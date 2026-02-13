株式会社サイキンソー、企業従業員の健康を支える「健康経営支援サービス」を強化

株式会社サイキンソー

株式会社サイキンソー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原 洋介、以下サイキンソー）は、法人向け「健康経営支援サービス」をさらに強化し、企業の従業員様の心身の健康と組織の生産性向上に資するソリューションの提供を加速してまいります。

本サービスは、サイキンソーが保有する20万件の腸内細菌叢（腸内フローラ）データと知見を基盤に、各企業の課題に合わせた「腸活プログラム」を提案するものです。腸内フローラ検査のみならず、腸活に特化した管理栄養士によるセミナー、腸内フローラシミュレーター等の他サービスも融合させながら、企業に合った最適な提案をいたします。

背景

近年、健康経営の推進が多くの企業で進む一方で、

- 施策がマンネリ化している- 従業員の参加率が伸びない- 効果が見えにくく、投資対効果を説明しづらい

といった課題も顕在化しています。

また、メンタル不調や慢性的な疲労、プレゼンティズムの増加など、従来の健診や一過性のイベントだけでは対応しきれない健康課題も増えています。

そこでサイキンソーは、心と体の健康の土台にある「腸内環境」に着目し、腸内フローラ検査データを基に、社員一人ひとりの課題にパーソナライズした健康経営の支援を強化していきます。

サービス内容

１.腸内フローラ検査による可視化

腸内フローラ検査「Mykinso(マイキンソー）」を提供し、従業員一人ひとりの腸内環境をデータとして可視化します。「見える化」により自分ごと化することができます。

２.腸活に特化した管理栄養士によるパーソナライズされたアドバイス

腸活のスペシャリストであるサイキンソーの管理栄養士からのアドバイスにより、生活習慣や食生活の課題に合わせた行動変容を目指せます。

３.企業課題に応じたテーマでの腸活セミナー

睡眠、労働生産性、ストレス、レジリエンス、女性の健康、更年期など、企業ごとの課題に合わせた腸活セミナーを行うことが可能です。

４.腸内フローラシミュレーターによる簡易的な腸内環境の可視化

サイキンソーの技術による腸内フローラシミュレーターの利用により食生活を振り返り、食事の課題を明確にすることができます。

５.様々な企業と連携したオリジナル腸活プログラムの設計

企業ごとの目的や文化に合わせたオリジナル腸活プログラムを設計します。知る、学ぶ、変わる、続けるを組み合わせた継続的な取り組みにより健康経営施策の定着と成果創出を支援します。

活用事例や効果

- A社 社内での腸活プログラムの実施- - 30～50名を募り、2ヶ月間の腸活チャレンジ- - 前後２回の検査＋セミナー＋ご相談コール- B社 社員100名ほど希望者に検査を実施- - B社社内の管理栄養士が、セミナーを実施- - 腸活月間のイベントを企画- C社 腸内フローラ検査を活用した健康意識UP施策- - 健康課題のある15名に腸内フローラ検査を実施- - 1回目の検査後にサイキンソーの管理栄養士がセミナーを実施- - それぞれ目標を立て自分ごと化し3ヶ月腸活を実践- 2回目の腸内フローラ検査を実施

（担当者の声）腸内フローラ検査を行い、自身の腸内フローラを理解したことで、関心が高まり、実際の行動変容につながる社員が多かった。

企業様の取り組みやインタビュー記事は、こちら(https://cykinso.co.jp/interview)からご確認いただけます。

サービス詳細・導入に関するご相談

本サービスは、腸内フローラ検査を起点に「可視化」「学習」「行動変容」「継続」を一体で支援する、企業向け健康経営プログラムです。

サービス内容や導入フロー、費用感などの詳細は、以下のページよりご確認ください。

▶ 法人向け 健康経営支援サービス紹介ページ

https://cykinso.co.jp/healthcare_support

※企業規模や目的に応じたカスタマイズのご相談も可能です。

マイキンソーについて

自宅で誰でも簡単にできる腸内フローラ（腸内細菌叢）検査サービス。腸内フローラの良し悪しを5段階で評価する「腸内フローラ総合判定」の搭載に加え、ビフィズス菌や酪酸産生菌、エクオール産生菌などの有用菌、肥満や大腸がんのリスクに関係がある要注意菌など10項目が確認できます。加えて、菌の項目に合わせて腸内環境を改善するためのアドバイスもお伝えします。全国 1,500 件以上の医療機関で受けられる「マイキンソー プロ（Mykinso Pro）」や乳幼児に特化した検査サービス「マイキンソー キッズ（Mykinso キッズ）」も展開しています。

・サービスサイト：https://mykinso.com/

・紹介動画：https://youtu.be/GtIxFi92RFA

会社概要

「細菌叢で人々を健康に」を企業理念に掲げ、腸内フローラをはじめとする常在細菌叢と心身の健康・疾患リスクとの関連を解明し、全ての人々の日常に個別最適な解を提供することで、誰もが自然と健康になれる社会を目指しています。その一環として、腸内環境の状態を把握することが健康維持・増進に繋がるとの考えから、自宅で手軽にできる腸内フローラ検査「マイキンソー（Mykinso）」を開発しました。日本人の大規模な菌叢データベースと高度なデータサイエンス技術を活用し、検査サービスの拡張やOEM開発、システム構築支援、匿名加工情報の研究利活用推進など、菌叢データに基づく事業を多角的に展開しています。

・会社名：株式会社サイキンソー

・設立 ：2014年11月19日

・所在地：東京都渋谷区代々木1-36 -1 オダカビル2階

・代表者：代表取締役 原 洋介

・主な共同研究先：大阪大学微生物病研究所

・HP ：https://cykinso.co.jp/