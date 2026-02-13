【3/4（水）タイ・バンコク開催】顧客・営業管理から始める業務改革セミナー

UPWARD株式会社

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、2026年3月4日（水）13:30（タイ時間・受付開始 13:00）より、在タイ日系企業の経営者・マネージャー層を対象とした無料セミナー「【在タイ日系企業マネージャー必見！】顧客・営業管理から始める業務改革（BPR）― 業務改革の考え方から、DXツール/AI活用事例まで一気通貫で紹介 ―」を、バンコクにて開催します。

本セミナーは、TerraSky (Thailand) Co., Ltd.（本社：タイ・バンコク、代表者：栗林 祐大、以下 TerraSky (Thailand)）、および Thai CC Innovation Co., Ltd.（所在地：タイ・バンコク、Managing Director：滝沢 悠平、以下 Thai CC Innovation）との共催により実施し、タイ拠点における営業活動の属人化解消と生産性向上を徹底解説します。

開催の背景

タイの日系企業ではDXの重要性が広く認識される一方で、「システムを導入したものの、現場のオペレーションと乖離している」「入力負荷が増えただけで、生産性向上につながっていない」といった課題が顕在化しています。

顧客情報が担当者ごとに属人化し、営業活動が不透明なままでは、どれほど高度なITツールを導入しても「管理のための二重入力」を生むだけに終わり、真の生産性向上にはつながりません。特に、スマートフォン中心の業務環境や慢性的な交通渋滞といったタイ特有の事情を踏まえると、今求められているのは単なるツールの導入ではなく、「営業プロセスそのものの再設計（BPR）」です。

こうした背景のもと、上流工程のコンサルティングを通じて現地企業の業務変革を支援するThai CC Innovation、タイでのクラウド活用を牽引するTerraSky (Thailand)、そして現場のラストワンマイルをデジタル化するUPWARDの3社が集いました。

本セミナーでは、業務の根本的な課題抽出とそれを踏まえたプロセスの最適化から、現場で無理なく使い続けられるシステム基盤の構築、さらにDXツールやAIを活用した営業活動の成果最大化までを、一気通貫で紹介します。

なぜ営業改革が思うように進まないのか。

そのボトルネックを上流から解き明かし、タイの現場で「勝てる営業組織」へと変革させるための具体的ロードマップを共有します。

このような方におすすめ

本セミナーは、タイに拠点を持つ日系企業の経営者・営業部門マネージャー・DX推進担当者で、特に以下のような課題をお持ちの方におすすめです。

【組織・戦略の課題】

- 営業活動が個人の頭の中やチャットツールに留まり、組織の資産になっていない- 訪問漏れやフォローの遅れなど、潜在的な営業ロスをゼロにしたい

【IT・ツールの課題】

- 予定や報告が各ツールに点在し、転記や二重入力の負荷が生じている- モバイルが浸透しているタイで、スマホ完結のスマートな運用を実現したい

【マネジメントの課題】

開催概要

- 外回り営業の現在地や訪問状況を把握・分析したい- 最新のAIを活用した報告作業の自動化とデータ経営を進めたい

タイトル：【在タイ日系企業マネージャー必見！】顧客・営業管理から始める業務改革（BPR）

― 業務改革の考え方から、DXツール/AI活用事例まで一気通貫で紹介 ―

日時：2026年3月4日（水）13:30～16:00（受付開始 13:00）

会場：MÖVENPICK HOTEL SUKHUMVIT15 BANGKOK 「LOTUS ROOM」

（住所）Sukhumvit Soi 15 Sukhumvit Road, Klong Toei Nuea Wattana 10110 BANGKOK

（最寄り駅）BTSアソーク駅（Asok Statio）または BTSナナ駅（Nana Station）

参加費：無料（事前申込制）

参加方法：下記のURLより申し込みください

https://dx.upward.jp/4rE5rF4

〇プログラム紹介：

オープニング：各社紹介

SESSION 1：【思考法】機会損失を防ぐ「業務改善」の処方箋 （登壇：Thai CC Innovation）

SESSION 2：【実践】タイの現場で“選ばれる”DXツール活用術（登壇：TerraSky (Thailand)）

SESSION 3：【最新事例】AI×位置情報で実現する「現場DX」の最前線 （登壇：UPWARD）

SESSION 4：【交流】Q&A・ネットワーキング

登壇者について

下家 祥太Thai CC Innovation Co., Ltd.（北國銀行グループ）Project Manager

2013年、北國銀行入行。支店勤務を経て、2018年よりコンサルティング部 ICTグループにて業務改善・システム導入コンサルティング業務に従事。2021年より事業承継・M&Aグループにて、M&A業務に従事。2024年より海外グループにて海外進出支援業務に従事し、2025年2月より現職にて主に日系企業向けの業務改善コンサルティングに従事。コンサルティング支援実績は累計約80件。

栗林 祐大TerraSky (Thailand) Co., Ltd.Managing Director

2011年、日本ヒューレット・パッカード株式会社に入社。西日本地域における大手製造・金融業界向けの営業に従事。 2015年より株式会社セールスフォース・ドットコム（現 セールスフォース・ジャパン）に参画。大手企業担当のアカウント・エグゼクティブ、営業部長を経て、西日本支社の副支社長を歴任し、多くの企業のDXを支援。

2024年、株式会社テラスカイに入社。同年7月よりTerraSky (Thailand) Co., Ltd.のManaging Directorに就任し、タイにおける事業拡大を牽引。

石田 正樹UPWARD株式会社執行役員 副社長

2009年UCLA卒業後、トレンドマイクロに入社。新規事業におけるマーケティング・営業に従事した後に起業。

2015年に株式会社セールスフォース・ドットコム（現 セールスフォース・ジャパン）に入社。インサイドセールス、アカウントエグゼクティブ、営業部長を経て、支社責任者として従事。その後Slack Japan株式会社にて自動車・ハイテク業を中心としたエンタープライズ領域を担当。

2021年3月、UPWARD入社。

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。自社で特許を持つ「高度なジオフェンシング技術」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。クボタ、リンナイをはじめ、顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されており、次世代の営業DX基盤として活用されています。

「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

会社名 ：UPWARD株式会社

設立 ：2016年7月

代表者 ：代表取締役 CEO 金木 竜介

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

URL ：https://corp.upward.jp/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

UPWARD株式会社 PRチーム

03-6897-3683

pr@upward.jp