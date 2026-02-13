株式会社YOAKE entertainment、約5億円の戦略的資金調達を実施

株式会社YOAKE entertainment

株式会社YOAKE entertainment（ヨアケエンターテインメント）（代表取締役 森山聡太／本社 東京都渋谷区、以下「当社」）は、ソニーベンチャーズ株式会社（代表取締役社長 波多野和人／本社 東京都港区）が運営するSony Innovation Fundより、約5億円の追加出資を受けたことをお知らせいたします。

当社は、ソニーグループのSony Block Solutions Labs Pte. Ltdが開発したブロックチェーン「Soneium」上で『IRC APP』を開発し、ファンの応援が公式に評価され、体験として還元される仕組みを実装してきました。本資金調達により、「Soneium」と連携しながら、エンターテインメント領域における新しい「推し活」体験の創出・展開とユースケースの拡大を加速してまいります。

■資金調達の背景

近年、エンターテインメント産業は、日本が世界に誇る成長領域として存在感を増しています。政府においても、J-POP・マンガ・アニメ・映画・ゲームといったコンテンツ産業を国家として支援し、海外売上高20兆円※1を目標に複数年で後押ししていく方針が示されています。

一方で、テクノロジーの進化やSNSの普及により大きな変革期を迎えており、エンターテインメントの楽しみ方がより多様化しています。X（旧Twitter）やInstagram、TikTokなどでファンによる「推し活」が多様化・日常化し、ファンがコンテンツを観るだけではなく、発信や応援投稿を通じてファンコミュニティが形成され、IP・コンテンツの価値を共に作る存在へ変化しました。しかし、ファンの活動はプラットフォームごとに分散しており、ファン自身がその活動の貢献価値を実感しづらく、エンターテインメント事業者にとっても、ファンの熱量や需要を正確に捉えきれないという課題があります。

当社はこの課題に対して、AIやブロックチェーンを含めたテクノロジーを活用し、ファンコミュニティにおける応援行動を記録し、その記録が貢献として評価され、特典や体験として受け取れる、新しい「推し活」体験の設計・実装に取り組んでいます。また、こうした仕組みを公式の体験として成立させるためには、実際のIP・コンテンツやファンコミュニティとの接点が不可欠です。

当社は、国内最大規模のアイドルとファッションの祭典『IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC（以下「IRC」）』を主催しており、公式アプリ『IRC APP』を導入することでファンの応援活動を記録・可視化し、特典や体験として還元される仕組みを展開しています。2025年3月開催の『IRC 2025』では総勢107名のアイドルが出演、のべ約11,800人を動員し、2026年3月開催の『IRC 2026』では共創をテーマに、『IRC APP』を通じてテクノロジーによるパワーアップした体験を提供しています。

創業株主であるアソビシステム株式会社、株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）、株式会社W TOKYO、株式会社Y&N Brothersのエンターテインメント分野における知見を元に、「Soneium」を基盤に、IP・テクノロジー・ファンコミュニティをつなぐ新たなエンターテインメント体験のユースケース創出を加速してまいります。

※1 出典：首相官邸「日本経済団体連合会審議員会」

https://www.kantei.go.jp/jp/104/actions/202512/25keidanren.html

■今後の展開

本資金調達を通じて、当社は以下の取り組みを推進してまいります。

- 「Soneium」上での次世代のオンチェーンエンタメ体験の創出ファンコミュニティの熱量は、IPの価値を支え、成長させる要素でありながら、その貢献が十分に認められる機会は限られていました。当社は、＄RECトークン※2を活用することで、ファンの熱量が記録され、価値として循環することで、ファンとIP・コンテンツが新しい関係を築ける仕組みづくりを目指します。- 『IRC APP』で確立した体験設計のインフラ展開『IRC APP』で実装した「ファンの応援が記録され、体験として還元される」仕組みを、様々なIP・コンテンツで活用できるインフラとして展開してまいります。音楽・映画・ゲーム・アニメなど、あらゆるジャンルのエンターテインメントにおいて、ファンコミュニティの熱量が可視化され、価値として循環する体験を届けてまいります。- グローバル展開の推進日本発の「推し活」文化を、国や言語の壁を超えて広がる体験としてアップデートし、海外市場へ展開してまいります。日本カルチャーへの関心が高い地域・IPを起点に、世界中のファンコミュニティとIP・コンテンツをつなぐ体験の創出を目指します。

※2 「＄RECトークン」概要https://recordprotocol.xyz/

■代表者コメント

｜ソニーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 波多野和人

日本発のクリエイティブを世界に届けるYOAKE entertainmentの取り組みは、今後のエンターテインメントの可能性を広げるものだと考えています。同社のIPとテクノロジー、そしてグローバルなファンコミュニティをつなぐ新たなエンターテインメントへの挑戦に加え、Soneiumとの連携による成果に期待しています。

｜株式会社YOAKE entertainment 代表取締役 森山聡太

この度、Sony Innovation Fundから戦略的に追加出資いただいたことを大変心強く受け止めています。

弊社は創業株主の皆さまと共に、ブロックチェーンをはじめとするテクノロジーを活用した、もっと楽しく新しいエンターテインメントのあり方を模索してきました。私はエンターテインメントのもたらす熱量を、テクノロジーの力でアップデートすることで、さらに強い熱量を生み出し、より多くの人々の心を動かすことができると信じています。

今後はチームを拡大して体制を強化し、エンターテインメントの持つ熱量と、テクノロジーによってファンの熱量を価値化する仕組みを掛け合わせた「推し活」体験を、日本からグローバルに発信していきます。

■『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』 開催概要

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000135510.html

■公式アプリ『IRC APP』

『IRC APP』は、「IRC」の公式アプリとして、2025年11月より展開。IRCに出演するアイドルへの日々の応援活動に応じてアプリ内の「IRCスコア」が貯まり、スコアに応じてメンバーシップランクが上がります。メンバーシップランクが上がることで、IRCをより楽しめる様々な特典を受け取れます。特典の詳細は、IRCオフィシャルSNSおよび『IRC APP』にて順次お知らせいたします。

[サービス概要]

-対応プラットフォーム：各種ブラウザ

-利用料金 ：無料

-対応言語 ：日本語・英語

-会員登録方法：LINE、Google、Appleアカウントによる登録が可能

-URL ：http://app.idolrunwaycollection.jp/

■会社概要

｜株式会社YOAKE entertainment ＜ヨアケエンターテインメント＞

代表者 ：代表取締役 森山聡太

取締役 中川悠介（アソビシステム株式会社 代表取締役）

取締役 矢嶋健二（株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞ 代表取締役）

取締役 福山正之（株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞ 取締役）

取締役 村上範義（株式会社W TOKYO 代表取締役）

取締役 秋元伸介（株式会社Y&N Brothers 代表取締役）

取締役 渡辺創太（CEO at STARTALE）

住 所：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 12F

事業内容：エンターテインメントコンテンツの企画、制作、開発

主要株主：株式会社TWIN PLANET

株式会社Y&N Brothers

アソビシステム株式会社

株式会社W TOKYO（東証グロース市場上場）

株式会社オフィスノーブ

ソニーグループ株式会社

コーポレートサイト ：https://yoake-entertainment.jp

コーポレートXアカウント（日本語） ：https://x.com/YOAKEofficialJP

コーポレートXアカウント（英語） ：https://x.com/YOAKEofficialEN

事業提携・採用に関するお問い合わせ：https://yoake-entertainment.jp/#c-contact

｜ソニーベンチャーズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 波多野和人

住 所：東京都港区港南1-7-1

事業内容：ソニーベンチャーズ株式会社は、Sony Innovation Fund を運営し、ソニーグループが注力する分野、今後大きな成長が期待できる分野において、様々な成長ステージにあるスタートアップに投資しサポートしています。また、ESGを重視した投資を行うとともに、投資先のESG取り組み支援にも尽力しています。さらに、グループ内リソースを活用して優れたスタートアップとの協業をグローバルに推進し、よりオープンなエコシステムの創出を目指しています。

ポータルサイト：https://www.sonyinnovationfund.com/jp/