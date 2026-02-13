オーシャントリコから新作スプレー2種が登場！紫外線による乾燥から髪を保護しツヤを与えるオイルスプレーと根強い人気を誇るハードスプレーの無香料タイプ

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、原宿発の美容室「OCEAN TOKYO（オーシャントーキョー）」がプロデュースするブランド「オーシャントリコ（OCEAN TRICO）」から、ツヤ感を与えるオイルスプレー「オーシャントリコ ヘアスプレー プリズムスプレー」を2026年2月27日（金）より、軽い仕上がりからしっかりキープまでアレンジ自在なハードスプレーの無香料タイプ「オーシャントリコ ヘアスプレー ユニバーサルハードスプレー 無香料」を2026年3月17日（火）より、それぞれ順次発売いたします。

累計出荷本数1,800万本※1を突破した大人気ヘアスタイリングブランド「オーシャントリコ」より、この春、新作スプレー2種が登場します。

（※1 : オーシャントリコ ヘアスタイリングシリーズ累計出荷本数（2016年11月～2025年12月末時点）、アンサーオイル・アンサーミルクは除く）

「プリズムスプレー」は、近年のトレンドであるナチュラルなスタイリングに対応したオイルスプレー。つけた瞬間から、なめらかな指どおりと透けるようなツヤ、サラサラとした質感へと導き、紫外線による乾燥などから髪を保護します。「ユニバーサルハードスプレー 無香料」は、2019年の発売以来、多くの支持を集める「ユニバーサルハードスプレー」の無香料タイプ。マットな質感のまま“ガッチリからふんわり”まで自在にキープできる使い勝手の良さはそのままに、「どんなシーンでも香りを気にせず使いたい」というお客様の声にお応えして誕生しました。今後は既存品（香り付きタイプ）に加え、好みやシーンに合わせて選べるラインナップとして展開いたします。

「オーシャントリコ」は、開発時からOCEAN TOKYOが携わり、サロンでのテストと試作を何度も繰り返して作り上げています。「誰もがなりたい髪型になれる」。そのためにプロの技術とこだわりを詰め込むこと。それが、私たちの商品開発の軸です。今回の新作スプレー2種が加わることで、スタイリングの幅はもっと自由に、もっと楽しく広がります。多くの方が理想の髪型を自在に再現し、ヘアスタイリングを通じて新しい自分に出会えることを願っています。

【商品概要】オーシャントリコ ヘアスプレー プリズムスプレー

■商品名：オーシャントリコ ヘアスプレー プリズムスプレー

■容量：120g

■価格：1,650円（税込）

■発売日/販売先

2026年2月27日（金）：

OCEAN TOKYOの各サロン/OCEAN TRICO OFFICIAL STORE（https://oceantrico.com/(https://oceantrico.com/)）

全国のロフト（一部店舗除く）及びロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/(https://www.loft.co.jp/store/)) にて順次発売

2026年3月17日（火）：

オンラインストア「FITS you. STORE（https://store.fits-japan.com/shop(https://store.fits-japan.com/shop)）」、Amazon 等

■製品特徴

つけた瞬感、“サラツヤ”に！

紫外線による乾燥から髪も保護。透けるようなツヤとサラサラ質感を与えるオイルスプレー

【Point 1】3種の植物オイルで輝く髪に導く※1

トマト種子油※2、ホホバオイル※3、アルガンオイル※4の３種の植物オイルを配合。髪に自然なツヤ感、輝きを与えます。

【Point 2】自然なツヤとサラサラ感を演出

霧が細かく、柔らかい微粒子ミストが髪にまんべんなく薄付きし、ムラのない軽い仕上がりを実現。

ギラつきを抑えた透けるようなツヤと、軽やかなサラサラ感を演出します。

【Point 3】外的ダメージから髪を保護

紫外線による乾燥やドライヤーなどの熱から髪を保護。皮膜による毛髪保護成分※5 、熱ダメージ保護成分※6を配合しています。

※1：毛髪にツヤをあたえること ※2：トマト種子油（保湿成分） ※3：ホホバ種子油（保湿成分） ※4：アルガニアスピノサ核油（保湿成分） ※5：ワサビノキ種子エキス（毛髪保護成分） ※6：メドウフォーム-δ-ラクトン（毛髪保護成分）

【商品概要】オーシャントリコ ヘアスプレー ユニバーサルハード 無香料

■商品名：オーシャントリコ ヘアスプレー ユニバーサルハード 無香料

■容量：140g

■価格：1,650円（税込）

■発売日/販売先

2026年3月17日（火）：

OCEAN TOKYOの各サロン/OCEAN TRICO OFFICIAL STORE（https://oceantrico.com/(https://oceantrico.com/)）

オンラインストア「FITS you. STORE（https://store.fits-japan.com/shop(https://store.fits-japan.com/shop)）」、Amazon 等

2026年4月1日（水）：

全国のロフト（一部店舗除く）及びロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/(https://www.loft.co.jp/store/)) にて順次発売

■製品特徴

どんなシーン・髪型にも使いやすい！大人気のユニバーサルハードスプレーの無香料タイプ

【Point 1】香りを邪魔しない「無香料タイプ」

あえて香りをつけないことで、お気に入りのワックスや香水などの香りを邪魔することなく楽しめます。ビジネスシーンや学校など、香りを控えたい場面でも気兼ねなく使用できる、シーンを選ばない設計です。

【Point 2】軽い仕上がりからハードキープまでアレンジ自在

ふんわりとしたナチュラルなセットから、ガッチリとしたハードな固定、ワックスで作ったマットな質感キープまでアレンジは自由自在。雨や汗による崩れも防ぎ、セットしたてのスタイルを維持します。

【Point 3】微粒子ミスト

霧が細かく柔らかい微粒子ミストを採用。

髪に薄く均一に付着するため、一箇所にベタっとつくのを防ぎ、ムラのない自然な仕上がりを実現します。

【Point 4】汗・水に強いのに「お湯で流せる」

汗や水に強い耐水性を持ちながら、お湯で簡単に洗い流せるストレスフリーな設計。

シャンプー時の髪への摩擦や負担を軽減します。

ブランド紹介「オーシャントリコ」 https://oceantrico.com/(https://oceantrico.com/)

「オーシャントリコ」は、「プロの技術を日常に」をテーマに大人気ヘアサロンのOCEAN TOKYOと共同開発したブランドです。ヘアサロンで接してきた何百万人ものお客様の悩みとトップスタイリスト達の240万を越えるSNSのフォロワーの声から得た着想を元に製品開発を実施。2024年には、オーシャントリコのヘアスタイリングシリーズの累計出荷本数1,800万本※1を突破。常に新しいトレンドの発信していくこと、時代に合わせた商品開発を行っています。

※1 オーシャントリコ ヘアスタイリングシリーズ累計出荷本数（2016年11月～2025年12月末時点）、アンサーオイル・アンサーミルクは除く

【OCEAN TOKYOご紹介】

OCEAN TOKYOは、本物の技術と美容師の枠を超えたエンターテイメント集団。新たな美容師やヘアサロンの在り方と価値を創造し、全国から若者が絶えず訪れる原宿発のモンスターサロンで、特にメンズを中心に人気。

実力はもちろんのこと、SNSでも絶大な人気を誇るカリスマ美容師たちが率いるこのサロンは、2023年に10周年を迎え、今最も注目を集めています。

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance