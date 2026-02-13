【生成AI時代の新基準】オプティマ・ソリューションズ、ISO42001（AIMS）認証取得支援を本格始動

オプティマ・ソリューションズ株式会社

AIの活用が急速に広がる一方で、企業には「安全性」「倫理性」「透明性」を確保するガバナンス体制の構築が求められています。

情報セキュリティ専門会社であるオプティマ・ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中 康二）は、AIマネジメントシステムの国際規格「ISO42001（AIMS）」の認証取得を支援するコンサルティングサービスを開始しました。

本サービスにより、企業はAIの利活用を推進しながら、外部監査機関の審査を受けてAI利活用を対外的にアピールすることが可能になります。

●AIMSに関するお問い合わせ・動画視聴

https://www.optima-solutions.co.jp/seminar/aims-video20251225/

サービス開始の背景

生成AIをはじめとするAI技術の活用が広がる一方で、バイアス問題やプライバシー侵害、誤情報生成、法的リスクなどへの対応が急務となっています。



2023年、AIの開発・利用に関するマネジメントシステム規格「ISO42001（AIMS）」が国際規格として発行されました。

海外では既にGoogle、Amazon／Salesforceなど大手IT企業を始め、AIMS認証を取得する事例が登場しており、今後も拡大が見込まれています。日本ではNTTデータ社が先進的に認証取得するなど、まだ本格導入が始まった段階ですが、これからITベンチャーも含めて、幅広く取り組みが広がっていくものと思われます。

特に欧州AI法の施行など、世界的にAI規制が強化される中、日本企業にとっても「AIを安全に管理していること」を客観的に証明するISO 42001（AIMS）は、いわば取引先選定の必須条件になりつつあります。



こうした社会的背景と企業様のニーズから、弊社ではこれまでISO27001（ISMS）やプライバシーマークに関するコンサルティングで培った豊富な実績とノウハウを活かし、大手企業だけではなく、中堅中小企業がAIガバナンス体制を構築するのを支援すべく、本サービスの提供を開始いたします。

コンサルティングの特徴

Pマーク・ISMSをメインに、創業から20年・コンサル実績3500件以上のノウハウを生かし、御社にあったAIMSマネジメント体制の構築のサポートを行います。

（1）着手から認証取得まで、AI時代に適合してスピードを重視します

当社はプライバシーマーク／ISMSのコンサルティングにおいて、短期での認証取得を得意としてきました。AIMSの提供においても、使いやすいシンプルひな型の提供、一定のテンポで繰り返し実施する定例ミーティング、AIシステムやWeb会議システムなどのツール活用、素早い対応が可能な審査機関の選定の助言など、様々な手法を適切に組み合わせ、着手から認証取得まで、AI時代の顧客ニーズにお応えできるスピードを提供いたします。

（2）AIガバナンス体制の構築を通して、ビジネス拡大を実現する「本気のAIMS」

当社は、ただ認証を取得できればいいというものではないと考えています。プライバシーマーク／ISMSでは、コンプライアンスや情報セキュリティの水準アップを実現することを目指して、コンサルティングを提供してきました。AIMSにおいても考え方は同じです。御社がAIガバナンスの体制を構築し、社内でのAI活用を加速し、またAIサービスの提供を促進し、御社のビジネスが拡大するためのAIMSコンサルティングを提供いたします。また、御社がISO 27001（ISMS）を取得済みの場合には、既存の資産を活かし、効率的で統合されたマネジメントシステムの構築を支援します。

（3）ツールの提供だけに終わらない、腕利きコンサルタントによる臨機応変なサービス

AI時代だからこそ、Web会議／文書管理システム／E-Learningなど、様々なデジタルツールを活用して効率よくAIMS取得を進めることは当然のことです。同時に、生身のコンサルタントが御社の状況を把握／理解し、日々進化するAI技術や法規制の最新動向を踏まえ、持てる知見を最大限に活用して適切な助言を行うことの価値は、高まりこそすれ毀損されるものではないと考えています。当社は腕利きコンサルタントを選定し、御社が認証を取得し、その後も運用していけるようにしっかりサポートいたします。

代表コメント

「AIを“使わないリスク”が高まる一方で、“使い方を誤るリスク”も同時に存在する時代になりました。ISO42001は、そのバランスを取るための実践的な枠組みです。日本企業が安心してAIを活用できる環境づくりを支援してまいります。」

オプティマ・ソリューションズ株式会社

代表取締役 中 康二

今後の展開

2026年中にAIMS導入支援企業10社を目標とし、

国内企業のAIガバナンス体制構築を推進してまいります。

代表プロフィール

プライバシーザムライ 中康二

プライバシーザムライ 中 康二（なか こうじ）

オプティマ・ソリューションズ株式会社 代表取締役



ソニー株式会社出身。マネジメントシステム（プライバシーマーク、ISMS）の専門家。 現在は、会社と社会の安心・安全を守る「情報の新選組」として、全国各地で活動を展開。豊富なコンサルティング実績に加え、情報セキュリティイベントでの講演、YouTubeチャンネル、各種メディアを通じ様々な情報セキュリティに関する情報発信を行っている。

経歴

1968年 大阪に生まれる。東大寺学園中学校・高等学校に進学。

1991年 一橋大学経済学部卒業。

1991年 ソニー株式会社入社。人事部門で勤務管理を担当するかたわら、2万人以上の社員情報をパソコンで手軽に活用する仕組みをソニー本社・各事業所の人事部門に導入する草の根プロジェクトを主宰し、大きな成果をあげる。

2004年 夏より個人情報保護に関するblogとメルマガを創刊し、個人情報流出事件や個人情報保護法の法制化の最新情報を多くの読者に提供するようになる。

2005年3月 個人情報保護の専門家集団オプティマ・ソリューションズ株式会社（当社）を設立。

2005年4月 朝日新聞社より個人情報保護に関する解説本「＜図解＞個人情報保護法」を出版。

2006年2月 あさ出版より個人情報保護士試験の対策本「これだけ！個人情報保護士試験完全対策」を出版。好評につき、改訂を繰り返す。

2017年 プライバシーザムライとして活動開始

2020年2月 日本実業出版社発行のビジネス専門誌『企業実務』にて「プライバシーマーク制度のメリットと活用方法」を寄稿・掲載。

2021年 TOKYO MXテレビのビジネス番組「企業魂」に出演。

2025年3月 創業20年、コンサル実績3500件以上突破。

2025年12月 AIMS認証セミナー開催・講演。

「情報の新選組」オプティマ・ソリューションズ株式会社について

東京本社情報セキュリティの専門家集団

私たちは創業20年、コンサルティング実績3,500件以上を誇る、情報セキュリティの専門家集団です。 プライバシーマークやISMSの取得・更新支援をメインに、企業の体制づくりをサポート。「情報の新選組」として、社会と会社の安心を守り、日本企業の情報セキュリティの水準アップを目指しています。

所在地 ：

東京都港区西新橋1丁目18-6 クロスオフィス内幸町5階

大阪市北区梅田1丁目11-4-923 大阪駅前第4ビル9階

名古屋市中区栄5丁目26-39 GS栄ビル3階

事業内容：個人情報保護／情報セキュリティに関するコンサルティング＆サービス

代表者 ： 代表取締役 中 康二

設立 ： 2005年3月

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.optima-solutions.co.jp/