マルラオイルのヴァーチェから、春の「ブライトニングコフレ2026」を数量限定で発売

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.jp/)」は、2026年3月31日（火）より「ブライトニングコフレ2026」を発売いたします。

毎年ご好評の春のブライトニングコフレが今年も登場。

ブライトニングコフレ2026のコンセプトは「BRIGHTENING COFFRET 2026 - AWAKENING ROUTINE - 春に触れて、私が目覚める。」

気温や生活環境の変化が多く、気持ちが揺らぎやすいこの季節。春の目覚めをイメージしたシトラスハーバルの爽やかな香りで、春のスキンケアタイムを明るく前向きな気分へと導きます。

ブライトニングコフレ2026の内容は、マルラブレンドオイル ブライトIII＜2026SS限定の香り＞、マルラオイル（ロールオンタイプ）の2点セット。

外箱は、春に咲き誇る花々をイメージした限定デザインに。

■マルラブレンドオイル ブライトIII＜2026SS限定の香り＞

ヴァーチェの定番商品である「マルラブレンドオイル［ブライト］」の2026年限定香。

マルラオイル（※2）をベースにビタミンC誘導体（※3）を配合し、保湿・くすみ（※4）ケアをプラス。使うほどに、光を反射するクリアな肌印象へ導くヴァーチェ人気商品です。

今年の限定香は目覚めのシトラスハーバル。オレンジの天然精油を中心にラベンダーやローズマリーをバランスよく配合。太陽の光をギュッと閉じ込めたフレッシュな朝の爽やかな香りをイメージしました。ボトルのキャップの色は春らしいイエローゴールド。前向きな柑橘の香りが一日の始まりを明るく前向きな気分へと導きます。

■マルラオイル（ロールオンタイプ）

これまでご要望の多かったロールオンタイプのマルラオイルがついに登場。持ち運びやすいミニサイズなので外出先でもマルラオイルでのスキンケアが叶います。スッとバッグに忍ばせて、乾燥の気になる部分をそっと優しくマッサージすれば手軽にいつでもどこでもスキンケアタイムに。手指や爪といった手元のケアはもちろん、乾燥の気になる目元や口元にも。夜のスキンケアタイムの首元やフェイスラインのマッサージにもぴったりです。

気温や生活環境の変化が多く、気持ちが揺らぎやすい春でも、ヴァーチェの「ブライトニングコフレ2026」で透明感（※5）と潤いに満ちた肌へと導きます。

※1）年齢に応じたケア

※2）スクレロカリアビレア種子油（保湿成分）

※3）テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（整肌成分）

※4）乾燥やキメの乱れによるもの

※5）潤いのある肌印象

ブライトニングコフレ2026

＜商品概要＞

価格：5,830円（税込）

発売日：2026年3月31日(火)

＜セット内容＞

マルラブレンドオイル ブライトIII＜2026SS限定の香り＞18mL 1本

ロールオンマルラ 9mL 1本

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/83_1_dd2e23aadb4ae02102c8055b66b7594e.jpg?v=202602141251 ]

※1）乾燥やキメの乱れによるもの

※2）マルラオイル

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力（※2）はオリーブオイルの約10倍。高い保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売（※3）。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数135万本（※4）を突破し、公式オンラインレビュー3,000件以上(※5)。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

品質コントロールのため、テクスチャーや匂いなど15項目の独自基準を設定。すべてクリアした原料のみを使用します。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで毎日10分毎の温度室温管理を徹底。国内工場で小ロットで生産。常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理でマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※3）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※4）2024年2月～2026年1月当社出荷実績

※5）2026年1月現在

株式会社ヴァーチェについて

株式会社ヴァーチェは、「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイルを使ったスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。

ブランド公式サイト :https://virche.com/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/virche.jp/