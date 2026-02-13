KMS、AI Agentを活用した業務効率化サービスをアップデート　Azure Databricks の Anthropic Claude Opus 4.5を新たに実装

株式会社KMS

AI Agentを活用した業務効率化を支援する株式会社KMS（代表取締役社長：梶原 健太郎）は、Azure AI Foundryを活用した『KMSのAIソリューション』に新たなAIモデル「Anthropic Claude Opus 4.5」を実装したことを発表しました。

これにより、複雑な指示や文脈を正確に理解し、文章作成やデータ分析、提案書作成などを効率的に支援可能になりました。高度な会話理解力と多角的分析能力により、従来モデルより自然で精度の高い成果を提供し、業務効率化と意思決定の迅速化を後押しします。



文章作成から画像生成、分析支援に至るまで、『KMSのAIソリューション』は、AI活用の幅を大きく広げ、業務効率化とDX推進をさらに支援します。



※Azure Databricksとは(https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/databricks)

■KMSのAIソリューションとは

『KMSのAIソリューション』は、セキュアな環境下で、RAG（検索拡張生成）を活用できます。お客様の保有するデータを最大限に活用することが可能となり、業務効率化をより一層後押しします。さらに、User Interface（クリエイティブ力）、Development（開発力・運営力）、User Experience（体験）の3つの要素を相互作用させ、新たなテクノロジーへの挑戦を行っています。また、 Microsoft Teams (以下、Teams) 上での利用、BoxやSharePointなどの外部サービスと接続することで、これまでにない体験を提供いたします。

※RAGとは、情報検索と生成を組み合わせたAI技術です。この方法では、AI Agentが大量のデータベースや文書から関連情報を迅速に検索し、得られた情報をもとに新しいコンテンツや回答を生成いたします。

■追加モデル：Claude Opus 4.5

▼Claude Opus 4.5（業務文書の理解・生成に特化したAIモデル）

高度な文章理解力と論理的思考力を兼ね備えた大規模言語モデルであり、Claudeのモデルの中でも特に高性能な推論上位モデルとなっており、長文資料や複雑な指示内容を正確に読み取り、要約・整理・文章生成を高い品質で実行できる点が特長です。ビジネス文書の作成や仕様書・契約書の内容把握、業務ルールに基づいた回答生成など、正確性と信頼性が求められる業務に強く、社内マニュアルの要点整理、問い合わせ対応文の自動作成、議事録や報告書の下書き作成といった日常業務の効率化に幅広く活用できます。専門的な知識がなくても自然な文章で指示するだけで利用できるため、初学者から実務担当者まで安心して導入できるAIモデルです。

■【Azure AI Foundry】

「GPT-5.2」「GPT-5.1-codex 」「GPT-image-1.5」「Deep Research」「Grok 4」「Anthropic Claude Sonnet/Opus 」などの最先端の AI モデルを活用し、自然な対話、文章生成、コード作成、画像生成といった多様なタスクに柔軟に対応するカスタムエクスペリエンスを提供します。

■会社概要

会社名：株式会社KMS（カレイドスコープメディアサービス）

代表者名：代表取締役社長 梶原 健太郎

所在地：東京都品川区東品川2ｰ2ｰ4 天王洲ファーストタワー 15階

設立年月：2015年7月

資本金：29,980,000円

事業内容：AI事業、ゲーム事業、クラウドソリューション事業、デジタルコミック事業

コーポレートサイト ：https://kms3.com/

KMSのAIソリューション：https://daiverse.jp/

※ Microsoft Azure は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。