【暗号資産取引ならビットバンク】 バレンタインデー＆ホワイトデーキャンペーン実施中！

ビットバンク株式会社

ビットバンク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：廣末紀之、以下「ビットバンク」）は バレンタインデー＆ホワイトデーキャンペーンを開催いたします。期間内に新規口座開設完了 + 販売所にていずれかの暗号資産を 10,000 円以上ご購入いただいた方の中から、抽選で最大 50,000 円相当のビットコインをプレゼントいたします！

キャンペーン内容

総額 210,000 円相当のビットコインを抽選で 14 名様にプレゼント

[キャンペーン内容]

2026 年 2 月 13 日（金）～ 2026 年 3 月 16 日（月） の期間中に、専用エントリーフォームからエントリーの上、新規口座開設完了 + 販売所にていずれかの暗号資産を 10,000 円以上ご購入いただいた方の中から抽選で、総額 210,000 円相当のビットコインを 14 名様にプレゼント！

[キャンペーンページ]

https://bitbank.cc/campaign/valentine-2026/

[キャンペーン期間]

2026 年 2 月 13 日（金） ～ 2026 年 3 月 16 日（月）

[プレゼント内容]

1 等：1 名様に 50,000 円相当のビットコインをプレゼント

2 等：3 名様に 20,000 円相当のビットコインをプレゼント

3 等：10 名様に 10,000 円相当のビットコインをプレゼント

※注意事項- 本キャンペーンへエントリーされていなかった場合は対象となりませんのでご注意ください。- 本キャンペーンにおいて取引所はキャンペーン対象外となります。- 「相当額」は付与時点のレートに基づき算出されます。価格変動により、付与数量が変動する場合があります。- 抽選に関してのお問い合わせにはお答えできかねます。あらかじめご了承ください。- 当選者の方にはキャンペーン終了後翌月中を目安に、メールにてご連絡させていただきます。- プレゼントの入金は、ビットバンクのお客様口座へ反映されます。ビットバンク以外の口座への入金はいたしかねますのでご了承ください。- 当社口座解約手続き中、または口座を解約されている場合はプレゼント配布の対象外となります。- プレゼントを受け取る権利の第三者への譲渡、換金等はできません。- 本キャンペーンは、予告なく延長、変更または終了する場合がございます。

今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。

