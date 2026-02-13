商品比較サービス「マイベスト」と「ハッカー飯」が共同開催！エンジニア向けイベント「ハッカー鮨」3/5(木)開催

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、エンジニア向けコミュニケーションプラットフォーム「ハッカー飯」を運営する株式会社スタークロスと共同で、エンジニア向けMeetupイベント「ハッカー鮨」を2026年3月5日（木）19時30分より開催いたします。

- 「ハッカー鮨」概要詳細・申し込みURL：https://mybest.connpass.com/event/383049/(https://mybest.connpass.com/event/383049/)定期的に開催している「ハッカー鮨」は、マイベストがオフィスを構える「築地」の土地にちなみ、出張板前が握るお寿司を囲みながら、職種・企業・バックグラウンドの異なる参加者達が、アイデアやナレッジをフラットに語り合うことを目的とした、エンジニア向けの交流イベントです。近年生成AIの進化により、toCサービスにおけるAI活用は急速に広がっています。開発・運用の現場では、試行錯誤や失敗を重ねながら最適解を探る泥臭いプロセスが存在します。一方、こうしたリアルな経験は、成功事例や綺麗なアーキテクチャ論の陰に隠れ共有されにくいのが実情です。今回は「toCサービス × AI実装の『泥臭い』リアル ～成功談から失敗談まで～」をテーマに、マイベスト・カウシェ社・STRACT社のエンジニアを登壇者に迎え、「実装に至るまでの意思決定の迷い」「検証したがうまくいかなかった事例」「運用後に初めて見えてきた課題」など、エンジニアが本当に知りたい裏側にフォーカスし、知見を共有する場を提供します。今後も「ハッカー鮨」を通じて、エンジニア同士が継続的に刺激し合い学び合える、持続的なコミュニティの形成を目指してまいります。＜詳細＞・開催日 ：3月5日（木） 19:30～21:30・会場 ：株式会社マイベスト本社（東京都中央区築地7-17-1 住友不動産築地ビル 6階）・参加費 ：無料・参加申込：https://mybest.connpass.com/event/383049/※本イベントのご応募は抽選となります。（申込締切：2/27(金)18:00）当選された方には別途ご連絡いたします。＜登壇者＞

株式会社マイベスト バックエンドエンジニア 橋本 綾斗

千葉大学大学院修了。在学中は国立放射線医学研究所にて医療AIの研究開発に従事。新卒で株式会社マイベストに入社し、バックエンドエンジニアとしてDB基盤の開発を経験。現在は、技術の力でユーザーの選択体験をより良くすることを目標に、AIを用いた商品データの収集・加工システムのプロジェクトリードを担う。

株式会社カウシェ Lead Mobile Engineer 小村 祐輝

カウシェでモバイルエンジニアを担当。iOS開発歴10年以上、Android開発歴6年以上。現在はECアプリのアーキテクチャ刷新を主導しつつ、AIを活用した開発生産性の向上にも取り組む。主にClaude Codeを日常に使い倒しながら、チーム全体の効率化を模索中。

株式会社STRACT エンジニアリングマネージャー 加藤 貴晴

EC領域中心にプロダクト開発を10年以上フルスタックエンジニア・EMとして従事。Tokyo Otaku Mode、ヤフー、ROUTE06 など多くの企業でフルスタックエンジニアやEMなどを歴任。2024年10月より株式会社STRACTのエンジニアリングマネージャーとしてAIショッピングアプリPLUGを推進。

＜過去イベントの様子＞

- ハッカー飯についてハッカー飯は、技術や知識でアイデアを形にする人々(=ハッカー)が、ご飯を囲むような気軽さで、語り合い、教え合い、繋がれるオンラインプラットフォームです。個人と組織の関係性が根本的に変化した時代に「転職」や「ビジネスマッチング」といったビジネスありきのつながりではなく、 一緒にご飯を食べにいきアイデアやナレッジを語り合うようなゆるやかで持続的な繋がりをもたらすことを目標にしています。・運営会社 ：株式会社スタークロス・代表者 ：西田 宗太郎・設立 ：2020年11月26日・所在地 ：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階・URL ：https://hackermeshi.com/- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し“世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト ：https://my-best.com/

・マイべマガジン ：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X ：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram ：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@mybest_com

・マイベスト公式YouTube ：https://www.youtube.com/@mybest2760

・マイベストアプリ ：https://mybest.go.link/heG0k

・マイベストLINEアカウントメディア：https://line.me/R/ti/p/%40oa-mybest