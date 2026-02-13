『N-AGE ONLINE NEO』新春快楽、旧正月大型アップデート実施！強化上限・レベル上限を同時解放！

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、PC向けMMORPG『N-AGE ONLINE NEO（エヌエイジ・オンライン・ネオ）』において、2026年の旧正月（春節）にあわせた大型アップデートおよび記念イベント・キャンペーンを、2026年2月12日（木）に実施いたしました。

本アップデートでは、装備強化上限を従来の＋13から＋15へ拡張するほか、レベル上限を365まで解放。高難易度新マップ「禁止区域」の追加など、長期プレイヤーに向けた成長要素を大幅に拡充します。あわせて、旧正月期間限定のログインイベントや抽選イベント、春節記念アイテム販売および交換キャンペーンを実施し、新年の節目にふさわしいプレイ体験を提供します。

◆装備強化上限の解放と新システム実装

本アップデートでは、既存装備の最大強化値を＋15まで解放します。あわせて、期間限定で「保底システム」をオープン。強化失敗時に蓄積される「祝福の気」（100%蓄積で強化成功率100%）の値を上昇させるアイテム「保底石」が新たに実装され、「保底石」を含む様々なアイテムを獲得できるランダムBOXも販売します。

◆レベル上限365開放と新マップ「禁止区域」追加

キャラクターレベルの上限を350から365へ拡張し、レベル340以上で入場可能な高難易度マップ「禁止区域」を追加します。本マップでは、新装備が低確率でドロップします。

◆戦友システム実装！旧正月記念イベント開催

シーズンサーバーで好評を博した友達紹介機能「戦友システム」を正式実装します。また、旧正月期間中は、指定NPCに話しかけるだけでアイテムが入手できるログインイベントを開催。さらに、毎日配布される「RW幸運金貨」を使用した抽選イベントや、獲得経験値が上昇するバフイベントも同時に実施します。

◆春節記念スペシャルアイテム販売

旧正月を記念し、ペット「獅子舞猫」と強化支援アイテムをセットにした商品や、強化値＋15解放を記念した旧正月BOXを期間限定で販売します。あわせて、「福ブタ Skin」の販売も行います。

販売期間：2026年2月12日（木）～3月5日（木）メンテナンス前

◆G Coin交換キャンペーン

キャンペーン期間中、G Coinの交換額に応じて「至尊の上級パック」や「経験値暴走パッケージ」をプレゼントします。

実施期間：

１.2026年2月13日（金）～2月18日（水）

２.2026年2月20日（金）～2月25日（水）

３.2026年2月27日（金）～3月4日（水）

アップデートおよび各イベント・キャンペーンの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知：2/12アップデート!

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/211

・公式サイト告知：新年快樂！！旧正月特別イベント開催

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/212

・公式サイト告知：2026春節記念！スペシャルアイテム販売＋交換キャンペーン開催

https://lounge.pmang.jp/nage/notices/213

『N-AGE ONLINE NEO』の情報は、公式サイトまたは公式ラウンジ、Pmang公式Xなどから発信していきますので、ぜひフォローしてください。

■『N-AGE ONLINE NEO』 公式サイト

https://nage-online.pmang.jp

■『N-AGE ONLINE NEO』 Pmangラウンジ

https://lounge.pmang.jp/nage

■『N-AGE ONLINE NEO』公式X

https://x.com/NAGEOLNEO

◆『N-AGE ONLINE NEO』とは

『N-AGE ONLINE NEO』は、20年前にサービスしていたMMORPG『N-Age』を、現代のPCゲーマーの皆様にも遊んでいただけるように蘇らせたオンラインゲームです。人類史を再構築したサイバースペース「リバースワールド」を舞台に、プレイヤーは若きキャラクターとなり、多彩なエリアを探索し、個性豊かなNPCとの出会いや仲間との絆を深めながら、闇と混乱に立ち向かう壮大な冒険を楽しむことができます。

どこかで見たような2000年当時に実在する街の雰囲気を再現した広大なマップに、バイクやスケボー、ローラーブレードなどの実在する乗り物が登場するほか、春夏秋冬を再現する季節システムに、プレイヤー同士のつながりを強化する結婚機能やPvPなど、魅力的なコンテンツを盛りだくさんに実装しています。4人の個性豊かなキャラクターから自分だけの物語を紡ぎ、コミュニティや競争を通じてこの世界の未来を切り開いてください！

◆『N-AGE ONLINE NEO』について

タイトル：N-AGE ONLINE NEO（エヌエイジ・オンライン・ネオ）

ジャンル：MMORPG

開発・運営：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：Windows 7以降

プラットフォーム：Pmang

サービス開始日：2024年12月10日

価格：基本無料（アイテム課金）

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) 2025 VALOFE GLOBAL Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。