【アーカイブ配信スタート】BEAMSのプロデューサーに聞く、地域×クリエイティブで「好き・得意」を仕事にする方法。3月15日までの期間限定で公開中！

厚生労働省委託 地方人材還流促進事業（LO活プロジェクト事務局）

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社: 東京都港区芝浦3丁目4-1、代表取締役社長: 市村 和幸）は、厚生労働省より受託している地方人材還流促進事業（LO活プロジェクト）において、2026年1月31日（土）に、オンラインイベント「BEAMS流『好き』をカタチにするには？～地域×クリエイティブで日本を盛り上げる～」を開催しました。

株式会社ビームスクリエイティブのプロデューサー佐野明政氏をゲストに迎え、“好き”や“得意”を仕事にするヒントや、地域の魅力発見に役立つ情報を提供しています。

本イベントについて、2026年2月4日（水）から2026年3月15日（日）までの期間限定で、アーカイブ配信を開始いたします。

詳細を見る :https://local-syukatsu.mhlw.go.jp/seminar/event_2529/

イベント当日は、株式会社ビームスクリエイティブのプロデューサー佐野明政氏をゲストに迎え、ゲスト紹介／トークライブ／質問コーナーの3部構成で実施。

多くの就活生が抱える不安や悩みに寄り添いながら、佐野氏ご自身の経験をもとに、就活に役立つヒントを語っていただきました。

第一部：登壇ゲスト紹介・大名古屋展について

本イベントのゲストは、人気セレクトショップBEAMSが日本の魅力を発信する事業「BEAMS JAPAN」で地域プロデュースを手がける佐野明政氏。佐野氏は2000年にビームスに入社し、ショップスタッフやアウトレット事業の立ち上げを経験した後、地元である“名古屋・愛知”の知られざる魅力を発信するプロジェクト、「大名古屋展」を立ち上げます。

第一部では、ご自身のこれまでの経歴や、BEAMSJAPANが目指すもの、そして「大名古屋展」を立ち上げるまでのストーリーをお話いただきました。

第二部：トークライブ

続く第二部では、佐野氏とLO活司会者によるトークセッションを実施。「好き・得意を仕事にするには？」「BEAMSが海外商品から国内に目を向けるようになった理由」「大名古屋展での地方企業とのコラボ裏話」など、様々なテーマでトークが展開され、学生・社会人を問わず、これからのキャリアを考える上でのヒントが凝縮された時間となりました。

ファッションと自身の「好き」を掛け合わせ、現在プロデューサーとして第一線で活躍する佐野氏ですが、意外にも、学生時代は自分のやりたいことが見えず、試行錯誤を重ねた時期があったといいます。

今回のメインテーマ「好き・得意を仕事にするには？」のセッションでは、そんな紆余曲折を振り返りながら、壁を乗り越えるための具体的なアクションや、心の持ちようを語っていただきました。

第三部：質問コーナー

第三部では参加者から、「好きを仕事にするうえで悩んだことは？」「地域を魅力的に発信するコツは？」「学生のうちにやっておくべきことは？」など、多くの質問が寄せられました。

佐野氏は、ご自身の好きな「スポーツ」とBEAMS流の「ファッション・カルチャー」を掛け合わせ、地域の魅力を“編集”し、新たな価値を発信してきたプロフェッショナル。その豊富な経験をもとに、一人ひとりの質問に丁寧に寄り添いながら、具体的かつ実践的なアドバイスをお話いただきました。

質問と回答は全て、アーカイブ配信の中でご覧いただけます。

参加者の声（抜粋）

■学生（27卒予定）

自分の好きなことは明確だったが、それをどうアウトプットするべきかイマイチ分かっていなかった。本日のセミナーを通して、好きなことや発信したいことをかけあわせて広めていくその考え方や、熱意を学んだ。

■学生（28卒予定）

BEAMSが国内に目を向けるようになった機会について知ることができ、実は日本にたくさんの良さがあることについて、改めて探究したいと思いました。

■社会人（20代）

佐野さんの「好きを仕事にする」というお話の中で、自分を見直す時間を持とうと思えました。日々の業務で、少しでも自分の好き、地域活性化の取り組みなどを絡められるよう、これをモチベーションに頑張ってみようと思います。

アーカイブ視聴のお申込み

配信期間は2026年3月15日（日）までの限定公開です！

下記のボタン（申込みフォーム）より必要事項を記入し、お申込みください。

申込みはこちら :https://qkeb.f.msgs.jp/webapp/form/20556_qkeb_550/index.do

※お申込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、視聴URLを送付します。

登壇ゲスト

佐野明政氏／株式会社ビームスクリエイティブプロデューサー

名古屋市出身。2000年にビームスに入社し、ショップスタッフやアウトレット事業の立ち上げを経験。

2019年、名古屋・愛知を盛り上げるイベント「鯱の大祭典」の象徴となる名古屋グランパスの選手ユニフォームのデザインオファーをきっかけに、「大名古屋展」を立ち上げた。2021年より現職。

LO活について

「LO活」とは、『Local+就活』の意で、地方就職を考える若年層を応援する厚生労働省のプロジェクトです。 全国46の自治体（道府県）・200以上の学校との連携により、地方就職に特化した情報を、どこよりも詳しく掲載しています。

皆様おひとりおひとりに「心身ともに豊かな人生」を実現してほしいという思いで、東京都以外の魅力ある 地域や企業の情報発信や、地域の魅力発信就活に関連したイベントの開催などのサービスを通して、 皆様の就職活動を応援しています。

【LO活サイト】https://local-syukatsu.mhlw.go.jp/

お問い合わせ先

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

厚生労働省委託 地方人材還流促進事業（LO活プロジェクト事務局）

Mail:local-syukatsu@os.persol-bd.co.jp

TEL:03-6838-9143／FAX:03-6774-7397