『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』オリジナルストーリーイベント「ビターチョコは砕けない」開催！　パティシエ衣装の梶が期間限定で登場！

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）は、 TV アニメ『WIND BREAKER』（略称、『ウィンブレ』）を題材としたオンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称、『ウィンヒロ』）において期間限定イベント「ビターチョコは砕けない」を開催することをお知らせします。

■バレンタインフェアで思わぬ再会...！？ 期間限定イベント「ビターチョコは砕けない」開催！

2026年2月13日（金）12:00より、期間限定イベント「ビターチョコは砕けない」を開催いたします。 本イベントでは、バレンタインフェアで店の手伝いをすることになった梶と、偶然再会した佐狐とのゲームオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

さらに、イベント開催を記念して特別なログインボーナスを開催いたします。イベント期間中にログインすることでジュエル最大1,500個や強化アイテムが入手できますので、ぜひ期間中にお受け取り下さい！

▼あらすじ

商店街の和菓子屋『菊地屋』がデパートのバレンタインフェアに出店することに。

目玉商品はリサちゃんの肉球を象った焼印入りのチョコどら焼き！

梶は店を手伝うことになるのだが、そこで昔馴染みと再会する。

それは……甘いものに目がない獅子頭連のメンバー、佐狐だった！？

甘いお菓子とほろ苦い思い出のバレンタインが始まる。

▼イベント期間

2026年2月13日（金）12:00 ～ 2026年3月6日（金）8:59（予定）

▼イベントPV

https://youtu.be/drcZamlmQcU

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■[仁義を貫く甘味屋] 梶 蓮、ピックアップガチャ開催！

期間限定イベント「ビターチョコは砕けない」で活躍する、パティシエ衣装を身に纏った特別な衣装の梶が入手できるピックアップガチャを開催いたします。自身と赤属性の味方へのシールド付与・回復を同時に行うことで、パーティー全体の生存能力を高める赤属性のタンクです。この衣装でしか見ることのできない特別な交流もございますので、この機会をお見逃しなく。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称：ウィンヒロ）とは？

TVアニメ『WIND BREAKER』の世界をゲームならではの演出で表現した3DアニメーションRPGです。3Dグラフィック×アニメカットで描くTVアニメのストーリーや、兎耳山たち獅子頭連のオリジナルストーリー『獅子奮迅伝』をお楽しみいただけます。簡単操作で遊べるアニメティックバトルではお馴染みのキャラクターたちが登場。「必殺技」やロール次第で演出が変わる「タッグスキル」を駆使して戦闘に挑みましょう。他にも、キャラクターたちと様々な話題で絆を深めることができる「交流」や、3Dで再現された東風商店街の散策など遊べる要素は盛りだくさん。ボウフウリンや獅子頭連のメンバーたちと街を守りましょう！

■TVアニメ『WIND BREAKER』とは？

偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い風鈴（ふうりん）高校。そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた高校１年生・桜 遥は、風鈴高校が街を守る“防風鈴（ボウフウリン）“と呼ばれる集団となっていたことを知る。そして桜もボウフウリンの一員として街を守るため戦い始めることに──！

原作漫画は「マガジンポケット」にて連載中、全世界累計発行部数1,000万部を突破した今、最もアツい新世代ヤンキー漫画。

▼原作・アニメ公式サイト＆公式SNS

TVアニメ公式HP：https://wb-anime.net/

TVアニメ公式 X：https://x.com/winbre_sakura

TVアニメ公式TikTok： https://www.tiktok.com/@winbre_official

■原作漫画情報

原作：にいさとる『WIND BREAKER』（講談社「マガジンポケット」連載）

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532

講談社コミックスにて1～24巻好評発売中！

■ゲーム概要

タイトル：『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（ウィンヒロ）

ジャンル：3DアニメーションRPG

リリース日：2025年3月12日

プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、Windows 、Steam

価格：アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト：https://www.wb-rebelheroes.com/

公式X：https://x.com/winhero_PR

ウィンブレ公認Discord：https://discord.gg/R5uP6UZSA2

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project (C)WIND BREAKER 不良たちの英雄譚 Project