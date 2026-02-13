TIMEWELL、全国の学生が学びの成果や個性を発表する「CLARK AWARDS 2025」にて審査員として参画

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太、以下「TIMEWELL」）は、クラーク記念国際高等学校が主催する全国規模の発表イベント「CLARK AWARDS 2025」において、同社の濱本が審査員として参画することをお知らせいたします。

「CLARK AWARDS」は、全国の生徒が日々の学びや探究活動の成果を発表する場として開催されており、生徒一人ひとりの「探究」「熱中」「創造力」を尊重し、主体的な学びを社会へとつなげることを目的としています。

TIMEWELLは、これまで教育・人材育成・新規事業開発領域において、挑戦する個人やチームの伴走支援を行ってきました。今回の審査員参画を通じて、高校生の探究プロセスや思考の深さ、社会との接続点を評価し、次世代を担う若者の可能性を後押ししてまいります。

開催概要

イベント名：CLARK AWARDS 2025

開催日：2026年2月26日（木）・27日（金）

会場：harevutai（東京都豊島区東池袋1-19-1）

審査対象部門：探究部門／熱中部門／宇宙 QUEST 部門／英語探究部門（予定）

内容：生徒によるプレゼンテーションを、所定の評価観点に基づき審査

株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェントを提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TIMEWELL

Email: timewell@timewell.jp