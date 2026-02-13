『従業員の「介護離職」と「パフォーマンス低下」を防ぐ　これからの人的資本経営とは？』セミナーを共催～介護と仕事の両立を支援する企業として、従業員支援の重要性を発信～

株式会社インターネットインフィニティー

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/(https://www.caremanagement.jp/)）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/(https://www.recordbook.jp/)）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、『従業員の「介護離職」と「パフォーマンス低下」を防ぐ これからの人的資本経営とは？』セミナー」（主催：テオリア・テクノロジーズ株式会社、株式会社インターネットインフィニティー）を共催いたします。

■セミナー概要

講演日：2026年2月18日（水）12：00～13：00

開催方法：オンライン（Zoom）

タイトル：従業員の「介護離職」と「パフォーマンス低下」を防ぐ

これからの人的資本経営とは？

主催：テオリア・テクノロジーズ株式会社、株式会社インターネットインフィニティー

講演内容：労働力不足が深刻化する中、企業にとって人材活用の最適化が急務となっています。

特に、働き盛りのミドル・シニア世代が直面する「家族の介護」による離職や、

従業員自身のメンタル不調や健康状態等、様々な要因からくる「パフォーマンス低下」は、

組織にとって大きな損失です。

本セミナーでは、仕事と介護の両立について専門ノウハウを持つ株式会社インターネットインフィニティーと、脳の健康からアプローチするテオリア・テクノロジーズ株式会社が登壇。

従業員が安心して長く、元気に働き続けられる組織づくりの秘訣を、最新のトレンドと具体的事例を交えてお伝えします。

弊社講師：吉井しのぶ（介護支援専門・介護福祉士）

＜略歴＞

慶應義塾大学を卒業。デイサービスや居宅介護支援事業所にて勤務。

ケアマネジャーとしての現場での業務経験を生かし、現在は仕事と介護の両立を支援。大手企業の従業員向け介護セミナーにて講師を務める。過去5年間でセミナー受講者数、延べ約1万人超。

また、(株)インターネットインフィニティーにて、介護コンシェルジュとして従業員の介護に関する悩みに対し、個別相談も担当。自身も現在家族を介護中。

講演詳細：https://peatix.com/event/4822033/

■仕事と介護の両立支援サービス 『わかるかいごBiz』とは？

介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、

「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）

「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）

「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）

「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）

など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。

https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/

■■■ニュースリリース及びサービスに関するお問合せ先■■■

株式会社インターネットインフィニティー Web ソリューション部 わかるかいご Biz 事務局

TEL: 03-6897-4773 FAX: 03-6897-4771 MAIL: support@wakarukaigo.jp

■■■その他IRに関するお問合せ先■■■

株式会社インターネットインフィニティー IR担当

TEL: 03-6897-4777 MAIL:ir@iif.jp