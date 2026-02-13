【アッシュ・ペー・フランス】2026年春夏コレクション、2月20日（金）より順次展開スタート。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：富高健一郎）は、2026年2月20日（金）より、全国の系列店舗および公式オンラインショップにて、2026年春夏コレクションの展開を順次スタートいたします。

今回のコレクションテーマは「Fresh Palette（フレッシュパレット）」。色は、そっと気分に触れるもの。光を含んだピンク、陽だまりのようなイエロー、風を感じるグリーン--やわらかな彩りが、新しい季節の気配とともに心を解きほぐします。手仕事の温度を残した素材、体をゆるやかに包むフォルム、整いすぎないバランス。ふと惹かれた色や形を、自分らしく、そのまま手に取ること。その一瞬が、日常に小さな軽やかさと新鮮なリズムをもたらします。

2026年春夏シーズンも、ジュエリー、バッグ、ウェア、シューズなど多彩なアイテムをラインナップ。フランス、イタリア、スペインをはじめとするヨーロッパ各国を中心に、国内外から厳選したブランドが集います。色と素材の掛け合わせから生まれる、新しいスタイルの可能性を提案いたします。

3つのキーカラーで巡るストーリー

2026年春夏コレクションのスタイルブックは、ピンク、イエロー、グリーンの3つのキーカラーを軸に構成。それぞれの色が持つムードにフォーカスし、色彩から広がるスタイリングを提案いたします。

ページをめくるごとに、色が感情に触れ、装いが気分を変えていく。「Fresh Palette」は、日常を自分らしく塗り替えていくための、小さなきっかけの集積です。

なお、本スタイルブックは2026年2月中旬より全国の対象店舗にて配布を開始いたします。新しい季節の始まりを告げる一冊として、ぜひご注目ください。

【上】シャツ \40,700、パンツ \41,800、ハット \33,000、サンダル \77,000、ネックレス〈上〉\45,100/〈下〉\88,000、リング \55,000【中】Tシャツ \18,700、スカート \85,800、ジャケット \126,500、バッグ \36,300スカーフ \12,100、サンダル \71,500、リング \15,400、ピアス \17,600【下】シャツ \72,600、パンツ \50,600、スカーフ \19,800、サンダル \71,500、サングラス \25,300、リング〈右〉\15,400 /〈左〉\15,400、ブレスレット \19,800、ネックレス \29,700【上段 左から】スニーカー \39,600、シューズ \82,500、サンダル \77,000【中段 左から】シューズ \71,500、スニーカー \39,600、シューズ \74,800【下段 左から】サンダル \77,000、スニーカー \39,600、リング〈右〉\35,200 /〈左〉\37,400、サンダル \66,000【スカーフ 上段左から】\19,800、\69,300、\19,800、\20,900【中段 左から】\19,800、\19,800、\69,300【下段 左から】\69,300、\19,800、\31,020、\19,800ハット \40,700、スカーフ \19,800、ネックレス〈左〉\37,400 /〈右〉\37,400、キーチャーム \18,700、バッグ \18,260、サンダル \71,500、リング \15,400【バッグ 左上から時計回り】\149,600、\93,500、\121,000、\61,600、\168,300【モデル着用】シャツ \52,800、パンツ \61,600、ジャケット \385,000【左上から時計回り】ネックレス \19,800、リング \17,600、ネックレス \16,500、ピアス \15,400、ブローチ \13,200、ネックレス \20,900、ネックレス \25,300、リング \12,100、イヤリング \17,600、ブローチ \13,200

※価格はすべて税込です。

■アイテム別ブランドラインナップ（2026年2月20日より順次展開）

■取り扱い店舗

- ジュエリー：CIRCO / CLAUDINE VITRY / DANIELA DE MARCHI / Delphine Charlotte Parmentier / Florian / GEM KINGDOM / MERCEDES SALAZAR / NACH / Rusty Thought / Sisi Joia / The Magpie & The Wardrobe- バッグ：DRAGON DIFFUSION / eb.a.gos / HEREU / Jack Gomme / JACQUES LE CORRE / KAMARO'AN / SAGAN Vienna / THE JACKSONS / TISSA FONTANEDA- 帽子：MUHLBAUER- スカーフ：Faliero Sarti / INOUI EDITIONS / MALFROY MILLION- ウェア：ANTIPAST / CORDERA / D-due / HAVERSACK / ohta / STELLA NOVA- シューズ：ALOHAS / CHIE MIHARA- D-due H.P.FRANCE（日本橋三越本店 新館 2F）- Declic 大阪店（ハービスPLAZA ENT B2F）- goldie H.P.FRANCE 新宿店（小田急百貨店 新宿店 1F）- goldie H.P.FRANCE 二子玉川店（玉川高島屋S・C 南館 1F）- H.P.FRANCE 横浜店（高島屋横浜店 3F）- H.P.FRANCE 札幌店（大丸札幌店 3F）- H.P.FRANCE 名古屋店（ジェイアール名古屋タカシマヤ 4F）- H.P.FRANCE 京都店（大丸京都店 1F）- H.P.FRANCE 大丸神戸店（大丸神戸店 本館 1F）- H.P.FRANCE 福岡店（大丸福岡天神店 東館エルガーラ 3F）- H.P.FRANCE Boutique 梅田店（大丸梅田店 3F）- H.P.FRANCE Boutique 西宮店（西宮阪急 2F）- H.P.FRANCE Boutique 広島店（広島三越 2F）- H.P.FRANCE 公式オンラインストア（ https://www.hpfrance.com/ ）

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを中心にライフスタイル、アート、カフェ事業など生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国に約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを展開中。日本はもちろん、パリ、ロンドン、ガリシア、NY、ベルリンなど世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にし、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト: https://www.hpfrance.com/