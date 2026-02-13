うつくしさを仕込む ユニクロの「BaseFit Inner（ベースフィット インナー）」ブラトップ、ブラ、ショーツなど機能性とキレイを両立したラインナップ

株式会社ユニクロ

ユニクロは、うつくしい着こなしを支えるベースアイテムとして、ワイヤレスブラやシームレスショーツボディシェイパーなど、体に心地よくフィットしながら服にラインが響きにくいインナーを「Base Fit Inner（ベースフィット インナー）」としてご提案します。体のラインを無理なく整え、自分自身を自然にきれいに見せてくれる、機能性と見た目のうつくしさを両立するアイテムを厳選しました。あらゆる人の生活をより豊かにする服「LifeWear」をつくり続けてきたユニクロだからこそ実現できる、“服をうつくしく見せるためのインナー”という新しい考え方です。

俳優・木竜麻生さんが出演するWEB CMを公開

しました。「インナーを変えた。着たい服が増えた。」というナレーションからスタートするWEB CMは木竜さんが様々なBaseFitインナーのスタイリングを着こなします。「無理しないで心地よく私の体に寄り添っていく」「服をきれいに着る 私らしさが増えていく」というメッセージと共に

BaseFitインナーの魅力を発信します。

●WEB CM映像 YouTube リンク：https://youtu.be/OhKAX0MMIII

木竜麻生さんコメント

普段からユニクロのインナーを愛用していますが、今回の撮影で改めて着心地の良さや洋服との相性の

良さを感じました。どのスタイリングもBaseFit Innerを着ることで洋服をキレイにみせることが出来ましたし「うつくしさを仕込む」とはこういうことだと実感しています。これからは様々なBaseFit Innerを着ることでよりファッションを楽しみたいと考えています。

■BaseFit Inner ラインナップ

エアリズムブラキャミソール

\2,490 / 全5色 / XS～4XLサイズ ※一部サイズはオンラインストア限定

・360°方向からバストを支える構造で、ずれにくくきれいに見える。

・背面内側はアンダーゴムを使わないヘム仕上げで、見た目も着用感もすっきり。

・胸元とアームホールは縫い目が見えない、すっきりとしたデザイン。

・肩紐はアジャスター付きでサイズ調整可能。*サイズにより、ストラップの幅が異なります。

エアリズムブラタンクトップ

\2,490 / 全5色 / XS～4XLサイズ ※一部サイズはオンラインストア限定

・ネックライン、フィット感、丈を見直し、よりすっきり着られるデザインにアップデート。

・ドライ、肌面平滑性、接触冷感、吸湿・放湿、消臭、ストレッチの快適機能が満載。

・360°の方向からバストを支える構造でずれにくく、きれいに見える。

・内側のバック部分はアンダーゴムを使用しないヘム仕様。見た目も着用感もすっきり。

ワイヤレスブラ3Dホールド

\2,490 / 全5色 / AA 65/70～EF 85/90サイズ ※一部サイズはオンラインストア限定

・カップと土台が一体型になった立体構造で、着用時に胸をホールドして美しく整える。

・カップ周囲から肩先にかけて伸縮パワーネットを内蔵。

ノンワイヤーでも横流れしにくく、バストを支える。

・カップ内部のじんわり伸びる特殊シートで、毎日変化する胸にもしっかりフィット。

・肩のアジャスターはラインがひびきにくい薄めのパーツを使用。

ブラのサイズに応じたストラップ幅で、ベストなホールド感。

・バックベルト内部は面でサポートする特殊加工で、背中に段差ができにくい。

・身体の状態に合わせて、ゆるめに着用したり細かく調整できる4列ホック。

ワイヤレスブラ / ウルトラリラックス

\2,490 / 全4色 / XS～3XLサイズ ※一部サイズはオンラインストア限定

・カップまわりから肩先まで内蔵の薄手パワーネットで着用時にバストラインを自然に整える。

・カップは安定感のある身生地一体型。

背中にホックがないリラックスタイプで、ラクに着けられる。

・太めの肩ひもと身生地全体がシームレスで、肌になじみ、ラクで快適な着け心地。

エアリズムシームレスショーツ / ジャストウエスト ※ヒップハンガータイプもあり

\590 / 全7色 / XS～3XLサイズ ※一部サイズはオンラインストア限定

・「エアリズム」の素材で、汗をかいてもサラッとした肌ざわり。

・クロッチ部分は肌当たりのやさしいコットン素材を使用。

・動いてもお尻に食い込みにくいパターン設計。股上深めのジャストウエスト。

エアリズムシェイパーショーツ / スムースタイプ ※サポートタイプもあり

\1,500 / 全2色 / XS～3XLサイズ ※一部サイズはオンラインストア限定

・360°着用時に美しく心地よく。グラデーションと高弾力パワーネットでお腹～腰はほどよくシェイプ見え、しっかりおさえる。

・肌側のマチ部分はコットンで、1枚ばきもできる。

・「エアリズム」で、裾まわりはフラットで、アウターにひびきにくい。

■木竜麻生さんについて

俳優。2014年、「まほろ駅前狂騒曲」で映画デビューを果たす。

2018年の「菊とギロチン」で映画初主演を飾り、同年の「鈴木家の嘘」でもヒロインを務めて数々の映画新人賞を受賞。近年は

「福田村事件」（2023年）や「秒速5センチメートル」（2025年）といった映画出演のほかNHK夜ドラ「いつか、無重力の宙で」で主演。現在テレビドラマ「ラムネモンキー」（フジテレビ系）にも出演中。