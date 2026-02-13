マルエツがとしま食育フェアに出展します！～バター作り体験と企業ブースを展開します～

写真拡大 (全4枚)

株式会社マルエツ

　株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下：マルエツ）は、地域における食育活動に継続的に取り組んでおります。このたび、２月１４日（土）に、としまセンタースクエア（豊島区役所１階）にて開催される「としま食育フェア」に出展いたします。


　本イベントでは、食育クイズラリーや食育講座、展示・体験コーナーなど、様々なイベントが開催されます。今回マルエツは、キッズプログラムとして「バター作り体験」を実施いたします。その他、企業ブースでは野菜をテーマにした展示を行います。



店舗での食育イベントの様子

　当社の食育活動は、農林水産省が推進する「食育ピクトグラム」の趣旨に基づいています。本イベントは以下のような食育の視点を取り入れています。



「食育を推進しよう」


食育イベントを通じて、食育に関する知識を楽しく学べる機会を提供します。







開催日：令和８年２月１４日（土）


開催時間：午前１０時から午後３時まで


場所：としまセンタースクエア（豊島区役所1階）


内容：食育クイズラリー、食育講座、キッズプログラム、展示・体験コーナー、企業ブース


対象：どなたでも


※事前申込み不要


費用：無料






詳細については、豊島区ホームページをご確認ください。


URL: https://www.city.toshima.lg.jp/209/kenko/kenko/shokuiku/2511071001.html



マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。



≪ありたい姿≫


ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、


お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に


なりたいという想いが込められています。