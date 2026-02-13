マルエツがとしま食育フェアに出展します！～バター作り体験と企業ブースを展開します～
株式会社マルエツ
店舗での食育イベントの様子
株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下：マルエツ）は、地域における食育活動に継続的に取り組んでおります。このたび、２月１４日（土）に、としまセンタースクエア（豊島区役所１階）にて開催される「としま食育フェア」に出展いたします。
本イベントでは、食育クイズラリーや食育講座、展示・体験コーナーなど、様々なイベントが開催されます。今回マルエツは、キッズプログラムとして「バター作り体験」を実施いたします。その他、企業ブースでは野菜をテーマにした展示を行います。
当社の食育活動は、農林水産省が推進する「食育ピクトグラム」の趣旨に基づいています。本イベントは以下のような食育の視点を取り入れています。
「食育を推進しよう」
食育イベントを通じて、食育に関する知識を楽しく学べる機会を提供します。
開催日：令和８年２月１４日（土）
開催時間：午前１０時から午後３時まで
場所：としまセンタースクエア（豊島区役所1階）
内容：食育クイズラリー、食育講座、キッズプログラム、展示・体験コーナー、企業ブース
対象：どなたでも
※事前申込み不要
費用：無料
詳細については、豊島区ホームページをご確認ください。
URL: https://www.city.toshima.lg.jp/209/kenko/kenko/shokuiku/2511071001.html
マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。
≪ありたい姿≫
ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、
お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に
なりたいという想いが込められています。