SUSHI TOP MARKETING、NEXCO東日本によるアクセラレータープログラム「ドラぷらイノベーションラボ」の第Ｖ期に採択

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:徳永 大輔、以下 「当社」)はは、東日本高速道路株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：由木 文彦、以下 「NEXCO東日本」）が実施するアクセラレータープログラム「ドラぷらイノベーションラボ」にて、応募総数92件の中から第Ｖ期採択企業の1社として選定されました。

■採択された事業について

「NFTを活用した新たな顧客体験サービスの提供」

ドラぷらアプリ等と連携した、NFT（Non-Fungible-Token 例：固有のデジタルキャラクター等）を活用したユーザー体験を提供し、お客さまの観光情報収集に活用いただけるコンテンツを実施。

■ドラぷらイノベーションラボについて

『ドラぷらイノベーションラボ』は、新たな技術やサービス、アイデアなどを持つ会社などと、技術・ビジネスモデルを検証しながら、次世代の高速道路サービスの実現や地域の活性化、社会課題を解決する事業の創出を目的としたプログラムです。

5回目の開催となる今年度は、4つのテーマにて募集を行い、将来性や実現性といった観点から4社を採択しました。採択企業とは、高速道路や沿線のフィールド等を用いた実証実験を行いながら、新たな価値創造に向けて取り組みます。（NEXCO東日本様 プレスリリースより）

■ SUSHI TOP MARKETINGについて

SUSHI TOP MARKETINGは、ブロックチェーン×AIを主軸に、顧客接点の創出から、

その後の体験設計・コミュニケーション設計までを一貫して支援するマーケティング企業です。

広告・マーケティング領域をリードする企業や、全国規模の金融・インフラ事業者など、

公共性の高いサービスを展開する企業などから出資を受け、事業を展開しています。



社 名 ：SUSHI TOP MARKETING株式会社

所在地 ：東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル 27階

代 表 ：代表取締役 徳永大輔

設 立 ：2021年10月

Ｈ Ｐ ：https://www.sushitopmarketing.com/

事業内容：企業のNFTマーケティングを支援



以 上

■SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」 https://sushi-manga.onrender.com/index.html





