第2回にしてファイナル!?芸歴31周年モリマン主宰「音楽と笑い」の祭典『モリマンフェス The Final』開催決定!!清水ミチコ、MAX、タカトシら豪華集結

吉本興業所属のお笑いコンビ・モリマン（ホルスタイン・モリ夫、種馬マン）が、2026年6月13日（土）、Zepp Sapporoにて『モリマンフェス The Final』を開催します。

本イベントは、2025年6月に同会場で開催され、北海道を熱狂の渦に巻き込んだ伝説のフェス「モリマンフェス」の第2弾です。大盛況のうちに幕を閉じた前回を経て、今回2回目にして早くも「ファイナル」と銘打ち、さらなる熱量で挑みます。

出演者には、モリマン自らが直接交渉を行った、縁の深い豪華ラインナップが集結。清水ミチコ、MAX、柳家睦＆THE RATBONESといった実力派アーティストをはじめ 、札幌よしもとと縁の深い人気芸人タカアンドトシやトム・ブラウンも出演が決定しました。さらに札幌よしもと所属芸人も総出で参戦し、北海道を音楽と笑いで盛り上げます。

また、本フェスの顔となるキービジュアルは、独特の世界観を持つCatNip studio meme氏が担当。モリマンの唯一無二のキャラクターが凝縮された、インパクト抜群のビジュアルが完成しました。

豪華ステージ以外にも、特典満載のVIPチケット等モリマンワールド全開のフェスとなっています。

芸歴31年の歩みと、北海道への愛、そして「ファイナル」にふさわしい遊び心が詰まった、モリマンにしか作れない究極のエンターテインメントにぜひご期待ください。

本人コメント

ホルスタイン・モリ夫（写真右）

昨年はモリマンコンビ結成30周年をたくさんの方に祝っていただき誠にありがとうございました。

あの喜びを忘れられず31周年もちゃっかりやらしていただくことになりました！

しかも、このモリマンフェス今回でなんと「FINAL」でございます！！

いやぁ、続きましたね。頑張りましたね！ラストフィナーレをぜひ皆様とご一緒に楽しめたら幸いです！

種馬マン（写真左）

モリマンフェス

2回目でファイナルですが、ワタシたち結成31周年になりました。

今回もスゴイ人たちが出演してくれちゃいます。

みなさんゴボウペンライト持って祝いにきて～

開催概要・チケット情報

『モリマンフェス The Final』

【日時】

2026年6月13日（土）開場15:00／開演16:00

【場所】

Zepp Sapporo（札幌市中央区南9条西4-4）

【料金】

1階スタンディング：10,000円

2階指定席：30,000円

※優先入場、指定席、限定Tシャツ付

2階VIP指定席：100,000円

※優先入場、2Fセンター最前列指定席、記念グッズ（限定Tシャツ含む）、オリジナルシャンパン、全出演者サイン入りSPポスター、モリマンとフェスパネル前記念撮影

2階超VIP指定席：300,000円

※優先入場、2Fセンター最前列指定席、記念グッズ(限定Tシャツ含む)、オリジナルシャンパン、全出演者サイン＋モリマンキスマーク入りSPポスター、フェスパネルセンターに名前掲載、モリマンとフェスパネル前SPポーズ（マン柔術技・モリ夫ごぼう)での記念撮影

※別途ワンドリンク600円

【出演】

モリマン

ARTIST／清水ミチコ、MAX、柳家睦＆THE RATBONES、他（敬称略）

芸人／タカアンドトシ、トム・ブラウン、他 (敬称略）

※今後、第2弾の出演者発表を予定しております

【チケット販売スケジュール】

一般発売：2月13日(金) 13:00～

FANYチケット：https://yoshimoto.funity.jp/