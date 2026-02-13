『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』海外一部地域でのストアセールスランキング1位達成を記念し、ダイヤ3,000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼント！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が、海外一部地域でストアセールスランキング1位を達成したことをお知らせします。
また、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の劇場公開を記念して、SSRキャラクター「ギギ・アンダルシア」など、映画に登場するキャラクターのプレゼントキャンペーンを実施中です。
＜アプリダウンロードはこちらから＞
●App Store：
https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665
●Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
●PC版 Google Play Games：
https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP
＜公式X＞
https://x.com/ggene_eternal
海外一部地域でのストアセールスランキング1位を記念して、
ダイヤ3,000個を全員へプレゼント！
海外一部地域でストアセールスランキング1位を達成！
感謝の気持ちとしてダイヤ3,000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼント！
ジージェネエターナルの世界をさらにお楽しみください！
【プレゼント内容】
ダイヤ3,000個（ガシャ10回分）
※1アカウントにつき1回のみの獲得となります。
※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。
※プレゼント配布期間 開催中 ～ 3/15 23:59（予定）
※詳細はアプリ内をご確認ください。開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』劇場公開記念プレゼント実施中！
SSRキャラクター「ギギ・アンダルシア」がもらえる！
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念して、映画に登場するキャラクター「ギギ・アンダルシア」をプレゼント中！
ぜひゲーム内の「プレゼント」よりお受け取りください！
▼プレゼント内容
・SSRキャラクター「ギギ・アンダルシア」
・ダイヤ300個
※いずれも1アカウントにつき1回のみの獲得となります。
※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。
※ダイヤプレゼント配布期間：開催中 ～ 5/31 23:59まで（予定）
※配布されたダイヤは、30日以内にお受け取りください。
※プレゼントのユニットとキャラクターに、配布期限や受取期限はありません。
※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。
UR「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(EX)」/UR「ロウ・ギュール」、
UR「ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ(EX)」/
UR「ロンド・ミナ・サハク」などが登場するピックアップガシャが開催中！
「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」のユニットやキャラクターが登場するピックアップガシャが開催中です！
期間限定ユニットとして、UR「ガンダムアストレイ レッドフレーム改(EX)」/UR「ロウ・ギュール」が登場！また、UR「ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ(EX)」/UR「ロンド・ミナ・サハク」や、URサポーター「風花・アジャー&ローラシア級」などが登場します。
▼ガシャ詳細▼
※開催期間：開催中 ～ 2/28 11:59まで（予定）
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
「Bandai Namco Entertainment Web Store」に『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が対応！
おひとり様1回限定でダイヤ3,000個を無料で購入できる！
Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応！
Web Storeではゲーム内アイテムがお得に購入可能です。
Web Store対応記念におひとり様1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも開催中ですのでぜひご利用ください！
■Web Storeはこちら
https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp(https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp)
『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは
「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！
本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。
１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能
マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！
２.迫力ある演出と共に原作を追体験
数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。
知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！
３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成
ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！
また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！
４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手
強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。
初期開発可能なユニットは350以上！
また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する
ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！
５.94のガンダム作品から800機以上が参戦！19のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！
本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！
現在、94作品から800機以上が参戦！
参戦している全作品は以下の通りとなっています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2073_1_2048452f7c4473c8d6068220a2eeccd2.jpg?v=202602141251 ]
※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です
「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？
「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から
自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった
シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、
ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。
原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、
作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、
「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。
新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。
ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。
製品概要
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信開始日：配信中
販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金
配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。
対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字
公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/
公式X：https://x.com/ggene_eternal
