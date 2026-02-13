Unreal Engine作品コンテスト“第25回UE5ぷちコン”、テーマは「とう」 本日よりエントリー受付開始！
Unreal Engine(以下、UE)専門ゲーム開発会社 株式会社ヒストリアが主催するUE学習向けミニコンテスト”第25回UE5ぷちコン”のテーマを「とう」と発表、作品エントリーを開始いたしました。2026年2月13日(金)～4月5日(日)の期間、エントリーを受け付けております。
また、当コンテストのサイドイベント、UE5ぷちコン ゲームジャムを2026年2月21日(土)～2月22日(日)の2日間に渡って開催いたします。
■UE5ぷちコンとは？
UE5ぷちコンは、UE学習用のコンテストです。ゲームを中心にUEで作品を制作し応募していただきます。UEを触ったことがない方でも気軽に勉強できる機会を作りたいという思いから「2、3日でサクッと作ってサクッと応募」をコンセプトに定期開催しております。番外編含む全31回の開催の中で5000作品以上の応募が集まりました。
毎回異なったテーマが開催初日に発表され、参加者は短期間(約1か月半)でテーマに沿った作品を制作していただきます。プロからアマチュアまで参加可能となっており、複数名でチームを組んでの参加も歓迎しております。参加者全員にテーマに合わせたぷちコンオリジナル参加賞をお渡ししております。
■ “第25回UE5ぷちコン”
今回のぷちコンのテーマは「とう」です。
「塔」、「島」、「闘」、「投」など…それぞれが思い浮かべる「とう」をテーマに作品を制作、応募していただきます。
第25回UE5ぷちコン 特設ページ :
http://historia.co.jp/ue5petitcon25
●「2日賞」「技術賞」も引き続き応募可能
第24回UE5ぷちコンで新たに追加した「2日賞」と「技術賞」を今回も応募可能に。
これらの賞は選考対象になるかどうかを応募時に選べます。選んだ場合でも優秀賞の選考から外れることはありません。
2日賞：アイデア力を審査
「アイデアに自信がある！」という方におすすめです。制作開始から応募までが連続した2日間以内の作品が対象です。
技術賞：技術的な観点から挑戦や独自性を審査
「技術的に攻めたことに挑戦したい！」「このツールを使って新しいことを試してみたい！」という方におすすめです。
●作品制作もくもく会「ぷちコンの日」を開催します
Discordサーバーに集まって作品制作するもくもく会「ぷちコンの日」を開催します。
「一人だと重い腰が上がらない」「集中するきっかけが欲しい」そんな時にぴったりのイベントです。
制作開始のきっかけや、集中して作業する時間としてご活用ください。
第1回：3月21日（土）14：00～18：00
第2回：3月28日（土）14：00～18：00
※途中入退室可能
進捗は問いません。アイデア段階でも制作中でも、ぷちコンに関することであれば何でも構いません。 自分でやることを決めて自由に制作していただきます。分からないことがあれば、他の参加者に質問することもできます。どちらか1回だけの参加も歓迎です。
Discordサーバーへの参加はこちら :
https://discord.gg/8J5GvVvdJ2
■ 開催概要
【主催】
株式会社ヒストリア
【共催】
エピック ゲームズ ジャパン
【開催期間】
2026年2月13日(金)～2026年4月5日(日) (4月6日(月)AM10:00まで)
【テーマ】
とう
【結果発表】
2026年4月28日(火)20:00～YouTube Liveにて発表
historia公式YouTube： https://www.youtube.com/historiainc
【審査員】
エピック ゲームズ ジャパン、株式会社ヒストリア
【賞品】
最優秀賞の方には「最新GPU / 4Kモニター / Meta Quest 3(128GB) / GoPro HERO13 Black / RICOH THETA X」のうちからお好きなものを１つ、受賞者(最優秀賞者含む)に選ばれた方へは、スポンサー企業さまよりご提供いただいたさまざまな賞品が贈られます。
参加賞として、第25回UE5ぷちコン オリジナルTシャツを用意しております。
【協賛(50音順・敬称略)】
ぷちコンではさまざまなスポンサー企業さまから、素敵な賞品と皆さんの学習や作品制作に役立つソフトウェアライセンスのご提供をしていただいております。
AIQVE ONE株式会社
株式会社アウリン
味の素株式会社
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
インクレディビルド
エムエスアイコンピュータージャパン株式会社
エルザ ジャパン
Audiokinetic株式会社
Keywords Studios
GitHub
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
CG WORLD
株式会社集英社ゲームズ
シリコンスタジオ株式会社
TSUKUMO
株式会社Diarkis
TBS GAMES
株式会社デジタルハーツ
株式会社東陽テクニカ
株式会社 日本HP
PLAYISM
株式会社Live2D
■ “第25回UE5ぷちコン ゲームジャム”イベント概要
その場でチームを作り、2日間でゲームを制作するオフラインイベントです。
「１人で制作するのは不安だがUE5を覚えたい！」「ゲーム制作をする仲間を作りたい！」など、少しでもUE5を使用したゲーム制作にご興味のある方、コンテストが初めてという方、常連の方、どなた様も大歓迎です！
ゲームジャム詳細はこちら :
https://historia.co.jp/archives/55649/
【開催日時】
2026年2月21日(土)11:00～20:00、2月22日(日)11:00～20:00
【開催場所】
株式会社ヒストリア 内 セミナールーム
住所: 〒141-0032
東京都品川区大崎5-6-2 都五反田ビル西館7階
【用意する物】
・Unreal Engine 5.7が使用できるPC。PCは弊社でもご用意いたします。(先着8名)
・USBメモリ(PC貸出希望の方のみ。作成したデータを持ち帰りたい場合はご持参ください。)
・その他ゲーム制作に必要になりそうなもの。
※Xboxのゲームパッドは貸出できますが、数に限りがございます。
株式会社ヒストリアについて
株式会社ヒストリアは、Unreal Engineを専門に扱うソフトウェア開発会社です。ゲーム事業とエンタープライズ事業、2つの軸でソフトウェアの企画、開発を行っています。
また、『UE5ぷちコン』を始めとするイベントの主催・運営や技術ブログの発信など、Unreal Engineコミュニティを盛り上げる活動を行う他、WEBメディア『ゲームメーカーズ』運営等、開発者への情報発信にも力を入れています。
株式会社ヒストリア HP :
https://historia.co.jp/