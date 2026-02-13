製造業DXの全体最適へ「MzX研究会」が始動

株式会社日本能率協会コンサルティング

株式会社日本能率協会コンサルティング（本社：東京都港区・代表取締役社長：大谷羊平、以下JMAC）は、日本の製造業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させるため、2026年1月30日「ものづくりトランスフォーメーション（MzX）研究会」（主催：一般社団法人日本能率協会、企画・運営：JMAC）を発足させ、第1回会合を開催いたしました。

本研究会は、経済産業省およびNEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が発案しJMACが執筆を担当した「スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン（SMDガイドライン）」をベースにした議論の場として発足いたしました。

製造業の現場で散見される「部分最適」なデジタル化に留まらず、企業全体の競争力を高める「全体最適」なプロセス革新の実現を目的とし、JMAC企画・主導のもと、研究会発足の初年度となる本会は食品製造業7社を中心に、エンジニアリングチェーン・プロダクションチェーン・サプライチェーンの再構築に向けた議論を産官学連携により進めて参ります。

MzX研究会の概要と設立背景

【設立の背景】

製造業において「インダストリー4.0」や「DX」という言葉が浸透する一方で、多くの取り組みが特定工程の改善など「部分最適」に留まり、ビジネス全体としての成果創出に至らない課題が根強く存在しています。また、深刻な人手不足や原材料高騰といった厳しい環境下、デジタル技術を活用した製造システムの再構築が急務となっています。 こうした状況を打破すべく、真の経営成果につながる個社の取り組みを後押しし、引いては産業界全体への実践モデルを提供すべく、共通課題解決を目指す議論の場として本研究会を発足いたしました。

【研究会の特徴と構成】

本研究会は、企業内活動を単機能ではなく、部門横断的な「付加価値の連鎖（チェーン）」として捉える点を重視しています。スマートマニュファクチャリング構築ガイドラインで提唱した以下の3つのチェーンに基づく分科会を設置し、多角的な視点からものづくりトランスフォーメーションの「あるべき姿」を構想していきます。

初年度のフォーカス産業と運営体制

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80217/table/64_1_3a0d751e65c1792910ddd670798959d8.jpg?v=202602131151 ]

研究会発足の初年度は、「食品製造業」を中心とした構成で始動をしています。 食品業界は、マーケティングと連動した短期間での新商品投入や装置産業特有の制約に加え、国内人口減少に伴う需要減への対応が求められる領域といえます。スピーディーかつ効率的な供給体制構築に向け、デジタル化によるブレークスルーが期待されるため、MzX研究会発足初年度となる本会の重点テーマとして選定をいたしました。

【初年度参画企業（7社）】（五十音順）

味の素株式会社、カゴメ株式会社、キユーピー株式会社、株式会社京樽

敷島製パン株式会社（Pasco）、フジッコ株式会社、株式会社明治

【運営・推進体制】

本研究会は、主催は一般社団法人日本能率協会（JMA)、企画・運営は、株式会社日本能率協会コンサルティング（JMAC)の体制で進めて参ります。

JMAは本研究会と同時に創設・発表をされた「ものづくりトランスフォーメーション（MzX）賞」（※）を主催しており、本研究会の議論がMzX賞へのチャレンジを後押しし、産業界への新たな提言に寄与することを目指しています。

※ものづくりトランスフォーメーション賞（MzX賞）：一般社団法人日本能率協会（以下、JMA）が創設。2026年１月より応募開始、2027年2月に受賞者発表（参考リリース）

各分科会の運営においては、SMDガイドラインの執筆やDX支援実績を持つJMACコンサルタントがリードし、議論のファシリテーションおよび専門的知見の提供を担当をいたします。 また、オブザーバーとして経済産業省、NEDO、東京大学の専門家が参加し、産官学が連携して製造現場の実態に即した議論を展開する体制を構築しております。

【研究会スケジュール】

期間：2026年1月～2026年11月

隔月全6回／各分科会ごとに実施 （6回目は3分科会合同）

第1回会合の討議概要（2026年1月30日開催）

第1回会合では、参画各社による自社の課題共有と初期議論を実施をいたしました。初回のゴールは、各社のビジネス特性に起因するボトルネックを構造的に理解し、次フェーズ以降で深掘りすべき「共通課題」を抽出することに設定をいたしました。

今後の取り組みと展望

エンジニアリングチェーン（EC）分科会[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80217/table/64_2_78ee1eb932413188d933fa7be8921442.jpg?v=202602131151 ]プロダクションチェーン（PC）分科会[表3: https://prtimes.jp/data/corp/80217/table/64_3_1e744caae6d9cdae036b75d30fc87bd6.jpg?v=202602131151 ]サプライチェーン（SC）分科会[表4: https://prtimes.jp/data/corp/80217/table/64_4_ba32fb3ba6c57ed4081aa87e57507666.jpg?v=202602131151 ]

MzX研究会は、2026年11月まで隔月で全6回の会合を予定しており、最終回は3分科会合同での実施を予定しています。

次回以降は、初回に抽出された共通課題をもとに、重点課題領域の特定やデジタル活用課題の深掘りを行います。最終的には食品製造業界としてのデジタルの「あるべき姿」を描き出し、その解決の方向性についての提言をまとめていく予定です。

JMACは本活動を通じて、各社の実践知を体系化することで、SMDガイドライン自体の進化を促すとともに、単なるIT導入に留まらない真の「ものづくりトランスフォーメーション」のモデル確立を支援し、日本の製造業の競争力強化に貢献してまいります。

