サンリオキャラクターズが大活躍！誰でも遊べて大白熱の新作ゲーム『サンリオキャラクターズ スマッシュフェスタ！』発表

タツマキゲームズ株式会社

タツマキゲームズ株式会社は、本日2026年2月13日（金）、サンリオキャラクターズが登場する、はちゃめちゃスポーツゲーム『サンリオキャラクターズ スマッシュフェスタ！』を、Nintendo Switchと PC（Steam）(https://store.steampowered.com/app/4337680)向けに今春配信することを発表いたします。

『サンリオキャラクターズ スマッシュフェスタ！』キービジュアル

併せて、本作の魅力あふれるゲームプレイを収録したティザー動画、詳細情報を掲載した公式サイト、および最新情報をお届けする公式X（旧Twitter）を開設したことをお知らせいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gZeCl_IJzAs ]

「テニス × ホッケー × ブロック崩し」が融合した、はちゃめちゃスポーツ！

本作は、株式会社サンリオのハローキティやシナモロールなどのサンリオキャラクターズが、ボールを爽快なショットで打ち合うスポーツゲームです。 ルールはシンプル。ボールを打ち返し、相手のゴールに入れるだけ。ただし、50種類を超えるステージには行く手を阻む「ブロック」や多彩な「ギミック」が配置されており、これらをうまく利用する戦略性が勝利の鍵を握ります。

プレイスタイルを深化させる「5つのタイプ」と個性豊かなキャラクター

ボールを当ててブロックを崩し、相手のゴールを狙い打て！

登場する20種類以上のサンリオキャラクターズは、それぞれ得意なことが異なる5つのタイプに分類されます。

- バランス： 隙のない立ち回りが可能で、誰にでも使いやすい- パワフル： ショット力が高く、その威力で相手を奥へ押し込む- スピード： 素早く動くことができ、どんな状況にも対処できる- テクニカル： パワーゲージを素早く貯め、ロブショットやスマッシュで翻弄- トリッキー： 突出した能力を持つ、上級者向けのタイプ

プレイスタイルに合わせたキャラクター選択が、白熱のラリーを加速させます！

ひとりでもみんなでも、幅広く楽しめるボリューム

プレイを進めていくことで使用可能なキャラクターが増えていく

本作には大きく分けて2つのモードがあります。

本日解禁！最新情報はこちらから

- 「ひとりであそぶ」モード： 全50ステージをクリアしていく1人用モード。周回するごとに強くなるCPUを勝ち抜き、使用可能キャラクターの解放やトロフィーのコンプリートを目指します。最終ステージでは、あの王さまが待ち構えているとか...!?- 「みんなであそぶ」モード：- - おとなりマッチ： 本体1台で最大4人プレイが可能。家族や友だちと「シングルス」「ダブルス」で対戦・協力プレイを楽しめます。- - オンラインマッチ： 日本中のプレイヤーと1vs1で対戦。ルームナンバー機能により、離れた友だちとピンポイントで対戦することも可能です。※オンラインマッチは発売後のアップデートで追加予定です。ステージを勝ち進んでいく「ひとりであそぶ」モード- 公式サイト： https://smash-festa.com/- ティザー動画： https://youtu.be/gZeCl_IJzAs- 公式X（旧Twitter）： https://x.com/smash_festa- Steam：https://store.steampowered.com/app/4337680■製品情報

タイトル： サンリオキャラクターズ スマッシュフェスタ！

ジャンル： はちゃめちゃスポーツゲーム

対応プラットフォーム： Nintendo Switch, Steam

プレイ人数：1～4人

発売時期： 2026年 春予定

価格： 2980円（税込）※ダウンロード版のみ

コピーライト： (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.G660127 / (C) tatsumaki games Inc.

※Nintendo SwitchおよびNintendo Switchのロゴは、任天堂の商標です。

※Steam及びSteamロゴは、米国またはその他の国のValve Corporationの商標及び登録商標です。