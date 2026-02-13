ヒュンメルのフットボールカルチャーコレクション「H.FC」から新アイテム登場

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランド hummel（ヒュンメル）から、フットボールカルチャーコレクション「H.FC（エイチ・エフシー）」の2026SSコレクションを発表。ヒュンメルのフットボールアーカイブをライフスタイルウェアにアレンジしたアイテムを展開。店舗限定で2月13日より販売を開始します。

- LIFE WITH FOOTBALL CULTURE

H.FCは、「LIFE WITH FOOTBALL CULTURE」をコンセプトに、ヒュンメルの100年以上にわたる歴史の中で生まれたフットボールアーカイブをライフスタイルウェアとして楽しめるようアレンジを加えたコレクション。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SQEPFKQlb4o ]

2026SSシーズンは、ヒュンメルの歴史の中でも最も印象的な1992年のデンマーク代表ユニフォームを連想させる切り替えやストライプを施したアイテムを展開します。

H.FC ゲームシャツ\10,560（税込）/ Color：クリムゾンレッド・アクアマリン・ブラック

H.FCを象徴するゲームシャツ。1992年のデンマーク代表ユニフォームデザインをベースに、手書き風タッチのストライプなど、カジュアルなテイストを加えています。

H.FC トラックジャケット\14,300（税込） / Color：Cベージュ・Dネイビー・ブラックH.FC トラックパンツ\12,100（税込）/ Color：Cベージュ・Dネイビー・ブラック

シェブロン柄のジャガードジャージを採用したトラックジャケットとパンツ。シェブロンにはオールドスクール感のあるラインテープを使用しています。

H.FC ウーブンジャケット\16,500（税込）・ウーブンパンツ\14,300（税込）/ Color：ブラック・Dネイビー・Bグレー H.FC 9THIRTY \6,160（税込）

90年代にデンマーク代表が着用していたジャケットのイメージを落とし込んだウーブンジャケット。ルーズシルエットでカジュアルなスタイリングにも合わせやすいアイテムです。NEW ERAとのコラボキャップは、カジュアルな形状で性別や年代を問わず人気の9THIRTYにH.FCのエンブレムをデザイン。

H.FC ロゴTシャツ\7,590（税込） / Color：ブルースチール・ホワイト・ブラックH.FC グラフィックTシャツ\7,590（税込） / Color：ホワイト・ブラック・Bグレー

コットンミックス素材で、優しい肌触りのルーズシルエットTシャツ。ロゴTシャツのフロントには、プリントと刺繍でH.FCロゴを表現。グラフィックTシャツは背面にエンブレムデザインをプリントしています。

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923 年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語で hummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム&ロゴに採用。現在は“Change the World Through Sport” (スポーツを通して世界を変える)をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】 https://www.hummel.co.jp