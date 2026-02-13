写真家・宮澤正明、今年の干支「馬」をテーマにした国際写真展へ参加～日本外国特派員協会（FCCJ）ギャラリーにて、名馬サラブレッドの「瞬間の肖像」を展示～

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社ディープライズ （東京都渋谷区、取締役CEO：徳田充孝、代表取締役COO：原野直人） がマネジメントする、写真家・映画監督の宮澤正明が、2026年1月31日（土）から2月27日（金）まで、日本外国特派員協会（FCCJ）ギャラリー（東京・丸の内）にて開催される写真展に参加いたします。

本展は、今年の干支である「馬」をテーマに、その生命力や精神性、そして人と深く結びついてきた歴史を多角的な視点から捉える企画展です。なかでも本年は、60年に一度巡ってくる特別な年「丙午（ひのえうま）」にあたり、馬が象徴してきた力強さや再生、時代を超えて受け継がれる精神性をあらためて見つめ直す契機となります。国内外で活躍する7名の写真家が参加し、それぞれの表現を通して、時代と文化を超えて存在し続ける“馬の肖像”を描き出します。

■国際色豊かな7名の写真家が競演

自然写真やドキュメンタリー、アートの分野で国際的に評価されている写真家・高砂淳二氏をはじめ、岡田裕介氏、平塚篤史氏、Antoine Poupel氏、Brian Long氏、Jacqueline Stanhope氏といった、多様なバックグラウンドを持つ写真家が参加します。国籍や表現方法の異なる作家たちの作品が一堂に会することで、「馬」というテーマの奥行きと普遍性が浮かび上がります。

■展示作品について

宮澤正明はこれまでに、伊勢神宮の式年遷宮や歌舞伎、伝統芸能、自然、そして競走馬など、日本人の精神性や「祈り」を感じさせる被写体を数多く撮影してきました。

本展においては、名馬サラブレッドを中心に、疾走の一瞬に宿る緊張感や静止の中に潜む力強さ、生き物としての尊厳を写し取った作品を展示いたします。鍛え抜かれた肉体と繊細な感情が交錯する“瞬間の肖像”は、競馬ファンのみならず、写真やアートに関心を持つ皆様にも強い印象を残す内容となっております。

【トークショー・レセプション開催】

2月17日（火）18時30分より、展示会場にて出展写真家によるトークショーおよびレセプションを開催いたします。各写真家が自身の作品や制作背景について語り、来場者が直接交流できる貴重な機会です。

* 日時： 2月17日（火）18時30分～

* 参加費：日本外国特派員協会会員 1,000円 / 非会員 2,000円（ワンドリンク付き）

【開催概要】

* 会場： 日本外国特派員協会（FCCJ）ギャラリー（東京・丸の内）

* URL： https://www.fccj.or.jp/exhibition/february-2026-exhibition

■株式会社ディープライズについて

体験と感動を提供するMICE「Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive Tour（報奨・招待旅行）、Convention（大会）、Exhibition（展示会）」を中心としたイベントプロダクション、ブロードキャスティング（映像配信）、旅行業取扱、写真家 宮澤正明マネジメントオフィス運営などを行っています。

・Dstyle group.代表 グループCEO代表取締役会長兼社長：徳田充孝、代表取締役COO：原野直人

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building

・ディープライズ公式ホームページ: https://deeprise.co.jp/(https://deeprise.co.jp/)

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/(https://www.d-scpt.com/)

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/