストベンチャー100選出。経営者育成をテーマにIU大学客員教授。「令和の虎」「Nontitle」「For JAPAN」「就活サバイバルNEO」など各種メディア出演中。

■会社情報

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com(https://cbt-s.com/)

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp(https://jpsk.jp/)）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc(https://cbt-s.com/professional-tc/)）

■お問い合わせ

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 新規事業企画室

TEL：03-5209-0551 ／ E-mail：biz_admin@cbt-s.com