株式会社Nint、EC主要11ジャンルの最新市場動向レポート（2025年10～12月）を公開。ビッグデータから読み解く消費トレンドとは

国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、2025年10～12月におけるECモールの主要11ジャンルの販売動向をまとめ、公開いたしました。

ポイント

原材料費や物流コストの高騰に伴う価格改定が続く中、EC市場においては「単価上昇」がキーワードとなっています。Nintは、独自のビッグデータ技術を用いて大手モールの膨大な購買データを解析。各ジャンルで「販売数量と単価のバランスはどう変化しているのか」「どのような高付加価値商品が選ばれているのか」を可視化し、事業者の皆様の意思決定を支援するために本レポートを公開しました。

全体総括：11ジャンルから見えた「2025年冬」の消費潮流

多くのジャンルにおいて「販売数量の減少」と「平均単価の大幅な上昇」という共通した傾向が見られました。物価高の影響で買い控えが発生している一方で、必要なものや生活の質（QOL）を高めるものに対しては、高くても納得できる製品を選ぶ「厳選買い」の姿勢が鮮明になっています。2025年10～12月のデータからは、特に以下の傾向が見られました。

「パソコン・周辺機器」ジャンル

市場全体の成長を強力に牽引。AI機能搭載やスペック重視の傾向が強まり、単価上昇を伴いながら売上規模が前年同期比で約2割増と大幅に拡大しました。ビジネスやクリエイティブ用途での「性能への投資」が活発です。

「食品・飲料」ジャンル

原材料高騰による価格改定が進む中、単なる節約だけでなく「メリハリ」のある消費が見られます。食品ではハレの日需要やプチ贅沢としての高単価な魚介類・惣菜が、飲料では「コーヒー」などの嗜好品需要が拡大し、市場を支えました。

「ファッション・アクセサリー」ジャンル

メンズファッションや腕時計、ジュエリーにおいて、資産価値やブランド価値を重視する傾向が継続しています。また、インナー・ナイトウェアでは「リカバリーウェア」など、健康や休養の質を高める高機能商品への関心が高まり、単価を押し上げています。

「住環境・DIY」ジャンル

インテリアやDIY市場では販売数量が減少する一方、単価の上昇がそれを補い、売上規模を維持しています。安価な消耗品から、長く使える高機能な寝具、プロ仕様に近い工具やメンテナンス用品へと需要がシフトしています。

本レポートでは、これらの変化を推計データに基づきジャンル別に分析しています。

各ジャンルの詳細なレポートは、以下のリンクよりご覧いただけます。

▼ 家電・デジタル

パソコン・周辺機器(https://www.nint.jp/blog/ec-pc-peripherals-market-review/)

▼ ファッション・アクセサリー

メンズファッション(https://www.nint.jp/blog/ec-mens-fashion-market-review/)

バッグ・小物・ブランド雑貨(https://www.nint.jp/blog/ec-bags-accessories-market-review/)

腕時計(https://www.nint.jp/blog/ec-watches-market-review/)

ジュエリー・アクセサリー(https://www.nint.jp/blog/ec-jewelry-accessories-market-review/)

インナー・下着・ナイトウェア(https://www.nint.jp/blog/ec-innerwear-underwear-nightwear-market-review/)

▼ 食品・飲料

食品(https://www.nint.jp/blog/ec-food-market-review/)

水・ソフトドリンク(https://www.nint.jp/blog/ec-water-soft-drinks-market-review/)

▼ 住環境・DIY

インテリア・寝具・収納(https://www.nint.jp/blog/ec-interior-bedding-storage-market-review/)

花・ガーデン・DIY(https://www.nint.jp/blog/ec-flower-garden-diy-market-review/)

▼ キッズ・ベビー

キッズ・ベビー・マタニティ(https://www.nint.jp/blog/ec-kids-baby-maternity-market-review/)

