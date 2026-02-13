〔イル ビゾンテ〕IL BISONTE 熊本鶴屋店 グランドオープンのお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2026年2月27日(金)に、“イル ビゾンテ 熊本鶴屋店“をグランドオープンいたします。

(C)IL BISONTE

熊本市の中心地に位置し、勇壮な熊本城を望む絶好のロケーションを持つ老舗百貨店「鶴屋百貨店」内に誕生します。

重厚感のあるブラックの壁を基調とした外観が、洗練されたムードを漂わせる新たなストアとなりました。

素材本来の風合いを活かした木材と、モダンな印象を与えるモルタルの床が融合した店内は、伝統と現代的な要素が引き立て合う空間が広がります。

バッグやスモールレザーグッズなどのフルカテゴリーを展開し、クラフトマンシップ溢れるイル ビゾンテの世界を存分にご堪能いただけます。

また、オープンを記念して、16,500円(税込)以上お買い上げいただきましたお客様にオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

（数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。）

イル ビゾンテの「今」を表現した最新ストアへ是非お立ち寄りください。

〔グランドオープン詳細〕

店名：IL BISONTE熊本鶴屋店

所在地：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6-1 鶴屋百貨店 東館1F

電話番号： 096-245-7615

営業時間： 10:00～19:00（定休日は施設に準ずる）

取扱商品： バッグ、スモールレザーグッズ、アクセサリー

ショップリスト： https://www.ilbisonte.jp/shops/kyusyu?c=kumamototsuruya

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/