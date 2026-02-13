moomoo証券、国内初となるTradingView上での米国株オプション取引に対応

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、国内の証券会社として初めて(*1)、TradingViewを経由した米国株オプション取引への対応を開始いたしました。この機能拡充により、TradingViewをご利用のトレーダーの皆様は米国株オプションにおいても分析と取引がシームレスに繋がる投資環境を得ることができます。

業界初TradingViewでの米国株オプション取引に対応

当社は2025年12月にTradingViewとの接続を開始し、米国株現物および国内唯一となる米国株信用(*2)の取引環境を提供してまいりました。本機能の追加により、業界最多となる約6,000(*3)の米国個別株オプションをTradingView上で取引することが可能となります。

TradingViewには、独自のオプション戦略を構築できる「戦略ビルダー」や、構築した戦略を他の投資家と共有できる「戦略ファインダー」機能が搭載されており、検討した高度なオプション戦略をそのまま取引へと繋げることができます。なお、手数料体系はmoomoo証券で直接取引をした場合と変わらず業界最安水準(*4)となっています。

TradingViewとの接続開始を記念したキャンペーンを実施中

TradingViewとの接続開始を記念し、米国株手数料が4カ月無料&最大10万円相当の人気株がもらえるキャンペーンを実施しています。キャンペーンの詳細はこちら(https://www.moomoo.com/jp/campaigns/moomoo_tradingview)からご確認ください。

当社は、引き続きTradingViewとの連携強化を通じ、日本の投資家の皆様により柔軟で高度な取引環境を提供してまいります。

※1 TradingViewと連携できる国内の証券会社（Webull証券、サクソバンク証券）との比較による。（2026年2月6日 当社調べ）

※2 TradingViewと連携して株式を取引できる国内の証券会社（Webull証券、サクソバンク証券）との比較による。（2025年12月1日 当社調べ）

※3 米国株個別株オプション取引提供のWebull証券、サクソバンク証券の公開情報より比較：(弊社調べ 2025年11月12日時点)

※4 米国株個別株オプション取引提供のWebull証券、サクソバンク証券の公開情報より比較：(弊社調べ 2025年11月12日時点)

TradingView, Inc.について

米国に本社を置くTradingView, Inc.が開発している高機能チャートTradingViewは、全世界で1億人を超えるトレーダーや投資家が利用しています。 TradingViewは、株式・為替（FX）・暗号資産・先物など、世界中の金融市場を網羅し、100種類以上の描画ツールや400以上のテクニカル指標を搭載した高度なチャート機能を提供しています。これにより、初心者からプロフェッショナルのトレーダーまで、幅広いユーザーが直感的かつ精密な分析を行うことが可能です。また、ユーザー同士が取引アイデアや分析手法を共有できるソーシャル機能を備えており、世界中のトレーダー・投資家が参加するグローバルコミュニティを形成しています。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールを提供しています。アプリ内で全世界2,800万人(*5)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(*6)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、2025年11月には国内で200万ダウンロード(*7)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

公式サイト：https://www.moomoo.com/jp(https://www.moomoo.com/jp)

https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)

※5 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q3の決算公告

※6 一部サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※7 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス(iOS/Android)の合計値 集計期間:2022年10月27日～2025年11月13日

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。

オプション取引には元本を超える損失が生じるリスクがあります。契約前締結書面・約諾書等の重要事項(リスク・手数料等)を必ずご確認の上、自己の判断でお取引ください。