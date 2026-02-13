犬の食事をドッグフードと呼ばない選択。家族と同じ基準で考えた新ブランド「 THE HUMAN GRADE（ザ・ヒューマングレード）ぼくのウマウマごはん。 」を新発売。
株式会社刀（本社：東京都港区芝5-3-2 ＋ShiftMita7階、代表：植田 振一郎）は、「犬も家族。だから、食事も同じ基準で」という考え方のもと、犬の食事を”ドッグフード”と呼ばない新しい選択として、「THE HUMAN GRADE（ザ・ヒューマングレード）ぼくのウマウマごはん。」 を新発売しました。
■ THE HUMAN GRADE ぼくのウマウマごはん。 の特徴1．ヒューマングレード基準の原材料を使用
THE HUMAN GRADE ぼくのウマウマごはん。 では、人の食品と同等レベルで管理された原材料を厳選しています。九州の銘柄鶏である「ありたどり」を中心に、産地や品質基準が明確な素材を選び、「自分が口にするものと同じ基準で選ぶ」という視点で原材料を見直しました。
犬のごはんではなく、家族の食事として納得できる品質を追求しています。
2．毎日、長く食べ続けられる設計
一時的な嗜好性だけを追い求めるのではなく、毎日の食事として、長く続けられることを重視。
年齢や犬種を問わず、日々の健康を支える栄養バランスを設計しました。
毎日の食事から、体調や生活リズムを健やかに整えることを目指します。
3．シンプルで正直なものづくり
原材料や製法をできる限りシンプルにし、「何が入っているのか分かる」ことを大切にしています。
不要な添加物に頼らず、使っている素材を隠さない。
飼い主が成分表示を見て迷わず選べる。そんな正直なものづくりを基本にしています。
4．暮らしに溶け込むパッケージデザイン
THE HUMAN GRADE ぼくのウマウマごはん。 は、ドッグフードらしさを抑えたデザインを採用。キッチンやリビングなど、日常の風景の一部として心地よく馴染む佇まいを意識しました。
「犬のごはんも暮らしの一部である」という考え方を体現しています。
■ 開発背景
近年、犬の食事に対する考え方は大きく変化しています。
国内の犬の飼育頭数は約700万頭規模にのぼり、多くの家庭で犬は“ペット"ではなく、生活や感情を共有する“家族の一員"として迎え入れられています。
それに伴い、飼い主の意識も変化しました。食事は単に空腹を満たすためのものではなく、健康寿命や日々の幸福を支える重要な要素として捉えられるようになりました。実際に、プレミアムドッグフード市場は年々拡大を続け、「価格よりも品質を重視する」飼い主が確実に増えています。
一方で、市販されているドッグフードの多くは、原材料の産地や加工工程が分かりづらく、人の食品と比べると品質基準に大きな差があるのが現状です。成分表示を見ても、それがどんな基準でつくられているのか分からない。そんな違和感を覚えた経験を持つ飼い主は少なくありません。
「この子は家族なのに、なぜ食事だけは別の基準なのか」
「自分が口にするものより、基準の低いものを与えていいのだろうか」
THE HUMAN GRADE ぼくのウマウマごはん。 は、こうした日常の中で生まれる素朴な疑問と、「この子に自分と同じものを食べさせたい」という飼い主のまっすぐな想いを起点に開発されました。
犬のごはんを特別扱いするのではなく、家族の食卓の延長線上で考える。
人と同じ目線、同じ基準で選ぶことが、これからのスタンダードになる。
そんな新しい価値観を、日々の食事から提案する新ブランドです。
■ ブランドメッセージ
「まて」と聞くと、よだれが出る。
「よし」と聞くと、心がはねる。
「いっぱい食べたね」と言われると、
ぼくは、ちゃんと愛されてるな、と思う。
こんな日が、ずっと続いたらいいのにな。
ぼくのごはんは、人と同じ基準でつくられている。
この日々を、これからも。
THE HUMAN GRADE（ザ・ヒューマングレード）
ぼくのウマウマごはん。
■発売記念キャンペーンについて
発売を記念し、 先着100名様限定で、通常の商品（1kg）をそのまま、特別価格にてお試しいただけるキャンペーンを実施します。
一般的な試供品や少量サンプルではなく 毎日の食事としてしっかり試せる分量でお届けすることで、 この食事が暮らしにどう馴染むのかを実感していただきたいと考えています。
内容や設計を変えることなく提供することは「犬の食事も、家族の食卓の延長線上にあるもの」と考える、 THE HUMAN GRADE の姿勢そのものです。
【キャンペーン概要】
実施期間：2026年2月上旬 ～ 定員に達し次第終了
対象人数：先着100名様
※限定数に達した時点で、本企画は終了となります。あらかじめご了承ください。
■ 商品概要
THE HUMAN GRADE ぼくのウマウマごはん。は、 嗜好性だけを追い求めるのではなく、 「毎日の食事として続けられること」を前提に設計しています。
主原料には、九州産の銘柄鶏「ありたどり」を使用。 産地や品質基準が明確な素材を選び、 不要なものを加えず、素材そのものの力を活かしています。
年齢や犬種を問わず、 日々の食事の中で体調や生活リズムを整えることを目指したフードです。
商品名：THE HUMAN GRADE（ザ・ヒューマングレード）ぼくのウマウマごはん。
内容：ドッグフード（ドライ） 1kg
対象：全犬種・全年齢
販売方法：公式WEBサイト 他
価格：オープン価格
※商品詳細は公式WEBサイト・SNSにて順次公開予定
公式WEBサイト ： h(https://humangrade.jp/)ttps://humangrade.jp/(https://humangrade.jp/%E5%85%AC%E5%BC%8Finstagram)
(https://humangrade.jp/%E5%85%AC%E5%BC%8Finstagram)公式instagram ： https://www.instagram.com/thehumangrade_official/
■ 今後の展開
THE HUMAN GRADE は、ドッグフード「ぼくのウマウマごはん。」を起点に「犬と人が同じ目線で暮らす日常」をかたちにするライフスタイルブランドとして、商品・情報発信を展開してまいります。
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社刀
ヒューマングレード事業部 PR事務局
Email：info@humangrade.jp
URL：https://humangrade.jp/